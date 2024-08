Para Tim Burton, “Beetlejuice 2″ es una película personal y no “una secuela para ganar dinero”

El director confesó que no vio la película original en su proceso de preparación. En lugar de replicarla, confiaba en reencontrarse con el espíritu creativo que lo motivó en los 80s (Parisa Taghizadeh/Warner Bros. Pictures via AP)

En el marco del Festival de Cine de Venecia, el aclamado director Tim Burton presentó este miércoles su más reciente proyecto, Beetlejuice Beetlejuice, la esperada secuela de su clásico de culto de 1988.

Durante una conferencia de prensa, Burton explicó cómo se sintió volver a ese universo después de 36 años. Además, argumentó que el proyecto no es un mero intento de capitalizar el éxito de la película original.

“No estaba buscando hacer una gran secuela que recaude un montón de dinero”, afirmó Burton categóricamente. “Quería hacer esto por razones muy personales”, insistió el cineasta, quien además reveló que no necesitó ver el primer filme como preparación para esta segunda parte.

Tim Burton y el reparto de "Beetlejuice Beetlejuice" presentaron el filme en el Festival de cine de Venecia. (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

“Recordé el espíritu de su creación y también recordé a todos aquí”, indicó en referencia a Catherine O’Hara, Michael Keaton y Winona Ryder, quienes trabajaron con él en los ochentas.

Burton, conocido por su estilo visual distintivo y narrativas excéntricas, confesó haber atravesado una etapa de desilusión con el negocio del cine. “Así que supe que si iba a hacer algo, quería hacerlo de corazón”, reflexionó en la conferencia.

“Me perdí un poco a mí mismo, así que esta película fue revitalizante. Volver a las cosas que me gustan y trabajar con la gente que quiero. Con ésta, no importaba cómo saliera. Simplemente disfruté haciéndola con estas personas”, citó Deadline.

La crisis creativa fue un catalizador para su regreso al universo de Beetlejuice, aunque Burton admite que nunca terminó de entender por qué tuvo tanto éxito.

Burton confesó haber pasado por una etapa de desilusión con la industria cinematográfica, lo que influyó en su decisión de hacer esta película. (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

La producción de Beetlejuice Beetlejuice se distinguió por un enfoque ágil y espontáneo, reminiscente de los primeros días de Burton en la industria. “Hicimos todo rápidamente; las cosas que normalmente llevan meses las hicimos muy rápido”, explicó.

Esta metodología de trabajo se extendió a los efectos especiales y prácticos que abundan en el largometraje. “Íbamos a comprar una muñeca a una juguetería, la despedazábamos, le poníamos varillas y hacíamos algunas cosas. Ese era el espíritu, y no siempre sucede en las películas”, añadió Burton, subrayando el carácter artesanal del proceso.

“No va a ganar ningún premio de la Academia por efectos especiales, pero eso no importa”, bromeó el director.

La producción se caracterizó por un enfoque rápido y espontáneo, incluyendo efectos especiales artesanales. (Warner Bros. Pictures via AP)

El elenco de Beetlejuice Beetlejuice reúne a estrellas de la película original y suma a otras figuras como Jenna Ortega, Willem Dafoe y Monica Bellucci.

Michael Keaton, quien repite su icónico papel como Beetlejuice, resaltó en Venecia cuán singular es esta ficción: “Decir que es único es quedarse corto. Hay tan pocas oportunidades de estar en algo que es 100% original y único”.

La trama de la secuela se centra en el regreso de tres generaciones de la familia Deetz a Winter River tras una tragedia inesperada. Lydia (Winona Ryder) ve su vida puesta de cabeza cuando su hija adolescente rebelde, Astrid (Jenna Ortega), descubre la misteriosa maqueta del pueblo en el ático y accidentalmente abre un portal al Más Allá.

El director también se refirió a su experiencia reciente con la serie Merlina de Netflix y cómo esto influyó en su decisión de volver a los largometrajes. Si bien aclaró que la serie no fue el factor decisivo, Burton reconoció que el éxito del proyecto le dio un nuevo impulso creativo.

El elenco incluye estrellas de la película original como Michael Keaton, Winona Ryder y Catherine O'Hara, junto a nuevos talentos como Jenna Ortega (Parisa Taghizadeh/Warner Bros. Pictures via AP)

“Conocer a Jenna [Ortega] obviamente fue algo muy importante para mí”, dijo Burton. “Trabajar con ella y pensar en el personaje de Lydia y lo que le sucedió 35 años después, y pensar en mi propia vida, sobre lo que pasó al tener hijos o relaciones. Se convirtió en una película muy simple y emocional. Es como una extraña película familiar”.

Las expectativas para Beetlejuice Beetlejuice son altas, con proyecciones que sugieren una fuerte apertura en taquilla. Según fuentes de la industria, la película podría recaudar entre 65 y 80 millones de dólares en su primer fin de semana en Norteamérica. Su estreno en América Latina está programado para el 5 de septiembre.

Sobre la posibilidad de hacer una tercera parte de la historia, Burton bromeó sobre el tiempo que demoró concretar la secuela. “Hagamos las matemáticas. Tomó 35 años hacer esta. Para otra, yo tendría más de 100 años. Podría ser posible gracias a la ciencia médica. Pero no lo creo”, declaró con su característico humor.