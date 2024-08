‘Bye Bye Bye’ de NSYNC regresó al Top 10 de Billboard después de su participación en Deadpool y Wolverine

“Bye Bye Bye”, originalmente lanzada en el 2000, aumentó un 50% en streams, alcanzando 42,4 millones fuera de Estados Unidos

La boyband NSYNC consiguió lo que muchos creían imposible: volver a las listas de éxitos décadas después de su debut. “Bye Bye Bye” regresó a los primeros puestos gracias a su inclusión en la película Deadpool & Wolverine, protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman. El tema, que originalmente dominó las listas en el año 2000, escaló nuevamente hasta el número 8 en el ranking de Billboard Global Excl. U.S. chart en la semana del 2 al 8 de agosto, según informó la propia revista Billboard.

La película fue un éxito monumental en taquilla, superando los mil millones de dólares en ingresos globales en apenas tres semanas. PEOPLE informó que recaudó USD 494,3 millones solo en los Estados Unidos, manteniéndose en la cima de la taquilla durante tres fines de semana consecutivos. Este fenómeno impulsó la popularidad del tema y la de otros clásicos como “Like A Prayer” de Madonna y “Iris” de Goo Goo Dolls.

El resurgir del éxito de NSYNC no está apareciendo únicamente en los rankings globales. Según Forbes, las ventas de la canción en Estados Unidos experimentaron un aumento impresionante del 837%, pasando de unas 200 copias a más de 2.200. Este incremento está directamente relacionado con su aparición en la película, reviviendo el interés tanto de antiguos fanáticos como de nuevas generaciones.

La boyband *NSYNC resurgió gracias a la inclusión de “Bye Bye Bye” en Deadpool & Wolverine, alcanzando el puesto número 8 en el ranking global de Billboard

PEOPLE destacó un momento importante en el estreno de la película en Nueva York, donde miembros de la boyband como JC Chasez, Lance Bass, Chris Kirkpatrick y Joey Fatone asistieron al evento junto a Reynolds y su esposa Blake Lively. Sin embargo, se notó la ausencia de Justin Timberlake, quien estaba de gira en Europa. Ryan Reynolds no dejó pasar esto desapercibido y mencionó en sus redes sociales: “Justin Timberlake not pictured but no less appreciated” (”Justin Timberlake no está en la foto, pero no por eso lo queremos menos”).

La secuencia inicial de la película, que presenta la canción, fue uno de los momentos más comentados. Según With Ashley and Company, Ryan Reynolds mencionó que el coreógrafo Nick Pauley se vistió con el traje de Deadpool para ejecutar los movimientos inspirados en la banda. Reynolds añadió: “Si parece que la persona que baila no tiene artritis, ese es él”. La escena también incluye momentos donde Reynolds mismo aparece en el traje, revelando: “Me colgaré del talento de Nick Pauley. Me colgaré de su talento allí y le agradeceré su contribución y sus servicios”.

Nick Pauly fue el encargado de bailar el clásico "Bye Bye Bye" de NSYNC en la nueva cinta de Deadpool (Créditos: Instagram/Nick Pauley)

El interés renovado en el single y otros éxitos retro resurge en el contexto de una industria musical que valora tanto la nostalgia como lo nuevo. Billboard subraya que el éxito del sencillo fue gracias a un aumento del 50% en streams, alcanzando 42,4 millones fuera de Estados Unidos y ventas superiores a 3.000 copias. La canción también mejoró su posición en el Billboard Hot 100, ocupando el puesto número 45.

El origen de la canción

La semilla de este hit germinó en Cheiron Productions, un equipo de producción integrado por Kristian Lundin y Jake Schulze. Ambos colaboraron con Andreas Carlsson para darle forma a “Bye Bye Bye”, tema que relata el deseo de un hombre de finalizar una relación problemática.

Según dijo Carlsson a ET, la letra (ideada durante sus lecciones de manejo a las afueras de Estocolmo) partió de una ruptura personal. “Tuve una novia que me dejó por un chico con el que se casó y tuvo hijos, así que supongo que tenía sentido, pero me enfadé mucho...”, recordó el compositor. “No podía decidir si quería olvidarla o si todavía estaba enamorado de ella”.

Las ventas de “Bye Bye Bye” en Estados Unidos aumentan un 837% tras su aparición en la película, captando la atención de nuevas generaciones (Darrin Henson)

De esa experiencia, creó el track de NSYNC y también “When You’re Looking Like That” de Westlife, dos polos opuestos de su desencanto amoroso. Sin embargo, la pieza estuvo cerca de ser interpretada por otro grupo. Como primera opción, el tema fue ofrecido a la banda británica 5ive (Five). “En la primera versión, tenía un coro de rap y 5ive no conectó de ninguna forma. La odiaron”, recordó el compositor. “Uno de los chicos incluso llamó a su agente de seguridad y se marchó al aeropuerto”.

A pesar de la brusca respuesta, Carlsson aseguró no guardar rencor pues ese era el estilo de trabajo en esa época. “Ellos querían ser un grupo de rap, así que ‘Bye Bye Bye’ no encajaba bien con ellos”. Y cuando cerraron la puerta, la oportunidad de oro apareció con NSYNC.