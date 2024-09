Serena Williams fue vista en pleno “mosh pit” durante un concierto de Green Day

La campeona de tennis, que ya se ha declarado fanáticas de la banda en redes, fue vista pasándola bien en un concierto de la agrupación de rock

Serena Williams demostró su pasión por el rock al ser vista en un concierto de Green Day llevado a cabo en el estadio SoFi de Los Ángeles el pasado sábado. Vestida completamente de negro, la extenista se unió a los fanáticos en el área del “pogo” para disfrutar de la actuación de la famosa banda de rock liderada por Billie Joe Armstrong.

El concierto coincidió con el aniversario número 20 de uno de los álbumes más emblemáticos de la banda, “American Idiot”, que el próximo 25 de octubre lanzará una edición especial por la ocasión. Durante el evento, Williams, que se retiró del tenis hace dos años, fue captada en varios videos bailando y girando en círculos junto a otros fanáticos.

Serena Williams fue parte de un "mosh pit" durante un concierto de Green Day

De acuerdo con lo informado por el medio británico Daily Mail, la escena, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, muestra a la atleta a unos 15 metros del escenario mientras el líder de la banda, Billie Joe Armstrong, cantaba en vivo. Sin embargo, hay que resaltar que el “pogo” o mosh pit no fue tan eufórico como se acostumbra, pues en las imágenes apenas se ven a algunas personas bailando.

Williams, que celebrará su cumpleaños 43 a finales de este mes, ha sido una fan declarada de Green Day durante años. Hace poco, la tenista ya había mostrado su admiración por la banda al compartir en TikTok videos donde se le veía cantando éxitos como ‘Basket Case’ y ‘When I Come Around’.

Serena Williams ha mostrado en varias ocasiones su amor por Green Day (REUTERS/Stephanie Lecocq/Mario Anzuoni)

No está claro si Serena asistió sola o acompañada al concierto, ni si entabló amistad con otros fanáticos en el lugar, pese a que en el video se le aprecia con una persona. Sin embargo, es evidente que disfrutó el evento y se integró con entusiasmo al ambiente festivo del público presente.

Desde su retiro del tenis profesional tras el US Open 2022, Williams ha dedicado su tiempo a otras pasiones y actividades, manteniéndose activa públicamente y compartiendo momentos de su vida cotidiana y celebraciones a través de sus redes sociales.

Green Day, por su parte, continúa siendo una de las bandas de rock más reconocidas del siglo XXI. Su álbum ‘American Idiot’, lanzado en 2004, sigue resonando entre los fanáticos, y su aniversario fue un evento destacado que atrajo tanto a seguidores antiguos como nuevos a la celebración en Los Ángeles.

Green Day detuvo un concierto por amenaza aérea

Previo a la aparición de Serena Williams en uno de sus conciertos, Green Day generó un gran revuelo en redes luego de que la banda tuviera que interrumpir su concierto el miércoles 4 de septiembre en el Comerica Park de Detroit. Esto como resultado de que un dron no autorizado comenzara a sobrevolar las cercanías del escenario. La interrupción ocurrió justo cuando la banda tocaba el puente de la canción “Longview”, dejando a unos 41,000 asistentes en vilo durante casi diez minutos.

La banda de rock estadounidense fue forzada a interrumpir su show, pero tras 10 minutos y la solución del problema de seguridad, continuaron el show (X/@dj_beav)

Al detectar el dron, el equipo de seguridad del evento decidió que los miembros de la banda debían abandonar el escenario de inmediato. Sin ofrecer inicialmente una explicación a la audiencia, se mostró en las pantallas del estadio un mensaje que decía: “Pausa del show. Por favor, esperen detalles”. Después de la pausa, la banda regresó al escenario y reanudó la canción desde el punto en que había sido interrumpida.

El vocalista Billie Joe Armstrong se dirigió a los fans tras su regreso al escenario, preguntando: “¿Cómo están?”, y añadió: “Vamos a continuar donde lo dejamos”. Armstrong también aprovechó el momento para pedir a los asistentes que guardaran sus celulares, comentando: “Sáquenlos más tarde. Estemos aquí ahora”.

La banda Green Day reanudó su actuación en Detroit después de una pausa de casi diez minutos causada por la amenaza del dron (REUTERS/Kent J. Edwards)

El concierto continuó con una versión energética de “Welcome to Paradise”, durante la cual Armstrong exclamó: “Ningún maldito va a detenernos, eso se los aseguro”. Hacia el final del evento, el grupo emitió una disculpa en sus redes sociales por el retraso inesperado provocado por el incidente.