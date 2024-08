Paramount Television Studios cerrará por restructuración financiera

Se ha confirmado el cierre de Paramount Television Studios, una división dedicada a producir series y contenido para la pantalla chica (Paramount/archivo)

Paramount Global ha confirmado el cierre de Paramount Television Studios como parte de una amplia restructuración financiera en la empresa. Esta decisión forma parte de los esfuerzos de la compañía para reducir costos en $500 millones, en anticipación a una fusión planeada con Skydance, informó The Hollywood Reporter.

Nicole Clemens, presidenta de Paramount Television Studios, comunicó la noticia a los empleados a través de un memorándum. La medida, revelada el 13 de agosto, se acredita a “cambios significativos en el mercado televisivo y de streaming”.

Paramount Television Studios, fundado en 2013, funcionó durante 11 años como una división dedicada a la producción de contenido para diversas plataformas, en especial, el negocio de las series.

"Reacher" es una de las series producidas por Paramount Television Studios, pero se distribuye en streaming por Prime Video (Créditos: Prime Video)

“Esto ha sido un tiempo desafiante y transformador para toda la industria, y lamentablemente, nuestro estudio no es inmune”, expresó Clemens en el documento citado por Variety.

George Cheeks, co-CEO de Paramount Global, también enfatizó que la decisión no se basa en el desempeño del estudio —el cual produjo La oferta (The Offer) en 2022. “Este movimiento es el resultado de cambios significativos en el mercado de TV y streaming y la necesidad de simplificar nuestra empresa”, explicó Cheeks en un comunicado a los empleados, según The Hollywood Reporter.

La medida se ha definido en anticipación de la fusión planeada con Skydance, valorada en $8 mil millones y anunciada en julio, según reporta Collider. Como parte de este proceso de restructuración, Paramount anunció previamente que despediría al 15% de sus empleados en Estados Unidos, además de los aproximadamente 800 despidos realizados hace seis meses.

THR señala que el staff recibió la noticia a primeras horas del martes. Los despidos iniciaron ese día y se concretarán en tres fases en lo que queda del año.

Time Bandits, serie con Lisa Kudrow, es producida con el equipo de Paramount TV Studios y difundida vía Apple TV+ (Apple TV)

Además de las consecuencias en el personal de la división, también habrá cambios en los proyectos en curso dentro de Paramount Television Studios. El comunicado de los ejecutivos indicó que los programas actuales y en desarrollo serán transferidos a CBS Studios. Esto incluye series populares como Héroes del tiempo para Apple TV+, y Reacher y Cross para Prime Video.

Nicole Clemens, quien se unió a Paramount TV Studios en 2018 después de trabajar como agente, gerente y ejecutiva en FX, dejará la compañía.

En su memorándum, Clemens destacó los logros del estudio durante sus 11 años de existencia. “PTVS ha superado obstáculos aparentemente insuperables a través de una combinación de fuerza, determinación y compromiso inquebrantable. Nos enfrentamos a estos desafíos con increíble resiliencia, creatividad y pasión por lo que hacemos, y no podría estar más orgullosa de nuestro equipo”, escribió.

Una de las series más valoradas del estudio es The Offer, inspirada en el proceso de creación del filme "El padrino" (Paramount)

Paramount Television Studios marcó la segunda incursión de Paramount Pictures en el negocio de la televisión, separada de la división histórica que se construyó sobre el estudio de producción Desilu, fundado por Lucille Ball y Desi Arnaz. El estudio original respaldó éxitos televisivos como Yo amo a Lucy (I Love Lucy) y Star Trek. Eventualmente, se convirtió en el centro de Paramount Studios después de una adquisición por Gulf + Western.

La creación de Paramount Television Studios en 2013 tenía como objetivo impulsar el estudio cinematográfico, buscando formas de producir programas vinculados a sus famosas películas. Entre sus producciones más destacadas se encuentran The Offer, una serie sobre la realización de El Padrino, para Paramount+; y series basadas en el personaje de Tom Clancy, Jack Ryan, para Amazon Prime Video.