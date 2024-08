Connie Chumie, actriz de “Black Panther” y colaboradora de Beyoncé, falleció tras un procedimiento médico

Connie Chiume, recordada por su rol en "Black Panther", falleció a los 72 años en Johannesburgo, Sudáfrica (Marvel Studios)

La actriz Connie Chiume, conocida por su participación en las películas de Black Panther y en el proyecto Black Is King de Beyoncé, falleció a los 72 años. Según un comunicado de la familia, Chiume murió el martes en el Garden City Hospital en Johannesburgo, Sudáfrica.

Su familia informó sobre su fallecimiento a través de su cuenta oficial en Instagram, aunque no se ha divulgado inmediatamente la causa de muerte.

“La familia Chiume lamenta informar del fallecimiento de la internacionalmente aclamada actriz ganadora de premios, Connie Chiume”, citaron en el comunicado.

La estrella falleció después de someterse a un “procedimiento médico”, declaró su hijo Nongelo Chiume en una entrevista con Newzroom Afrika, según reportó la BBC.

(Instagram/@conniechiume)

A lo largo de su carrera, Connie Chiume fue una figura prominente en la industria de entretenimiento de su país y tuvo presencia artística a nivel internacional.

Nacida el 5 de junio de 1952 en Welkom, Sudáfrica, cursó estudios en enfermería y se graduó en pedagogía antes de descubrir su vocación actoral. Comenzó su faceta como actriz en 1977 cuando se mudó a Grecia y se unió al elenco del musical Sola Sola.

En 1989, Connie ganó mayor notoriedad al interpretar el papel de Thembi en la serie sudafricana Inkom’ Edla Yodwa. En la televisión local, su nombre fue ampliamente reconocido por su papel de Mamokete Khuse en la telenovela Rhythm City.

También participó en una extensa lista de producciones, incluyendo Warriors from Hell, The Line, I Dreamed of Africa, Yizo Yizo, Zone 14, Home Affairs, Blessers, Umama y Jewel.

Connie Chiume tuvo una gran repercusión en el entretenimiento de su natal Sudáfrica (Marvel Studios)

El rol de Connie Chiume en “Black Panther”

Chiume también formó parte del elenco de la película ganadora del Oscar, Black Panther (2018), donde interpretó a la anciana Zawavari, miembro del Consejo Tribal Wakandiano. En la secuela del 2022, Black Panther: Wakanda Forever, su personaje asumió el lugar del líder Zuri, previamente interpretado por Forest Whitaker.

Previamente, Connie Chiume compartió la anécdota de cómo se unió a la película de Marvel: “Fui allí y me dieron un papel que tenía que hacer. Me di cuenta de que se trataba de un africano que se dirigía a la nación. Me puse mis galas africanas, me aprendí mis líneas. Lo hice lo mejor que pude. Recuerdo que en aquella época solía ir a muchas audiciones”, reveló en conversación con el podcast de King David.

Contó que inicialmente a ella le dijeron que audicionaba para un proyecto titulado “Motherland”. Pero no pasó demasiado tiempo hasta que recibiera la llamada. “Voy a otro trabajo, estoy trabajando allí, me llaman para decirme que me han seleccionado para Black Panther y que voy a viajar para Black Panther”, detalló.

Connie Chumie reemplazó a Forest Whitaker como uno de los jefes tribales de Wakanda en Black Panther (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

“Me preguntaron cuándo iba a rodar y tímidamente dije Black Panther”, recordó la primera vez que lanzó la noticia a sus colegas. “Después de eso, todo el mundo se levantó, empezaron a correr y a gritar. Uno de ellos lo buscó en Google y me lo enseñó”.

Además de su papel en el Universo Cinematográfico de Marvel, Chiume también apareció en el musical Black Is King de Beyoncé, interpretando a la madre de Simba, Sarabi.

Una de las últimas participaciones de Connie Chumie fue en el proyecto "Black is King" de Beyoncé

En 2000, ganó el premio NTVA Avanti a la Mejor Actriz en una Serie Dramática por su actuación en Soul City y casi una década después, obtuvo el galardón South African Film and Television Awards (SAFTA) por Mejor Actriz de Reparto en Zona 14.

Después de la noticia de su fallecimiento, el gobierno sudafricano emitió un comunicado ofreciendo sus condolencias: “Nuestros más sentidos pésames a la familia, amigos y colegas de la multi-premiada y legendaria actriz Connie Chiume. Su extraordinario trabajo será siempre recordado”.

En 2022, Connie Chiume confesó al Podcast de MacG que le gustaría ser recordada según la perspectiva de cada persona: “He impactado a cada individuo de manera distinta. Sea cual sea la forma en que te he influenciado, recuérdame de esa manera”.