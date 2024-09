Green Day fue retirado del escenario debido a la amenaza de un dron en pleno concierto

La banda de rock estadounidense fue forzada a interrumpir su show, pero tras 10 minutos y la solución del problema de seguridad, continuaron el show (X/@dj_beav)

El pasado miércoles 4 de septiembre, el concierto de Green Day en el Comerica Park de Detroit (parte de su gira “Saviors Tour”), se vio sorpresivamente interrumpido por la presencia de un dron no autorizado. La interrupción ocurrió justo cuando la banda comenzaba a tocar el puente de la canción “Longview”, lo que dejó a la expectativa a la audiencia, que en un comienzo no entendió lo que pasaba.

De acuerdo con Billboard, los miembros de la banda se vieron forzados a dejar repentinamente el escenario en el que estaban tocando con total normalidad al detectar el mencionado dispositivo sobrevolando en las cercanías. El personal de seguridad, al percatarse del objeto volador, decidió que la agrupación debía abandonar el escenario de inmediato.

El personal de seguridad del Comerica Park ordenó la evacuación del escenario durante el concierto de Green Day, mientras se investigaba la amenaza (REUTERS/Kent J. Edwards)

Sin brindar inicialmente ninguna explicación al público de casi 41,000 asistentes, la pantalla de video del estadio mostró un mensaje que decía: “Pausa del show. Por favor, esperen detalles”. Tras aproximadamente diez minutos de pausa, los miembros regresaron y retomaron la canción desde el punto en el que la habían dejado.

“¿Cómo están?”, preguntó el vocalista Billie Joe Armstrong a la multitud tras volver a la escena, añadiendo: “Vamos a continuar donde lo dejamos”. Armstrong aprovechó para pedir a los fans que guardaran sus celulares, diciendo: “Sáquenlos más tarde. Estemos aquí ahora”.

Green Day pidió disculpas en sus redes sociales por el retraso del concierto, explicando que la seguridad del estadio había solicitado una pausa debido a un posible problema de seguridad. (REUTERS/Kent J. Edwards)

Poco después, tocaron una energética versión de “Welcome to Paradise”, y Armstrong exclamó: “Ningún maldito va a detenernos, eso se los aseguro”. Hacia el final del concierto, Green Day emitió una disculpa en sus redes sociales por el inesperado retraso. “La seguridad del estadio nos pidió desalojar el escenario mientras resolvían un posible problema de seguridad. La policía de Detroit (DPD) solucionó pronto la situación y pudimos continuar. Gracias por entender”.

Durante el concierto de Green Day en Detroit, la pantalla del estadio mostró un mensaje de pausa, pidiendo a los asistentes que esperaran mientras se resolvía el problema (REUTERS/Mario Anzuoni)

Green Day lanzará una enorme edición de lujo por el 20º aniversario de “American Idiot”

El próximo 25 de octubre, Green Day lanzará una edición especial de aniversario por los 20 años de su icónico álbum “American Idiot”. La edición deluxe incluirá una selección de demos inéditos, lados B raros, canciones adicionales y grabaciones en vivo que no se habían publicado anteriormente.

Los fanáticos tendrán diversas opciones de compra para esta edición especial. Estará disponible en un set de ocho discos de vinilo y cuatro CD, cada uno acompañado de dos discos Blu-ray. Uno de los Blu-ray incluirá el documental de 2015, Heart Like a Hand Grenade, que da un vistazo al proceso de grabación del álbum.

La edición especial de “American Idiot” contará con dos discos Blu-ray, uno de los cuales presentará el nuevo documental “20 Years of American Idiot” de 110 minutos (Instagram/@greenday)

Además, contará con una pequeña presentación en BBC: Top of the Pops y una aparición en el programa Later With Jools Holland. El segundo Blu-ray presentará un nuevo documental de 110 minutos titulado 20 Years of American Idiot. La edición también estará disponible en una versión limitada de vinilo de colores de dos LP, así como una versión “one-step” para audiófilos.

En cuanto a los contenidos del paquete, se incluirán los 23 temas originales del álbum conceptual, además de 15 demos inéditos de “American Idiot”, un concierto de 2004 grabado en Irving Plaza, Nueva York con 15 temas, y nueve grabaciones en vivo no lanzadas anteriormente, entre ellas una versión de “We Are the Champions” de Queen. También se agregarán 14 canciones que solo estaban disponibles como lados B y pistas adicionales.

Tres pistas adelanto de la edición de lujo de “American Idiot” ya están disponibles en streaming (Crazy Cow Productions)

Para quienes no puedan esperar hasta el lanzamiento completo, ya están disponibles en las plataformas de streaming tres pistas adelanto: un demo no lanzado de “Holiday/Boulevard of Broken Dreams”, el lado B “Favorite Son” y una versión en vivo de “Minority”. El álbum fue emblemático por sus críticas políticas y sociales en medio de la era del presidente estadounidense George W. Bush. Además, ganó el premio Grammy al mejor álbum de rock en 2005 y ha sido adaptado a un musical de Broadway que también recibió varios elogios.