Qué fue de la vida del elenco de Pretty Little Liars

"Pretty Little Liars" fue un éxito masivo desde su estreno en 2010

“Pretty Little Liars” es una serie de televisión estadounidense que cautivó a millones desde su estreno en 2010. Basada en la saga literaria del mismo nombre escrita por Sara Shepard, la historia sigue a un grupo de amigas que se ven envueltas en un misterio tras la desaparición de una de ellas. A lo largo de siete temporadas, la trama se desenvuelve en torno a secretos, mentiras y revelaciones impactantes, manteniendo a la audiencia al borde de sus asientos.

El éxito de la serie no solo se debe a su emocionante narrativa, sino también a la química entre el elenco principal. Aunque la serie llegó a su fin en 2017, el interés por sus protagonistas no ha disminuido. Desde entonces, muchos de ellos han seguido carreras en cine y televisión, mientras que otros han explorado proyectos en diferentes áreas del entretenimiento y la creación de contenido.

En qué están los actores principales de Pretty Little Liars actualmente

Lucy Hale - Aria Montgomery

Lucy Hale protagonizó series como "Katy Keene" y "Ragdoll"

Lucy Hale mantiene una carrera activa en la actuación tanto en televisión como en cine. Ha protagonizado series como “Katy Keene” y “Ragdoll”, y ha insinuado la posibilidad de un cameo en el spin-off “Pretty Little Liars: Summer School”. En el cine, continuó consolidándose en el género de terror con películas como “Truth or Dare” y “Fantasy Island”, además de participar en la comedia indie “The Unicorn” y los romances “Puppy Love” y “Which Brings Me to You”.

En su vida personal, Hale alienta a sus seguidores en redes sociales a que se sientan acompañados. Aunque no está apresurada por encontrar pareja, se muestra contenta con su vida junto a sus dos perros y su enfoque en su crecimiento personal.

Troian Bellisario - Spencer Hastings

Troian Bellisario colaboró con su esposo, Patrick J. Adams, en la miniserie "Plan B"

Actualmente, Troian Bellisario se dedica a su carrera actoral y participa en diversos proyectos junto a su esposo, Patrick J. Adams. Bellisario es madre de dos hijas, y su vida personal ha estado marcada por momentos clave, como el nacimiento de su segunda hija en un coche, un acontecimiento que consolidó aún más su relación con Adams. La pareja ha colaborado en varios proyectos, incluyendo la miniserie “Plan B” en 2023.

Aparte de su vida familiar, Bellisario también desarrolló una línea de ropa para caridad y continúa explorando diferentes facetas creativas, tanto delante como detrás de las cámaras. Sigue siendo una figura activa en el mundo del entretenimiento, manteniendo su relevancia con nuevas colaboraciones y proyectos personales y profesionales.

Ashley Benson - Hanna Marin

Ashley Benson actuó en la miniserie "Wilderness" en 2023 y en "McVeigh" en 2024

Actualmente, Ashley Benson continúa su carrera en la actuación y ha explorado importantes roles en televisión y cine. Participó en la miniserie británica “Wilderness” en 2023 y en el thriller psicológico “McVeigh” en 2024. Benson también se ha enfocado en su vida personal, casándose con el heredero de petróleo y gas, Brandon Davis, a finales de 2023. La pareja ahora tiene una hija, y Benson se dedica en parte a su rol como madre.

Shay Mitchell - Emily Fields

Shay Mitchell lanzó el programa de viajes "Thirst" en 2024

Actualmente, Shay Mitchell sigue activa en su carrera como actriz y empresaria. Recientemente estrenó el programa de viajes “Thirst” en 2024, donde explora bebidas especiales en Colombia y Perú. Además, ha protagonizado series como “You” y “Dollface”.

En su vida personal, Mitchell tiene dos hijas con su pareja Matte Babel. Ha documentado su embarazo en una serie de YouTube y ha lanzado su propia marca de equipaje y una bebida de tequila con gas.

Sasha Pieterse - Alison DiLaurentis

Sasha Pieterse retoma su papel de Alison DiLaurentis en el spin-off de “Pretty Little Liars: The Perfectionists”

Actualmente, Sasha Pieterse sigue activa en su carrera como actriz. Reinterpretó su papel de Alison DiLaurentis en el spin-off “Pretty Little Liars: The Perfectionists” y protagonizó las adaptaciones cinematográficas de la serie de libros “Ivy & Bean” en 2022. También aparece en el thriller “The Image of You”, junto a Nestor Carbonell y la ganadora del Oscar Mira Sorvino, que se estrenó en mayo.

En su vida personal, Pieterse se casó con Hudson Sheaffer en 2018 y la pareja tuvo un hijo en 2020. Aparte de su trabajo en la pantalla, Pieterse se ha enfocado en su salud, enfrentando y manejando el síndrome de ovario poliquístico, una condición que le afectó fuertemente en el pasado.

Janel Parrish - Mona Vanderwaal

Janel Parrish se casó con el ingeniero químico Chris Long en Hawái en 2018

Parrish reinterpretó su rol de Mona Vanderwaal en el spin-off “Pretty Little Liars: The Perfectionists” y dio vida a Margot Covey en la serie de películas “To All the Boys” de Netflix. También demostró su talento en programas de competencia de telerrealidad, quedando en tercer lugar tanto en “Dancing with the Stars” en 2014 como en “The Masked Singer” en 2023, donde compitió bajo el alias de “Gazelle”.

En su vida personal, se casó con el ingeniero químico Chris Long en 2018 en Hawái. Aunque no existen actuales anuncios de proyectos específicos, su presencia continua en la industria del entretenimiento y su popularidad sugieren que seguirá participando en futuros proyectos cinematográficos y televisivos.

Ian Harding - Ezra Miller

Ian Harding publicó el libro “Odd Birds” con ensayos sobre su vida en Hollywood

Actualmente, Ian Harding sigue activo participando en una variedad de proyectos tanto en televisión como en cine. Protagonizó la película navideña de Hallmark “Ghosts of Christmas Always” en 2022. Además, tuvo papeles destacados en la serie “Chicago Med” en 2019 y en el drama de baloncesto “Long Slow Exhale” en 2022.

En su vida personal, Harding se casó discretamente con su novia Sophie Hart en 2019 y la pareja recibió a su primer hijo en 2022. Fuera de la actuación, Harding es autor del libro “Odd Birds”, donde comparte ensayos sobre su vida en Hollywood, incluyendo anécdotas del set de “Pretty Little Liars”. Asimismo, es embajador para la concientización y apoyo de la enfermedad autoinmune lupus, que su madre ha combatido durante décadas.

Tyler Blackburn - Caleb Rivers

Tyler Blackburn se declaró bisexual en una entrevista con The Advocate en 2019

Tyler Blackburn no tiene actualmente roles de actuación confirmados, pero sigue activo como influencer en redes sociales, colaborando con diversas marcas. Tras su participación en “Roswell, New Mexico” como Alex Manes, explicó en un tuit que estuvo ausente en las últimas dos temporadas debido a problemas de salud mental.

En 2019, Blackburn se declaró bisexual en una entrevista con The Advocate, expresando su deseo de vivir su verdad y experimentar el amor y el amor propio.

Keegan Allen - Toby Cavanaugh

Keegan Allen interpreta a Liam Walker en “Walker” desde 2021

Desde 2021, Allen interpreta a Liam Walker en el reinicio de “Walker, Texas Ranger” de The CW, titulado “Walker”. Además de su trabajo en televisión, Allen es un apasionado de la fotografía y la cinematografía. Ha publicado dos libros de fotografía y comparte regularmente sus fotografías en su cuenta de Instagram.

Allen también explora sus intereses personales y experiencias a través de su pódcast “Foreverland”. Además de su papel en “Walker”, ha trabajado en varias adaptaciones literarias dirigidas por James Franco, incluyendo “The Sound and the Fury” (2014), “In Dubious Battle” (2016) y “Zeroville” (2019).