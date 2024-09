Justin Timberlake podría declararse culpable en un nuevo giro de su caso por conducir bajo la influencia del alcohol

Justin Timberlake podría tener una nueva postura frente a su caso de manejo bajo la influencia del alcohol (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo)

Justin Timberlake, el famoso músico y actor, se declaró no culpable el pasado agosto ante los cargos de conducir bajo los efectos del alcohol y no mantenerse en su carril. Sin embargo, según informa ABC News, está previsto que cambie su declaración a culpable en una audiencia en Sag Harbor Village, Nueva York, este viernes 13 de septiembre. Este giro en el caso podría poner fin a un proceso judicial que comenzó con su arresto en los Hamptons durante el verano.

Timberlake fue detenido en junio bajo sospechas de conducción mientras estaba intoxicado después de que la policía lo detuviera por presuntamente no respetar una señal de stop. Al ser detenido, los fiscales señalaron que sus “ojos estaban inyectados en sangre y vidriosos, emanaba un fuerte olor a bebida alcohólica de su aliento, no podía dividir la atención, tenía el habla lenta, no estaba firme al caminar y falló en todas las pruebas de sobriedad estandarizadas”.

El músico manifestó a los oficiales haber bebido “un martini” y alegó que estaba siguiendo a sus amigos a casa. Este incidente cobró notoriedad mediática no solo por la detención en sí, sino también por un intercambio que se volvió viral donde Timberlake aparentemente comentó que “esto va a arruinar la gira” y, ante la pregunta de un oficial que no lo reconoció, respondió: “la gira mundial”.

En su primera audienca, Justin Timberlake se declaró inocente. Incluso su abogado aseguró que el caso sería desestimado rápidamente (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

En su primera audiencia en agosto, Timberlake compareció de manera virtual y se declaró no culpable de los cargos. El juez Carl Irace suspendió la licencia del cantante en Nueva York, aunque no se especificó durante cuanto tiempo.

Su abogado, Ed Burke, intentó poner en duda la validez del arresto alegando que Timberlake “no estaba intoxicado y no debería haber sido arrestado”, añadiendo que la policía había cometido “una serie de errores muy significativos en este caso”. Sin embargo, el juez reprendió a Burke por sus comentarios irresponsables al respecto y lo advirtió que sus declaraciones podían percibirse como un intento de contaminar el caso antes de su inicio.

La audiencia programada para este viernes podría dar un giro final a esta situación, ya que se espera que Timberlake se declare culpable del cargo de Delito Menor de Conducir Mientras Intoxicado (DWI). Este cargo conlleva una multa, que Timberlake pagará junto con su declaración de culpabilidad. Esto parecería indicar una resolución rápida y sin más complicaciones para el famoso artista.

Justin Timberlake brindó un show en Chicago tras su detención

El músico ha mantenido un perfil bajo respecto a este asunto, aunque en su primer concierto posterior al incidente, dirigió unas palabras a su audiencia: “Hemos estado juntos en las subidas y bajadas, en las curvas y rectas. Ha sido una semana dura, pero ustedes están aquí, y yo estoy aquí... Sé que a veces es difícil quererme, pero ustedes continúan queriéndome de regreso”.

Un error convertido en arte

Después de que la fotografía policial del cantante tras arrestado se volviera viral, el artista Godfrey Lohman aprovechó el momento para crear la imagen en una pieza artística que le ha generado importantes ganancias.

La obra titulada Tuesday Night Out Featuring Justin Timberlake, se exhibe actualmente en la galería Romany Kramoris en Sag Harbor, misma localidad donde el cantante fue detenido. Tanto visitantes curiosos como compradores han mostrado un notable interés en la pieza, convirtiéndola en un éxito de ventas con varias réplicas vendidas, cada una a un precio de USD 520.

El artista Godfrey Lohman transformó la fotografía de Justin Timberlake en una obra titulada “Tuesday Night Out Featuring Justin Timberlake” (Créditos: Godfrey Lohman)

Dianne Kramoris, la propietaria de la galería, expresó su primera reacción al ver la obra: “¡Dios mío! ¡Es genial, simplemente genial!”. Por su parte, Leslie Raff, empleada de la galería, calificó la imagen de Timberlake como “nuestra pieza más contemporánea. Está de moda.”