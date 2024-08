Murió el rapero Fatman Scoop tras colapsar durante un concierto en Connecticut

Fatman Scoop colapsó durante una actuación en Connecticut y falleció horas después (Instagram/@fatmanscoop)

El rapero y animador estadounidense Isaac Freeman III, conocido profesionalmente como Fatman Scoop, falleció a los 53 años tras colapsar durante una actuación en Connecticut, según anunció su mánager de gira, Birch Michael, en redes sociales este sábado.

“Con el corazón más pesado anuncio el fallecimiento de Isaac Freeman III, conocido profesionalmente como Fatman Scoop”, escribió Michael en Facebook. El deceso ocurrió el viernes 30 de agosto, de acuerdo con la publicación de otro DJ, I Am Tony Neal, en Instagram.

La muerte de Fatman Scoop se produjo horas después de que sufriera una emergencia médica mientras actuaba en el Town Center Park de Hamden, Connecticut. Testigos presenciales informaron que el artista colapsó en el escenario durante su presentación, en un giro dramático de los acontecimientos que conmocionó a los asistentes y a la industria musical.

El momento en que Fatman Scoop colapsó durante un concierto en Connecticut

Vídeos que circulan en línea muestran el momento en que Fatman Scoop caminaba sin camisa por el escenario antes de desplomarse. En las imágenes, se puede ver al artista moviéndose enérgicamente al principio, dirigiéndose hacia la parte trasera de la cabina del DJ mientras animaba al público diciendo: “¡Hamden, hagan ruido!”. Poco después, la música se detuvo abruptamente y se produjo un silencio entre el público mientras los servicios de emergencia acudían en su ayuda.

La alcaldesa de Hamden, Lauren Garrett, confirmó a través de redes sociales que Freeman estaba siendo trasladado en ambulancia al hospital. “Por favor, manténganlo en sus pensamientos y oraciones”, solicitó Garrett en su comunicado, subrayando la gravedad de la situación.

Imágenes obtenidas por TMZ muestran a personal médico realizando compresiones torácicas detrás del equipo de DJ. En el audio del video, se puede escuchar a alguien diciendo por el micrófono: “El gran hombre necesita relajarse... no tienen ventiladores en este escenario”. Mientras tanto, los artistas en el escenario y el público comenzaron a orar por la salud del rapero, según se aprecia en grabaciones compartidas en Facebook, evidenciando la conmoción y preocupación generalizadas.

Testigos informaron que Scoop se desplomó mientras animaba al público en Hamden (Instagram/@fatmanscoop)

Fatman Scoop era ampliamente conocido por su trabajo como “hype man” y personalidad de radio. Ganó prominencia con su sencillo de 1999 “Be Faithful”, que contó con la colaboración de Crooklyn Clan. Este tema se convirtió en un himno de clubes y fiestas, caracterizado por la voz potente y enérgica del músico.

Uno de los puntos culminantes de su carrera fue su participación en el éxito de Missy Elliott “Lose Control”, junto a Ciara, tema que alcanzó el tercer puesto en el Billboard Hot 100. Esta colaboración no solo amplió su reconocimiento en la industria, sino que también le valió prestigiosos reconocimientos.

El videoclip de “Lose Control” le otorgó un Grammy al Mejor Video Musical de Formato Corto, y la canción fue nominada a Mejor Canción de Rap. Estos logros solidificaron su posición como una figura respetada en la escena del hip hop y la música pop.

Servicios de emergencia intentaron reanimar a Fatman Scoop en el escenario sin éxito (Instagram/@fatmanscoop)

Además, Fatman Scoop colaboró con Mariah Carey en el tema “It’s Like That” de 2005, aportando sus característicos ad-libs. Esta colaboración resultó en otra nominación al Grammy, esta vez para Carey en la categoría de Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina, demostrando la capacidad de Scoop para elevar las producciones en las que participaba.

A lo largo de su carrera, Fatman Scoop trabajó con numerosas figuras destacadas del hip hop, incluyendo colaboraciones con Jermaine Dupri, entre otros artistas de renombre en la industria musical. Su habilidad para energizar al público y su presencia carismática lo convirtieron en un colaborador codiciado para performances en vivo y grabaciones de estudio.

El músico ganó prominencia con su sencillo de 1999 "Be Faithful" (Instagram/@fatmanscoop)

Raperos se despidieron de Fatman Scoop

La causa exacta de la muerte de Freeman aún no ha sido revelada oficialmente. Su fallecimiento ha conmocionado a la comunidad del hip hop, con varios colegas y amigos expresando su pesar en las redes sociales, recordando su impacto en la música y su personalidad vibrante.

Michael, también conocido como “Pure Ice”, compartió un emotivo mensaje en Instagram: “Me llevaste por todo el mundo y me hiciste actuar junto a ti en algunos de los escenarios más grandes y grandiosos de este planeta. Las cosas que me enseñaste realmente me han convertido en el hombre que soy hoy”.

Estas palabras reflejan no solo la influencia profesional de Scoop, sino también su papel como mentor y figura inspiradora para muchos en la industria.

DJ I Am Tony Neal también rindió homenaje a Scoop en Instagram, escribiendo: “Increíble, descansa en paz Scoop. Esperaba que lo superaras”. Neal añadió que había sido un “mes difícil” para el nativo de Nueva York y destacó: “Tu voz entretuvo a millones, y tu legado continuará. Familia, te voy a extrañar, @fatmanscoop”.