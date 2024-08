La sorpresa que se llevaron los fans de Taylor Swift en Austria tras la suspensión de los recitales por amenazas terroristas

El "Eras Tour" de Taylor Swift se transmitió gratis en Austria tras la cancelación de conciertos por amenaza terrorista en Viena (Associated Press)

Los fans austríacos de Taylor Swift recibieron una sorpresa especial gracias a una colaboración entre Disney y la estación de cable ORF. En una decisión motivada por la cancelación de los tres conciertos de la cantante debido a una amenaza terrorista en Viena, el sábado se emitió en televisión la película del concierto Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version) como un estreno gratuito.

Pero el lanzamiento televisivo no es lo único que han recibido los fans. Disney ha ofrecido una prueba gratuita de siete días de Disney+ Premium en Austria, permitiendo a los fanáticos la opción de ver por streaming el concierto a partir del 10 de agosto. Esta medida busca mitigar la decepción de los seguidores locales que esperaban verla en vivo, otorgándoles la oportunidad de disfrutar de su música y espectáculo desde sus hogares de manera segura.

Disney+ ofreció una prueba gratuita de siete días en Austria para que los fanáticos pudieran ver el concierto de Taylor Swift en streaming a partir del 10 de agosto (REUTERS/Getty)

La iniciativa surge días después de que las autoridades locales confirmaran la detención de dos hombres en relación con un plan de ataque durante los conciertos que Swift tenía programados en el Ernst Happel Stadium el 8, 9 y 10 de agosto. El arresto de un tercer sospechoso se llevó a cabo el 8 de agosto, según informó la Associated Press.

Luego de los arrestos iniciales, los promotores del concierto anunciaron a través de Instagram que “no tenía otra opción que cancelar los tres shows programados para la seguridad de todos”. Posteriormente, el mensaje fue compartido en las historias de la cuenta oficial de Taylor Nation.

Las autoridades austríacas arrestaron a tres hombres el 8 de agosto por planear un ataque durante los conciertos de Taylor Swift en Viena (AP/Heinz-Peter Bader) AP

En una conferencia de prensa el 8 de agosto, Omar Haijawi-Pirchner, jefe de la Dirección de Seguridad del Estado e Inteligencia de Austria, reveló que uno de los detenidos había admitido tener la intención de “llevar a cabo un ataque” en el concierto “usando explosivos y cuchillos”. Su objetivo era suicidarse y matar a mucha gente en el evento, añadió Haijawi-Pirchner.

A pesar de no haber cancelado un concierto por amenazas similares en el pasado, Swift ha reconocido anteriormente que tales ataques son uno de sus “mayores miedos”. En un perfil de 2019 en la revista ELLE, la cantante confesó sentirse “completamente aterrorizada” por esta posibilidad.

Taylor Swift canceló tres conciertos en Viena el 8, 9 y 10 de agosto por la amenaza de un ataque suicida con explosivos y cuchillos (AP/Heinz-Peter Bader) AP

Mientras tanto, las swifties austríacas inundaron las calles de Viena para manifestar su apoyo y compartir momentos de solidaridad. El jueves 8 de agosto, los seguidores de Swift se congregaron en diferentes puntos de la ciudad, entonando al unísono algunas de sus canciones más emblemáticas, como “The Smallest Man Who Ever Lived”, “All Too Well”, “Long Live”, “Cruel Summer”, “Champagne Problems” y “You Need To Calm Down”.

Esta acción, que se volvió viral en redes sociales, reflejó el espíritu comunitario y la resiliencia de los fans, quienes también intercambiaron pulseras de amistad en alusión al tema “You’re on Your Own, Kid”, según los testimonios compartidos en X.

Frente a una amenaza de atentado terrorista, la estrella pop canceló sus shows en Austria. A pesar de ello, un numeroso grupo de swifties salieron a las calles a entonar sus canciones. Crédito: (Twitter/@PopCrave)

Taylor Swift continuará sus conciertos en Londres pese al atentado

A pesar de que en Viena la situación se ha tornado bastante peligrosa, esto no ha impedido que la cantante estadounidense se prepare para sus presentaciones en Londres del 15 al 20 de agosto. A pesar de las preocupaciones de seguridad, los espectáculos en el Estadio de Wembley se llevarán a cabo según lo planeado, informó TMZ.

Inglaterra, por su parte, tiene antecedentes de atentados en eventos musicales, como el devastador ataque de 2017 en el Manchester Arena durante un concierto de Ariana Grande que resultó en la muerte de 22 personas. En este contexto, los organizadores de los conciertos de Taylor Swift han intensificado las medidas de seguridad en colaboración con el promotor de la gira, AEG, y Wembley Arena.

Taylor Swift había mencionado anteriormente su miedo a ataques terroristas durante sus conciertos en una entrevista con la revista ELLE en 2019 (Gareth Cattermole/TAS24/Getty Images for TAS Rights Management ) Gareth Cattermole/TAS24 | Gareth Cattermole/Getty Images f

A pesar del golpe que representó la cancelación para los seguidores de Swift en Austria, la cantante ha demostrado seguir adelante con su ambicioso Eras Tour, una de las giras más grandes y esperadas actualmente. La cantante ya había celebrado tres conciertos con entradas agotadas en Wembley en junio, demostrando su gran convocatoria y el fervor de sus fanáticos.