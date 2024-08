Selena Gomez reflexionó sobre su regreso a “Los hechiceros de Waverly Place”: “me sentí como si estuviera en casa otra vez”

Selena Gomez habló sobre su retorno a “Los hechiceros de Waverly Place” y su papel en el nuevo spin-off (Disney)

Han pasado más de 12 años desde que Los hechiceros de Waverly Place (Wizards of Waverly Place) llegó a su fin, pero la magia de la familia Russo está de vuelta. La exitosa serie de Disney Channel, que catapultó a Selena Gomez al estrellato, regresa en 2024 con un nuevo spin-off titulado Wizards Beyond Waverly Place.

La noticia ha emocionado a los fanáticos de todo el mundo y, según las declaraciones de los protagonistas, ha sido un reencuentro lleno de nostalgia y cariño.

David Henrie y Selena Gomez planearon la secuela tras años de conversación (Créditos: Instagram/daviddeluise)

Durante el estreno de la cuarta temporada de Only Murders in the Building en Hollywood, Gomez habló sobre lo que significó para ella regresar al papel de Alex Russo. “Me sentí como si estuviera en casa otra vez. Estoy tan feliz de haber podido devolverle a los pequeños este regalo de la infancia que me dieron”. afirmó la actriz y cantante en una entrevista con Variety.

La serie original terminó en 2012 después de cuatro temporadas. Gomez admitió que nunca pensó que volvería a interpretar a Alex, sin embargo, con el lanzamiento de este spin-off, se espera que el show pueda extenderse durante más entregas: “No lo sabemos, pero si a la gente le gusta, ya veremos”, expresó.

La serie original de "Los hechiceros de Waverly Place" terminó en 2012 (Disney+)

David Henrie, quien retoma el papel del hermano, Justin Russo, compartió cómo nació la idea de la secuela: “Selena, mi esposa [Maria Cahill] y yo pasamos tanto tiempo a lo largo de los años bebiendo vino y hablando sobre dónde estarían los personajes, que en un momento nos miramos y dijimos: ‘Creo que tenemos un programa. Creo que deberíamos ir a hablar con Disney sobre esto’. Y lo hicimos. Se necesitaron años de desarrollo para que estuviera exactamente donde tenía que estar”.

El regreso de Los hechiceros de Waverly Place no solo es una oportunidad para revivir la nostalgia, sino también para explorar nuevas narrativas en este universo mágico. “Surgió de un lugar de amor”, explicó Henrie. “Lo primero por lo que le preguntan a Selena hasta el día de hoy es sobre la serie, la cual significó mucho para mucha gente”.

Justin Russo vive una vida mortal con su familia en el nuevo spin-off (Disney)

Wizards Beyond Waverly Place, que fue anunciado durante la presentación de Disney para 2024 en mayo, sigue a un Justin adulto, que ha elegido llevar una vida mortal normal con su familia, Giada (interpretada por Mimi Gianopulos), Roman (Alkaio Thiele) y Milo (Max Matenko). Cuando Alex lleva a Billie (Janice LeAnn Brown) a su casa en busca de ayuda, Justin acepta ser el mentor del mago en formación mientras hace malabarismos con sus responsabilidades diarias y salvaguarda el futuro del Mundo Mágico.

Un nuevo personaje en la trama es Winter, la mejor amiga de Billie. Descrita como una persona alegre y peculiar que no tiene miedo de compartir sus pensamientos, este papel es interpretado por Taylor Cora.

“Wizards Beyond Waverly Place” promete nuevas y frescas aventuras mágicas (Disney+)

En una imagen revelada, se muestra a esta nueva familia que se verá envuelta en divertidos enredos en cada episodio. Según Variety, el primer episodio contará con la participación especial de Selena Gomez. “Fue una locura”, comentó Henrie sobre trabajar nuevamente con su ex coprotagonista. “No se dijo nada, pero estábamos detrás de una puerta y escuchamos: ‘Acción’, nos miramos y pensamos: ‘Esto es una locura’. Fue como si no hubiera pasado un día en 12 años. Estábamos de nuevo donde estábamos”, reveló a Variety.

Henrie también se muestra optimista sobre el futuro de la serie: “Es un universo muy fértil. Se pueden hacer muchas cosas”. Además de protagonizar el programa, el actor se desempeña como productor ejecutivo, junto a Gomez, Gary Marsh, presidente de Disney Channel, y los escritores Jed Elinoff y Scott Thomas.

La producción contará con la dirección de Andy Fickman, encargado del episodio piloto de la serie original (X/@saviourselenas)

Andy Fickman, quien dirigió el episodio piloto, continuará al mando de varios capítulos de la primera temporada. La producción se ha beneficiado del enfoque colaborativo de los actores y productores, asegurando que el espíritu de la serie original se mantenga intacto.

El estreno de Wizards Beyond Waverly Place está programado para algún momento de 2024 en Disney Channel y la plataforma Disney+, aunque hasta el momento no se ha fijado una fecha exacta.