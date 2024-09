Una ex participante de “Top Model” fue hallada asesinada a tiros junto a su esposo en Polonia

Paulina Lerch, de 33 años, fue hallada muerta junto a su esposo Sławomir L. en Poznań, Polonia

Paulina Lerch, ex participante del popular programa “Top Model” en la versión polaca, ha sido encontrada sin vida junto a su esposo, Sławomir L., en su residencia cerca de Poznań, Polonia. El descubrimiento se produjo después de que su familia no lograra establecer contacto con ellos durante una semana.

Las autoridades informaron que los cuerpos se encontraron el 1 de septiembre en un estado avanzado de descomposición en una vivienda unifamiliar en Będlewo. De acuerdo a The Mirror, la vivienda estaba cerrada desde el interior y se halló un revólver junto a los cadáveres. Mientras la investigación sigue su curso, las autoridades han revelado detalles que arrojan incertidumbre sobre las circunstancias exactas del deceso de la pareja.

La policía sospecha que Sławomir disparó a Paulina antes de quitarse la vida. Sin embargo, el medio polaco onet, tras una entrevista con los investigadores, señaló que los resultados de la autopsia no fueron concluyentes respecto a la causa de la muerte. “La causa de la muerte no fue determinada durante la autopsia de ayer. No se encontraron heridas de bala”, mencionó Andrzej Borowiak, de la policía de Gran Polonia a Fakt.

La vivienda donde se hallaron los cuerpos estaba cerrada desde el interior con un revólver al lado

Además, onet destacó que el revólver encontrado junto a los cuerpos podría no haber sido utilizado. Este hallazgo contradice las primeras informaciones que sugerían heridas de bala como causa principal de muerte. “Suponemos que el revólver que encontramos no se utilizó en absoluto,” subrayó Borowiak.

The Mirror proporcionó más información sobre el contexto al señalar que Sławomir era un presunto traficante de drogas. Había sido arrestado en mayo tras encontrarse 60 kg de drogas en un almacén relacionado con él. Este dato añade complejidad al caso, ya que las conexiones criminales del hombre podrían estar vinculadas al fallecimiento de la pareja.

Quién era Paulina Lerch

El caso de Paulina Lerch ha recibido una amplia cobertura mediática también en su país natal. Pudelek informó que la fiscalía confirmó oficialmente la identidad de Paulina como la participante del programa “Top Model”. La joven de 33 años probó fortuna en dos ocasiones en los castings del programa, en 2010 y 2018. En su primera participación, dejó una memorable pero desafortunada impresión al caer en el escenario mientras pretendía ser un delfín, un desempeño que le valió un comentario sarcástico de los jueces.

Paulina Lerch participó en castings de “Top Model” en 2010 y 2018 sin lograr éxito

Después de ocho años, regresó a la séptima edición del programa, tras una transformación física notable que incluyó la pérdida de 20 kg. Marcin Tyszka, uno de los jurados, quedó sorprendido con su nuevo look, aunque lamentablemente, Paulina no consiguió pasar a la siguiente fase.

La noticia de la muerte de Paulina Lerch y su pareja ha suscitado gran interés en los medios debido a las circunstancias misteriosas y trágicas que lo rodean. De acuerdo con onet, “Los servicios llegaron al lugar tras ser avisados por los familiares de la pareja, que llevaba varios años sin dar señales de vida.”.

La fiscalía sigue sin esclarecer si se trató de un homicidio seguido de suicidio o un posible pacto suicida entre ambos. Mientras tanto, se espera que pruebas adicionales puedan ofrecer más claridad sobre el trágico final de esta pareja. Las autoridades de Gran Polonia han confirmado que se están llevando a cabo más pruebas para determinar la causa de la muerte y el momento preciso de los hechos. Łukasz Kędziora, de la oficina de prensa de la policía de Gran Polonia, afirmó: “La policía encontró un revólver en la casa. La investigación se encuentra en etapa inicial”.

La investigación continúa mientras se realizan más pruebas para determinar la causa de muerte

Este caso ha puesto en jaque a las autoridades y ha dejado muchas preguntas sin respuesta sobre lo que sucedió realmente en el hogar de Paulina y Sławomir. La comunidad sigue esperando más detalles que puedan esclarecer estas muertes.