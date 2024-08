La razón por la que Eva Mendes y Ryan Gosling protegen tanto su vida privada

A pesar de tener más de seis millones de seguidores, Mendes ha preferido ofrecer solo destellos de su vida familiar

El 4 de agosto de 2024, Eva Mendes, Ryan Gosling y sus hijas Esmeralda y Amada asistieron a la final de barras asimétricas de gimnasia femenina en el Bercy Arena de París como parte de los Juegos Olímpicos. Aunque la aparición pública de la familia fue una sorpresa para muchos fanáticos debido a su tendencia a mantener un perfil bajo, el momento propició una breve ventana a su vida como padres. La actriz y modelo estadounidense expresó su gratitud en Instagram por el respeto mostrado hacia la privacidad de sus hijas durante el evento.

Su vida en privado

Desde que comenzó su relación hace casi 13 años, Mendes y Gosling han elegido mantener su vida privada fuera del ojo público. En ese tiempo, la pareja ha evitado las alfombras rojas y los eventos públicos como una forma de proteger su relación y, más recientemente, a sus hijas. La última aparición pública en una alfombra roja fue en el estreno de “The Place Beyond the Pines” (El lugar donde todo termina) en 2013, la película que los unió.

Ambos actores adaptan sus carreras para estar presentes en la vida de sus hijas (REUTERS)

Su vida en las redes sociales

Eva Mendes ha utilizado sus redes sociales para promover sus actividades comerciales en lugar de su vida personal. A pesar de tener más de seis millones de seguidores, la actriz ha preferido ofrecer solo destellos de su vida familiar, lo cual ha sido un reto debido a la naturaleza especulativa y crítica de las redes sociales. “Estoy publicando menos porque realmente quiero estar presente para mi familia”, respondió la modelo. “Mis pequeños me necesitan y publicarme quita demasiado tiempo”

Eva Mendes agradece en Instagram el respeto a la privacidad de sus hijas

El orgullo de Gosling

Aunque ella tiende a ser reservada, no ha dudado en mostrar su apoyo a Gosling públicamente. En enero de 2024, compartió en su cuenta de Instagram su orgullo por las nominaciones al Oscar de la película “Barbie”, incluyendo una mención especial a Gosling. “Estoy muy orgullosa de mi hombre”, expresó.

Tras convertirse en madre redujo considerablemente sus apariciones públicas. Aunque disfrutó de eventos como el desfile de Dolce & Gabbana en la Semana de la Moda de Milán en febrero de 2024, subrayó que no sentía necesidad alguna de estar en Múltiples eventos. “Sí, no he ido a un evento de moda desde que soy mamá. El tiempo vuela cuando eres mamá”, mencionó la modelo en Instagram.

Vida cotidiana y equilibrio

Con sus hijas creciendo, la actriz se ha sentido más cómoda compartiendo detalles sobre su vida hogareña y su dinámica familiar junto a Gosling. En una entrevista en The Kelly Clarkson Show en octubre de 2019, la madre habló sobre las habilidades culinarias de Gosling y reflexionó con humor sobre su relación. “Esa foto es literalmente mía diciendo: ‘¡No estoy enamorada de él!’”, recordó Eva de la primera proyección de “The Place Beyond the Pines”.

Esmeralda y Amada, hijas de Mendes y Gosling, vivieron su primera experiencia olímpica (Backgrid/The Grosby Group)

Ryan Gosling, aunque reticente a discutir su vida privada en las entrevistas, ha destacado lo esencial que es para él su familia. “Sé que estoy con la persona con la que debo estar”, declaró Gosling a ET Canadá en 2015 sobre Mendes.

A lo largo de los años, la pareja ha cultivado un equilibrio entre sus carreras y su vida familiar. “Me siento muy afortunada de estar en casa con mis hijos”, dijo Eva en una entrevista con Latina. A medida que sus hijas crecen, ambos actores han mostrado disposición en adaptar sus carreras para estar presentes en la vida de sus hijas y mantener su mundo privado.

Además la modelo ha sido firme en no compartir imágenes de sus hijas en redes sociales. “Mis hijos son todavía muy pequeños y no entienden lo que significa realmente publicar su imagen, no tengo su consentimiento”, explicó en Instagram.