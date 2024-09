Josh Brolin podría ser el próximo Linterna Verde en la serie “Lanterns” de HBO

Josh Brolin ha sido ofrecido el papel de Hal Jordan, también conocido como Linterna Verde, en la serie de HBO "Lanterns" de DC Studios (REUTERS/Andrew Kelly/DC)

Josh Brolin, el actor conocido por sus papeles en Sin lugar para los débiles y como Thanos en el Universo Cinematográfico de Marvel, ha sido ofrecido el papel de Hal Jordan (más conocido como Green Lantern o Linterna Verde), en la serie de HBO de DC Studios titulada Lanterns. Según Nexus Point News, esta versión del personaje se describe como una leyenda del Cuerpo de Linternas Verdes y será un miembro veterano del cuerpo.

Este papel marcaría el segundo personaje de cómics de DC que Brolin interpretaría, habiendo encarnado anteriormente a Jonah Hex en la película homónima de 2010. DCUleaks había informado exclusivamente hace más de un año que Hal sería un Linterna veterano, mientras que John Stewart sería un novato.

La serie "Lanterns" contará con una versión veterana de Hal Jordan y un novato John Stewart, según informes previos (DC COMICS)

Los actores en sus cuarentas y cincuentas también fueron considerados para el papel de Jordan hasta que se concluyó que Brolin era la mejor opción. A pesar de la oferta extendida, aún no se sabe si Brolin aceptará el papel. “Si decide rechazar la oferta”, Nexus Point News subraya que “seguirán con su lista corta al siguiente candidato”.

El personaje de Hal Jordan fue creado por John Broome y Gil Kane, debutando en DC’s Showcase #22 en 1959. Jordan, un ex piloto militar que se convierte en piloto de pruebas para Ferris Aircraft, es elegido por el moribundo Abin Sur para ser su sucesor como Linterna Verde del sector 2814 de la Tierra.

A pesar de la oferta, aún no se confirma si Josh Brolin aceptará el papel de Linterna Verde (REUTERS/Hannah McKay)

En paralelo a esta noticia, Brolin también se encuentra en el centro de atención por su próximo libros de memorias titulado From Under the Truck (Desde abajo del camión). El actor reveló que solo dos personas han leído su libro hasta el momento. “Ethan Coen es uno de ellos”, agregó Brolin sobre el director con el que trabajó en Sin lugar para los débiles (No Country for Old Men) y True Grit (Temple de acero). “Y básicamente me supo criticar de manera dura pero constructiva”, comentó Josh.

El libro de Brolin, que será publicado por Harper bajo su sello HarperCollins, promete ser una memoria “no-celebridad” donde se explorarían su infancia en Paso Robles, California, sus numerosos roles cinematográficos, incluyendo su debut en Los Goonies de 1985, así como sus experiencias con la paternidad, las adicciones y sus relaciones amorosas.

Josh Brolin publicará su libro de memorias (AP/Marco Ugarte)

Lanterns, serie que fue anunciada por el co-CEO de DC Studios, James Gunn en enero de 2023, ha sido ya recogida por HBO para una temporada de 8 episodios. Chris Mundy de Ozark será el showrunner, con Tom King y Damon Lindelof como productores ejecutivos.

Nathan Fillion también está previsto para volver a interpretar su papel como Guy Gardner, Green Lantern. “Dos policías intergalácticos, Hal Jordan y John Stewart serán atraídos a un oscuro misterio terrenal al investigar un asesinato en el corazón de Estados Unidos”, señala la sinopsis. El rodaje de Lanterns está programado para comenzar en enero de 2025, y se espera que forme parte del Capítulo Uno: Dioses y Monstruos del UCDC.

Josh Brolin también publicó en febrero el libro de poesía y fotografía "Dune: Exposures", que explora su colaboración creativa con el director de fotografía Greig Fraser (Warner Bros.)

Brolin también publicó en febrero su libro de poesía y fotografía titulado Dune: Exposures, que incluye imágenes del director de fotografía Greig Fraser y poemas de Brolin. El libro es una “crónica interior conmovedora de un vínculo creativo singularmente raro compartido por dos practicantes en la cúspide de sus respectivos oficios”.

“From Under the Truck” será lanzado para el público el 19 de noviembre, y ya está disponible para preordenar. Así, mientras Brolin evalúa el potencial de representar en la pantalla chica al héroe del UCDC, tocará esperar a la revelación íntima de su vida a través de sus memorias.