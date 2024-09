Ozzy Osbourne se abrió sobre sus problemas con la adicción: “¿Cómo podía pensar que aspirar toda esa cocaína era algo divertido?”

Ozzy Osbourne habló sobre sus problemas con la adicción y la sobriedad en un episodio reciente de The Madhouse Chronicles junto a su compañero Billy Morrison (captura: Youtube/Drugs and Sobriety: The Madhouse Chronicles)

En un episodio reciente de The Madhouse Chronicles, un programa de televisión por Internet que Ozzy Osbourne co-presenta con Billy Morrison (el guitarrista de la banda de Billy Idol), ambos músicos hablaron abiertamente sobre sus luchas personales con la adicción y su camino hacia la sobriedad. Morrison, quien también fue bajista de The Cult, y Osbourne compartieron cómo estas experiencias han moldeado sus trayectorias creativas y personales de manera íntima.

“Cuando estás drogándote y bebiendo... yo ahora escribo mucho mejor música debido a la mierda que pasé como un adicto. Pero no podía escribir esa música estando en la adicción”, contó Morrison. Por su parte, Ozzy recordó sus días cuando estaba en la mítica banda Black Sabbath: “Cuando Sabbath y yo descubrimos la cocaína, era como el propósito de la vida. Teníamos un dealer en la gira con nosotros”, confesó.

Ozzy recordó sus días en Black Sabbath, confesando que el descubrimiento de la cocaína se convirtió en un propósito de vida para él y sus compañeros de banda (Getty)

A lo largo de la entrevista, Morrison preguntó a Ozzy si ahora que ya ha dejado de consumir drogas como en aquellos días se siente más feliz. “No más feliz, no lo estoy completamente del todo [sobrio], a veces suelo consumir un poco de marihuana”, admitió, mientras recordaba otras historias junto al guitarrista.

“Tengo suerte, mi esposa me patea el trasero todo el tiempo. Ella hace que la maldita vida sea menos difícil”, contestó Osbourne como una de las razones por las que ha logrado salir de la adicción. Asimismo, el cantante señaló que llevar una vida más sana y lejos de los abusos de la cocaína y el alcohol hace que sus días sean más fáciles de lo que solían serlo cuando llevaba al extremo el consumo de sustancias.

El cantante de 75 años atribuyó su progreso en la sobriedad a su esposa, quien lo apoya constantemente y hace que su vida sea más manejable (REUTERS/Hannah Mckay)

Ozzy, de 75 años, ha luchado contra la adicción durante más de 40 años, pero ahora está sobrio. En una entrevista con el Orange County Register en 2018, habló sobre su abuso de sustancias y cómo finalmente logró la sobriedad. “Ya no bebo alcohol... No fumo tabaco. No uso drogas... Estoy bien ahora. Ahora pienso, ‘¿Cómo podía pensar que entrar a un bar y emborracharme y aspirar toda esa cocaína como algo divertido?’”, declaró.

Además de sus problemas con las sustancias, el cantante también ha enfrentado otros desafíos de salud. En 2003, sobrevivió a un accidente de bicicleta en el que se rompió el cuello y que puso nerviosos a sus seguidores. Más recientemente, fue diagnosticado con un trastorno genético similar a la enfermedad de Parkinson.

En 2018, Ozzy habló sobre su lucha con el abuso de sustancias, afirmando que ya no consume alcohol, tabaco ni drogas, y reflexionó sobre su pasado (Larry Busacca/Getty Images)

En 2010, una empresa de investigación con sede en Massachusetts llamada Knome utilizó una muestra de sangre de Ozzy para mapear su código genético y entender cómo había sobrevivido a años de abuso de drogas y alcohol. El análisis no solo reveló su resistencia al alcohol, sino también varias variaciones genéticas que lo predisponían a la dependencia de drogas y alcohol. Estos hallazgos proporcionaron una visión única de cómo algunas personas pueden sobrevivir al abuso extremo de sustancias mientras que otras no pueden.

Osbourne ha sido una figura prominente en la música rock durante décadas, y su lucha contra la adicción ha sido bien documentada. Su historia de recuperación y su disposición a hablar abiertamente sobre sus problemas han servido de inspiración para muchos. En su programa The Madhouse Chronicles, Osbourne y Morrison no solo comparten sus experiencias personales, sino que también discuten cómo han logrado prosperar como artistas a pesar de los tiempos oscuros.

Recientemente, Ozzy participó en un video promocional junto al arquero Emiliano Dibu Martínez para presentar la nueva camiseta del Aston Villa (captura: Youtube)

Entre otras novedades sobre el músico, está el reciente video promocional que grabó junto a Emiliano Dibu Martínez para presentar la nueva camiseta del Aston Villa para la temporada 2024/25. El arquero de la selección argentina y los músicos de la banda Black Sabbath participaron en un clip que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.