La esposa de Brian May ha brindado nuevos detalles sobre el estado de salud del guitarrista

Brian May, guitarrista de Queen, se recupera satisfactoriamente tras sufrir un accidente cerebrovascular menor, según informó su esposa, la actriz Anita Dobson. El músico de 77 años reveló el incidente a principios de mes mediante una publicación en redes sociales. “El pequeño derrame cerebral llegó de repente, sin previo aviso”, mencionó May, añadiendo que perdió control de uno de sus brazos debido a este episodio y describió la experiencia como “un poco aterradora”.

En una charla con The Sun, citada por Radio X, Dobson comentó: “Le han dicho que debe descansar. Es difícil mantenerlo en reposo, pero necesita hacerlo; de lo contrario, no se recuperará”. La actriz de 75 años continuó diciendo: “Está yendo de maravilla – está en el camino, realmente muy bien. Estamos muy contentos”.

Por su parte, en un reciente video publicado en redes sociales, Brian aseguró a sus seguidores: “Estoy bien y haciendo lo que se me ha dicho, que básicamente es nada. Estoy en reposo, no me permiten salir, conducir, subirme a un avión ni elevar mi frecuencia cardíaca. Pero estoy bien”.

En el pasado, May ya había enfrentado problemas de salud. En el 2020, fue hospitalizado tras sufrir un ataque al corazón causado por una enfermedad arterial. En aquella ocasión, el músico declaró que estuvo “muy cerca de la muerte” después de que los médicos descubrieran tres arterias obstruidas.

Ahora, con la gira de Queen y Adam Lambert finalizada en febrero, no hay conciertos programados, lo que garantiza que May podrá descansar adecuadamente para una recuperación completa. A su vez, Queen Extravaganza, la banda tributo oficial de Queen, llevará a cabo una gira por el Reino Unido y Irlanda en 2025, en celebración del 50° aniversario de ‘Bohemian Rhapsody’.

Queen tendrá un relanzamiento especial de su primer álbum

En otro orden de noticias, el grupo continúa esperando el relanzamiento de su álbum debut homónimo de 1973, completamente remezclado, remasterizado y expandido. El nuevo lanzamiento estará disponible a partir del 25 de octubre. Este trabajo, titulado ”Queen I”, fue reconstruido por Justin Shirley-Smith, Joshua J Macrae y Kris Fredriksson.

Queen anunció un relanzamiento especial de su álbum debut de 1973, titulado “Queen I”, que estará disponible a partir del 25 de octubre (queenonline.com)

Roger Taylor, baterista de la banda, recordó la grabación original: “Los primeros tres años fueron realmente de fe y esfuerzo. Éramos pobres pero teníamos mucha confianza en nosotros mismos y mucha energía”. Sobre el proceso de grabación agregó: “Llegábamos al estudio a las tres de la mañana y seguíamos durante todas las horas que podíamos. Fue agotador, pero no diría que fue devastador porque estábamos seguros de nosotros mismos”.

El relanzamiento incluirá tomas alternativas, demos y grabaciones en vivo raras. Tendrá un total de 63 pistas, de las cuales 43 serán nuevas mezclas. Además, se presentará la canción “Mad The Swine”, que originalmente no apareció en el álbum original debido a diferencias de opinión entre la banda y uno de sus productores. En esta nueva versión, el tema se reintegra en su posición original entre ‘Great King Rat’ y ‘My Fairy King’, tal como Queen lo había planeado en 1972.

La nueva versión de “Queen I” reintegrará la canción “Mad The Swine”, que originalmente fue excluida del álbum por diferencias con uno de sus productores (Michael Ochs Archives/Getty Images)

El paquete de colección incluirá seis CDs y un LP, además de un libro de 108 páginas con letras manuscritas y memorabilia de la banda. May describió el proyecto: “Este no es solo un remaster, es una nueva reconstrucción de todo el álbum debut de Queen, que con la ayuda de la retrospección, hemos titulado ‘QUEEN I’”.

“Todas las interpretaciones son exactamente como aparecieron originalmente, pero cada instrumento ha sido revisitado para producir los sonidos ambientales ‘en vivo’ que nos hubiera gustado usar desde un principio”, continuó diciendo el baterista. “El resultado es ‘Queen’ como habría sonado con el conocimiento y la tecnología actual”, destacó alentando a los fanáticos.