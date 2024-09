La sutil crítica de Robbie Williams a Noel Gallagher sobre el regreso de Oasis

Robbie Williams comentó sobre la reunión de Oasis programada para 2025 (REUTERS/X/@liamgallagher)

La anticipada reunión de Oasis fue comentada por Robbie Williams, reavivando una disputa que se remonta a décadas atrás en la industria musical británica.

Williams, ex miembro de Take That, opinó sobre tour de 2025, programado para el próximo verano en el Reino Unido e Irlanda. El cantante de 50 años describió el evento como “un momento de sanación para nuestro país” y predijo que los espectáculos serán “increíbles, especiales y fuera de escala”.

El ex miembro de Take That describió el regreso de la banda de los Gallagher como un momento de sanación para el Reino Unido e Irlanda (Getty Images)

En ese sentido, elogió el carisma del menor de los Gallagher, afirmando que “Liam Gallagher leyendo su teléfono en el baño sería más carismático e intrigante que el 99.9% de la población mundial en su momento más enigmático”.

Sin embargo, sus comentarios incluyeron una sutil crítica hacia Noel Gallagher, uno de los hermanos fundadores de la banda. Agregó: “Noel también estará allí”, en lo que se percibe como una indirecta hacia el guitarrista.

Con una sutil crítica a Noel Gallagher, Williams añade que el guitarrista también estará presente en los conciertos (REUTERS/Lee Smith)

La tensión entre Robbie Williams y los hermanos tiene sus raíces en la década de 1990. Al principio se percibían como amigos, pero su vínculo se deterioró rápidamente.

Una fotografía de Liam y Robbie en el Festival de Glastonbury de 1995, poco después de que este último dejara Take That, marca lo que el cantante describió como “el inicio de su nueva vida”. No obstante, la amistad pronto se convirtió en una amarga rivalidad.

El punto álgido de esta disputa se produjo en los Brit Awards del 2000, cuando Noel se refirió a él como “el gordo bailarín de Take That”. En respuesta, Williams desafió a Liam a una pelea por 100 mil libras esterlinas. Desde entonces, la relación entre ellos ha sido tensa, con ocasionales intercambios de palabras a través de los medios.

Robbie Williams menciona que la tensión con los Gallagher lo llevó a abandonar el país debido al acoso mediático (Dave Hogan/Getty Images)

En 2021, Robbie Williams habló sobre el impacto de esta rivalidad en el podcast Talent Takes Practice, describiendo la experiencia como “insoportable” y mencionando que tuvo que abandonar el país debido al acoso mediático.

“Cada vez que encendía la televisión, había gente siendo odiosa conmigo. Era incorrecto y grotesco”, dijo en un tono molesto por todo lo sucedido en ese entonces.

Por otro lado, Williams también anunció que está trabajando en un nuevo álbum, su primer disco de estudio desde The Christmas Present, de 2019. Además, mencionó estar involucrado en proyectos de construcción de hoteles, ampliando así su cartera de actividades más allá de la música.

Robbie Williams también reveló que los hermanos Gallagher aparecerán en su próxima película biográfica, Better Man, comentando que “salen bien en ella”.

El cantante anunció que está trabajando en un nuevo álbum, el primero desde 2019, y en proyectos de construcción de hoteles (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El regreso de Oasis y la polémica venta de entradas

El retorno de Oasis a los escenarios ha generado gran expectativa, pero también controversia debido a problemas con la venta de entradas. Recientemente, la banda anunció dos fechas adicionales en Londres para septiembre de 2024, implementando un nuevo sistema de venta por invitación para abordar las dificultades experimentadas por los fans.

El sorpresivo aumento en el costo de los boletos, que llegaron a duplicarse en algunos casos, pasando de 148 a 355 libras esterlinas (aprox USD 460), provocó críticas y la atención del gobierno británico y la autoridad de competencia, quienes han prometido investigar el uso de precios dinámicos en la venta de boletos.

El retorno de Oasis ha generado expectativa y controversia por los problemas con la venta de entradas (Foto AP)

Oasis emitió un comunicado distanciándose de las decisiones sobre precios y venta de entradas, afirmando que estas responsabilidades recaen enteramente en sus promotores y equipo de gestión. El grupo aseguró no tener conocimiento previo del uso de precios dinámicos y expresó su deseo de ofrecer una experiencia justa para los fans.

Para abordar la demanda sin precedentes, Oasis ha implementado un nuevo proceso de venta de entradas descrito como un “sistema de invitación por sorteo escalonado”. Esta dinámica tiene como objetivo hacer “el proceso mucho más fluido para los fans, reduciendo el estrés y el tiempo que lleva” obtener los tickets.