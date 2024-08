Halle Berry: así celebrará su cumpleaños 58

Halle Berry celebrará su cumpleaños número 58 trabajando en la promoción de la ley Advancing Menopause Care and Mid-Life Women’s Health Act en West Virginia (REUTERS/Mario Anzuoni)

Halle Berry, la recordada actriz que alguna vez dio vida a “Catwoman”, está próxima a celebrar sus 58 años. En lugar de hacer una fiesta, Berry ha revelado que quiere pasar su cumpleaños haciendo algo diferente: trabajar en beneficio de la salud de las mujeres. Según contó en Extra TV, Berry tiene planeado dedicar el día combinando sus esfuerzos de abogacía a favor de un proyecto de ley que busca aumentar la conciencia pública sobre la menopausia y proveer formación y recursos a los proveedores de salud.

Berry reveló que estará en West Virginia junto a la senadora Shelley Capito para trabajar en la promoción del Advancing Menopause Care and Mid-Life Women’s Health Act, una legislación presentada en mayo.

“No puedo pensar en una mejor manera de pasar mi cumpleaños que luchando por todas las mujeres”, comentó Berry en la entrevista y añadió que no puede esperar a estar allí para continuar con su activismo.

En la entrevista, Berry explicó que su interés en este tema nació de su propia experiencia con la menopausia. “Me di cuenta hace unos cuatro años de que estaba en la perimenopausia, y pensé que iba a echarla de menos”, dijo. “Eso es lo que pensé: lo poco que sabía sobre el tema”. Esta falta de conocimiento personal la llevó a reflexionar sobre cómo millones de otras mujeres también podrían estar desinformadas, a pesar de tener acceso a buenos médicos.

“Me enorgullezco de tomar mi salud en serio”, dijo Berry. “No sabía nada, así que eso encendió una chispa en mí para ayudarme a mí misma y, al hacerlo, sé que estoy ayudando a millones”. De igual forma, Berry ve este enfoque en la salud femenina como su “segundo acto”, ya que piensa trabajar en una causa incluso más grande.

Según la actriz ganadora del Oscar, ahora se dedica a pensar en cómo cambiar el mundo para las mujeres y asegurarse de que reciban la atención médica que merecen en esta etapa crucial de sus vidas. “Esto tiene que cambiar, y digo que va a suceder ahora”, concluyó. Berry ha sido una destacada defensora de diversos temas de salud, y su compromiso con la nueva legislación busca crear un cambio significativo en la manera en que se maneja la salud de las mujeres durante la menopausia.

Halle Berry abordó las críticas sobre Gatúbela

En conmemoración del vigésimo aniversario de la desastrosa cinta Gatúbela, Halle Berry, quien le dió vida a la protagonista Patience Phillips, compartió sus reflexiones sobre el desastroso proyecto. En una entrevista para Entertainment Weekly, Berry habló sobre la recepción negativa que tuvo la película y cómo esto afectó su carrera.

Berry confesó haber sentido el fracaso de la película como un golpe personal, aunque apuntó que no fue un esfuerzo en solitario. “Sentí que era el fracaso de Halle Berry, pero no lo hice sola”, declaró. A pesar de no considerar la producción “terriblemente mala”, Berry admitió que las críticas recibidas han tenido un peso significativo en su trayectoria profesional. Desde su estreno, el film fue un fracaso tanto en la taquilla como en la crítica.

La película fue concebida como una reinvención del personaje fuera del universo de Batman. Denise Di Novi, productora, reveló que antes de elegir a Berry, se consideraron a actrices como Ashley Judd y Nicole Kidman para el papel principal.

Para prepararse para su rol, Berry afirmó haber estudiado intensamente el comportamiento de los felinos e incluso adoptó un gato llamado Playdough para entender mejor sus movimientos y costumbres. El rodaje de Gatúbela comenzó en septiembre de 2003 y enfrentó constantes cambios y regrabaciones, extendiéndose hasta junio de 2004, tan solo un mes antes del estreno oficial. Estos ajustes de última hora, incluyendo cambios en el final de la película, no fueron suficientes para salvarla de su ruina.