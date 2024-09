Infobae habló con Neal McDonough, el nuevo enemigo de Sylvester Stallone en “Tulsa King”

Tulsa es suya y va a tomarla. La exitosa serie #TulsaKing regresa a Paramount el 15 de septiembre. (Crédito: Paramount )

Tulsa King es una de las tantas joyas que abundan en el portafolio de Taylor Sheridan, actor, escritor y director detrás del famoso universo de Yellowstone. Y es enumerando su trabajo que inició esta conversación con Neal McDonough, uno de los rostros que se suman a la segunda temporada de la ficción de mafiosos protagonizada por Sylvester Stallone.

McDonough, cuya carrera abarca desde Amas de casa desesperadas, hasta Band of Brothers y Suits, es de aquellos artistas que pareciera haber nacido para explorar las sombras de los personajes más odiados. En 2019, su llegada a Yellowstone como el sanguinario Malcom Beck se convirtió en uno de los ejemplos más destacados en su lista de personajes antagonistas.

Cinco años después, Tulsa King marca una nueva colaboración suya con Sheridan, pero esta oferta también propició su encuentro con uno de sus “héroes de Hollywood”.

“Generalmente no me gusta conocer a mis ídolos en la vida real porque a menudo suelen decepcionarme un poco”, explicó a Infobae a través de una videollamada. “Suelo tener estas ideas preconcebidas de como deben ser, (...) y luego no son tipos tan buenos”

“Pero luego conoces a Sylvester Stallone, quien es, ya saben, uno de los hombres más exitosos en la historia de Hollywood. Uno de los hombres más exitosos que he conocido”, resaltó. Ambos actores encontraron varios puntos en común.

“Nos importa mucho nuestra familia. Nos importa Dios. Queremos hacer lo correcto. Me encantó pasar tiempo con Sly porque hizo que esta última temporada fuera tan agradable para mí y para mi familia que no puedo explicar cuánto aprecio todo lo que hizo por nosotros”.

Un enfrentamiento de titanes

Stallone es el corazón de Tulsa King. A sus 78 años, el actor encarna al gangster Dwight Manfredi, un hombre que —tras pasar un cuarto de siglo en la cárcel de Nueva York por un crimen que no cometió— es exiliado por su clan y enviado a una remota ciudad en Oklahoma donde comienza a establecer su propio imperio.

El encanto de la serie está en ese atractivo equilibrio de drama, acción y comedia. Manfredi es rudo, pero también es gracioso y astuto. Y mientras se adapta a un entorno totalmente distinto al bajo mundo neoyorquino, comienza a reclutar nuevos subordinados: un joven taxista, un bartender, un excolega retirado y un pacifista vendedor de marihuana.

Tras los eventos de la primera temporada que llevaron al arresto del protagonista, ‘El General’ ahora colisiona con nuevos obstáculos y personajes más peligrosos que se sienten amenazados por su presencia.

“Bueno, ahora él tiene que enfrentarse a alguien que es realmente el rey de Tulsa, que soy yo, que esta es mi ciudad”, narró McDonough, quien asume el rol de Cal Thresher, un influyente hombre de negocios en la región.

“Esta es mi ciudad. Soy dueño de todos los campos de marihuana. ¿Quién crees que eres, invadiendo y entrando en mi territorio? Eres un tipo de Nueva York que acaba de salir de prisión. Vuelve a Nueva York o vuelve a la cárcel, pero sal de mi vista porque vamos a tener un problema. Y los dos, desde el principio, nos enfrentamos. ¡Y es fantástico para la televisión!”, explicó.

“Y las escenas que pude hacer este año con Sly fueron eso. Brillantes. Ambos vamos frente a frente, y vamos a tratar de aplastarnos el uno al otro. Yo no me doblego, él no se doblega. Somos dos hombres muy duros, pero dos tipos totalmente distintos”.

McDonough tiene una mirada intensa y un carisma muy particular. En una entrevista con The Hollywood Reporter, Terence Winter, guionista de la temporada 2, destacó que había deseado trabajar con él por varios años, conocedor de sus fortalezas dramáticas.

“Cuando estas buscando a alguien que tenga que enfrentarse a Stallone, este tiene que tener peso escénico. A veces ves a un actor ir contra otro y puedes notar como uno se achica. Ese no es el caso con Neal y Sly”, contó el creativo a la publicación estadounidense.

La presencia de Thresher será una piedra en el zapato para los propósitos de Dwight, quien ahora aspira a un negocio más grande que el que desarrollaba en los primeros capítulos. Pero los problemas no acaban ahí. El protagonista también colisionará con Bill Bevilaqua, un gangster de la mafia de Kansas City, interpretado por Frank Grillo (La purga).

Como McDonough relata, los próximos episodios están cargados de adrenalina y esa también era la sensación que tenía en el rodaje. “Era un ambiente creativo tan increíble que no podía esperar para llegar al set”, contó.

Neal actúa desde los años noventa; pero ha transitado Hollywood con una perspectiva bastante peculiar. Citando su fe católica, ha expresado antes que evita las escenas de besos o escenas sexuales. Aunque esa decisión lo excluye de cierto tipo de historias, el actor ha encontrado su espacio en encarnar villanos.

En 2015 dio vida a Damien Darhk para la serie Arrow. Luego también participó como el antagonista principal del filme Resident Evil: Welcome To Raccoon City.

Para Tulsa King, expresó que espera “aportar todo lo que pueda a este personaje y entretener al público todo lo posible”.

“Quiero darle todo a mi personaje para no defraudar nunca al público. No quiero que la gente diga: “oh, Neil McDonough está en esta película”... Quiero que la gente cuando esté cambiando de canal diga “¡Oh, ahí está Neal McDonough! Esto es lo que quiero ver”.

La primera temporada de Tulsa King, estrenada el 14 de noviembre de 2022, llegó a ser calificada con un 79% de aprobación por los críticos en Rotten Tomatoes. El público también aprobó la historia con un 91%. Es evidente que las expectativas son altas para su retorno.

Esta vez, Stallone no solo actúa como protagonista; sino que también se ha involucrado como co-escritor, brindando sus aportes a Terence Winter para el desarrollo de su personaje y la historia.

Como se recuerda, Sly tiene varios créditos importantes en ese rubro creativo, desde la premiada Rocky de 1976 hasta la franquicia Rambo. Tras sus experiencias escribiendo para la pantalla grande, esta es la primera vez que será acreditado como co-guionista en un show de televisión.

La temporada 2 de Tulsa King comenzará a emitirse desde este 15 de septiembre por Paramount+.