Una alerta que nadie atendió: Matthew Perry “se congeló” tras una fuerte dosis de ketamina semanas antes de su muerte

Matthew Perry fue hallado muerto en un jacuzzi en su casa de California el 28 de octubre de 2023 (Rich Fury/Invision/AP)

Cinco personas, incluidos dos médicos y el asistente personal del actor Matthew Perry, han sido acusadas en relación con su muerte por sobredosis de ketamina en octubre de 2023. Según reportes del New York Post, el actor de Friends pareció “congelarse” después de que un médico le administrara una “gran dosis” de ketamina apenas dos semanas antes de su fallecimiento.

El Dr. Salvador Plascencia, de 42 años, el Dr. Mark Chavez, de 54, junto con el asistente de Perry, Kenneth Iwamasa, de 59, el presunto distribuidor Erik Fleming y Jasveen Sangha, apodada la “Reina de la Ketamina de Los Ángeles”, están imputados por estafar en miles de dólares al artista, que tenía 54 años al morir.

Los médicos implicados en la muerte del actor enfrentan cargos por robar miles de dólares al actor (REUTERS/Mario Anzuoni)

Las autoridades alegan que le vendieron viales de ketamina valuados en USD 12 dólares por precios exorbitantes. De acuerdo con la acusación, Plascencia envió un mensaje de texto a Iwamasa preguntando: “Me pregunto cuánto pagará este tipo” por ketamina mientras el actor perdía el control.

Kenneth Iwamasa, quien había trabajado como asistente de Matthew Perry desde 1994 y residía con él, le administró al menos 27 inyecciones de ketamina en sus últimos cinco días de vida, según los fiscales. Tres de estas inyecciones resultaron en su “muerte y lesiones corporales graves”.

Kenneth Iwamasa, asistente de Perry, le administró al menos 27 inyecciones de ketamina en sus últimos días (REUTERS/Mike Segar)

El New York Post destacó que 16 días antes de que Perry fuera hallado muerto en un jacuzzi en su casa de California, el Dr. Plascencia pareció retraerse cuando el actor sufrió un episodio severo tras recibir una “gran dosis” de ketamina, al incrementar su presión arterial drásticamente. “No hagamos eso de nuevo”, le pidió a Iwamasa.

En el contexto de un tratamiento de semanas con ketamina para la depresión, Perry tuvo que recurrir a Plascencia después de que los médicos de la clínica se negaran a aumentar su dosis.

La directora de la Administración de Control de Drogas, Anne Milgram, reveló que entre septiembre y su muerte el 28 de octubre, Plascencia y Chavez le suministraron alrededor de 20 viales de ketamina por USD 55 mil en efectivo.

Anne Milgram, directora de la Administración de Control de Drogas, reveló que Matthew Perry gastó USD 55 mil en ketamina antes de su muerte (REUTERS/David Swanson)

En algunos casos la estrella de televisión pagó USD 2 mil por un vial del fármaco cuando su valor original era de USD 12. Milgram reiteró que “Plascencia claramente se aprovechó del estado vulnerable de Perry”.

Jasveen Sangha, quien supuestamente operaba desde su casa en North Hollywood, descrita como un “emporio de venta de drogas”, también jugó un papel crucial en la tragedia. En su residencia “se encontraron más de 80 viales de ketamina, junto con miles de píldoras, incluyendo metanfetamina, cocaína y Xanax, y un arma de fuego”.

Martin Estrada, fiscal federal del Distrito Central de California, indicó que ella era “una fuente importante de ketamina para Perry y otros individuos de alto perfil”.

La policía encontró más de 80 viales de ketamina y una gran cantidad de otras drogas en la residencia de Jasveen Sangha, conocida como la “Reina de la Ketamina de Los Ángeles” (REUTERS/David Swanson)

Después de la muerte de Matthew Perry, los involucrados intentaron esconder sus acciones. Investigadores encontraron mensajes de Sangha a otro sospechoso donde le pedía “borrar todos nuestros mensajes”.

Además, Erik Fleming, el cual se declaró culpable de la conspiración para distribuir drogas ilegalmente, preguntó a Sangha si la ketamina “permanece en tu sistema o se elimina inmediatamente”.

El actor de "Friends" sufría un severo episodio de depresión y buscó tratamiento con ketamina (HBO/Max)

La adicción de Matthew Perry

El lado oscuro de la adicción no era un secreto para el intérprete de Chandler en Friends. En sus memorias publicadas en 2022, compartió su intensa lucha contra el alcohol y las drogas. “Probablemente he gastado USD 9 millones o algo así tratando de mantenerme sobrio” confesó a medios como el New York Times.

La autopsia realizada por la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles estipuló que la ketamina fue la causa principal de la muerte de Matthew Perry. Además, se encontraron factores como el ahogamiento, la enfermedad de las arterias coronarias y la buprenorfina, usada para tratar el trastorno por opioides, que también contribuyeron a su fallecimiento.

Perry gastó casi 9 millones de dólares en su lucha por mantenerse sobrio (REUTERS/Mike Blake)

La Fundación Matthew Perry, creada tras su muerte, destacó una cita del propio actor en su página de inicio: “Cuando muera, quiero que ayudar a otros sea lo primero que se mencione”. Mientras tanto, la Administración de Control de Drogas en Estados Unidos destacó que los arrestos y la exposición pública de este caso mediático probablemente ayudarán a otros y prevendrán muertes.