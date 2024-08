Así fueron los últimos conciertos de Oasis: las canciones que tocaron juntos y un show que terminó en peleas

Oasis se presentó por última vez un 22 de agosto de 2009 en el V Festival.

“A él no le agrado. A mí él no me agrada. Eso es todo. Somos personas adultas. ¿Sabes lo que significa? Mientras tengamos que hacer música, mientras tengamos que hacer el tour, eso es todo lo que importa”, así definía Liam Gallagher la tormentosa relación que sostenía con su hermano Noel en 2009.

Ambos eran figuras centrales de Oasis, la mítica banda formada en 1991 que era venerada por los aficionados al rock alternativo y el Britpop. Un par de semanas después de esa declaración, la delgada y desgastada cuerda que unía a la agrupación terminaría de quebrarse sin posibilidad de restauración.

Al menos, hasta 15 años después.

Este agosto, los fanáticos de la banda fueron sorprendidos con el anuncio de que Oasis volvería a los escenarios en 2025. Mientras cientos de aficionados esperan con ansias la posibilidad de conseguir un boleto, reviven las historias de quienes lograron ver a los músicos en alguna de sus explosivas presentaciones en vivo.

Oasis anunció nueva gira de conciertos 15 años después de su separación (Europa Press)

¿Cuándo fue el último concierto que dio Oasis antes de separarse?

Aunque la antipatía entre ambos hermanos era profunda e intermitente, los caprichosos caminos de la vida llevaron a los Gallagher a formar una de las bandas más importantes de la historia. Desde 1991 a su disolución definitiva, Oasis sobrevivió riñas y contiendas de alto calibre entre quienes cumplían los roles de vocalista y guitarrista del grupo.

Uno de sus primeros encontronazos se dio en el lanzamiento de su primer álbum, el aclamado Definitely Maybe de 1994. El documental Supersonic (2006) relata que, durante un showcase del disco en el famoso club Whiskey A Go Go de Los Ángeles, Liam comenzó a lanzar insultos contra los demás integrantes de Oasis. Alcoholizado, el cantante llegó a arrojarle un pandero a su hermano, quien ese día estuvo a punto de dejar la banda.

La relación conflictiva entre los hermanos Liam y Noel Gallagher fue una constante en la banda desde su formación en 1991 (Koh Hasebe/Shinko Music/Getty Images)

Luego hubo otros intercambios verbales y físicos a lo largo de una década. Aunque la paz era efímera en la dinámica de los Gallagher, sus seguidores parecían habituados a esa atmósfera turbulenta.

El 22 de agosto de 2009, Oasis subió al escenario del V Festival en Staffordshire, Inglaterra, sin que nadie en la multitud sospechara que estaba presenciando el último concierto de la célebre banda de rock.

Después de un año de gira promocionando su álbum Dig Out Your Soul, los músicos se preparaban para cerrar la noche con un set de 19 canciones, plagado de sus mayores éxitos, que incluían clásicos como “Wonderwall”, “Supersonic” y “Champagne Supernova”.

El público se deshizo en gritos en la apertura del show con “Rock ‘n’ Roll Star” y el espectáculo continuó con una secuencia de temas que han definido a generaciones: “Lyla”, “The Shock of the Lightning”, “Cigarettes & Alcohol”, “Waiting for the Rapture”, y más. La actuación culminó con una versión de “I Am The Walrus” de The Beatles.

La banda cerró su set en Weston Park con un cover de The Beatles

“No habían tocado esa canción desde sus primeros tiempos, así que eso fue memorable, pero (Noel y Liam Gallagher) parecían estar ahí por cumplir”, recordó Simon Pearce, un aficionado que vivió dicho festival y habló brevemente de su experiencia con la agencia británica PA Media.

Solo un día después, la banda canceló su segundo show programado en el V Festival, que se celebraría en Hylands Park, Essex, citando la laringitis de Liam como la razón oficial. Noel, sin embargo, más tarde afirmó que su hermano menor simplemente no se presentó debido a una resaca.

El combustible había sido arrojado otra vez. Bastaba una chispa para desatar el incendio. ¿Qué magnitud tendría la pelea en esta ocasión?

El último concierto de Oasis tuvo lugar en el V Festival en Staffordshire, donde interpretaron un setlist de 19 canciones (Michel Linssen/Redferns) (Getty)

La noche decisiva

La semana siguiente, el 28 de agosto, Oasis llegó a París para encabezar el Festival Rock en Seine. Ese día, la banda iba cerrar el evento como headliners, pero nunca llegaron a subir al escenario.

Minutos antes de salir a tocar, un altercado físico estalló en el pequeño camerino donde los organizadores habían ubicado a los Gallagher.

Según la versión de Noel en una entrevista de 2011, Liam, molesto por la cobertura mediática negativa que había recibido por su “falsa laringitis”, desató su enojo contra él. Lo culpaba de manipular a los medios británicos en su contra.

El 28 de agosto de 2009, un altercado físico entre Liam y Noel en el Festival Rock en Seine en París llevó a la disolución final de la banda. (vía Daily Mail)

“Él piensa que soy una especie de maestro titiritero que controla los medios en Inglaterra. Así que llegamos a París y él empieza a recitar los nombres de los periodistas. Y son un montón de personas que nunca he conocido”, recordó el guitarrista en declaraciones citadas por Rolling Stone.

En un arrebato de furia, Liam luego arrojó una ciruela contra la pared. No contento con eso, salió del camerino y regresó empuñando una guitarra como si fuera un hacha. “No estoy bromeando, fue un acto violento realmente innecesario”, comentó Noel. “Estaba agitando esa guitarra por todos lados, casi me arranca la cara con ella. En ese momento, pensé: ‘¿Sabes qué? Me largo de aquí’”.

Fue la gota que colmó el vaso. Noel “se levantó tan rápido como pudo”, fue a su automóvil y horas después envió una carta donde informaba su decisión final.

Noel abandonó Oasis luego de una violenta pelea con Liam, quien intentó agredirlo con una guitarra (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP, archivo)

“Con algo de tristeza y gran alivio debo comunicarles que esta noche dejo Oasis. La gente escribirá y dirá lo que quieran, pero yo simplemente no puedo trabajar un día más con Liam”, sentenció en la página web del grupo. “Mis disculpas a los fans que compraron boletos para París, Constanza y Milán”.

En el festival, la cancelación de la actuación de Oasis fue informada a los asistentes por Bloc Party, la agrupación de indie rock que, como muchas otras, se había convertido en blanco de los comentarios sarcásticos de Liam.

Kele Okereke, el líder del conjunto, vio la oportunidad de mofarse de la situación frente al público. “Oasis ha cancelado. Así que me gustaría aprovechar este momento para decir: ‘Es una pena, ¿no?’”, expresó con sarcasmo, haciendo alusión a los antecedentes del grupo musical.

Tras su rivalidad con los Gallagher, el vocalista de Bloc Party ironizó sobre la ausencia de Oasis. Minutos antes, los hermanos habían tenido la histórica pelea que desencadenó la disolución de la banda.

“Así que, creo que por defecto, ¡nos toca ser headliners!”, agregó. Su guitarrista, Russell Lissack, añadió leña al fuego tocando el riff de “Supersonic”, uno de los mayores éxitos de Oasis.

Okereke culminó la burla dedicando su siguiente canción “a cualquiera que realmente quisiera ver a esos gemelos endogámicos”.

Testigos que hablaron con el Daily Mail dijeron que la pelea en el camerino tuvo tales proporciones que llamaron a personal médico y a seguridad. “Hubo puñetazos y Liam destrozó una de las guitarras de Noel. Él parecía un hombre poseído. Estaba insultando y estaba realmente airado”.

La guitarra roja Gibson de Noel, destrozada por Liam en el incidente, fue restaurada y vendida en 2022 por 300,000 euros. (REUTERS/Benoit Tessier)

El famoso instrumento —una Gibson roja— fue reparado en 2011 y vendido en 2022 a un coleccionista que pagó 300,000 euros. Fue entregada en su estuche original y con una nota firmada por Noel, que decía “Peace, love and bananas”.

Restaurar a Oasis tardó mucho más tiempo.

Después de la disolución del grupo, los Gallagher continuaron en la música con proyectos individuales. Liam se convirtió en solista, mientras su hermano mayor creó la banda Noel Gallagher’s High Flying Birds.

Post-separación, también hubo intercambios de insultos y comentarios irónicos a través de redes sociales y la prensa. Sin embargo, aparentemente los Gallagher habrían vuelto a dejar sus diferencias de lado para volver a tocar sus aclamados hits en 17 conciertos. ¿Cuánto durará la tregua? Ojalá lo suficiente.