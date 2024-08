10 curiosos récords Guinness relacionados con películas

Estos son 10 récords Guinness divertidos relacionados con el cine.

Hay récords Guinness fascinantes y divertidos en todos los ámbitos que puedas imaginar, y la gran pantalla no es una excepción. Aquí hay 10 récords divertidos relacionados con el cine, desde el título de película más utilizado hasta el elemento de accesorio más reutilizado.

1. Título de película más utilizado

Título de película más utilizado

Según IMDb, hasta enero de 2024 se han producido 34 largometrajes con el título Broken, lo que lo convierte en el título cinematográfico más común de todos los tiempos. Hero ocupa el segundo puesto con 33 y Mother completa los tres primeros puestos con 30 (aunque si se tienen en cuenta las películas basadas en el mismo material original, Hamlet empataría en el primer puesto).

2. Mayoría de apariciones de una película en otras películas

Mayoría de apariciones de una película en otras películas

Los fragmentos de La noche de los muertos vivientes (1968) de George Romero han aparecido en más películas que cualquier otra: 129 veces, para ser exactos. No es tan popular solo porque sea un clásico: el distribuidor no registró los derechos de autor de la película, por lo que es de dominio público.

3. La primera película de Hollywood en la que aparece un inodoro

La primera película de Hollywood en la que aparece un inodoro

El elemento del baño más recordado en Psicosis (1960) de Alfred Hitchcock puede ser la ducha, pero el inodoro pasó a la historia al ser el primero que se mostró en una película de Hollywood. Psicosis también tiene el récord mundial de la película más referenciada: otras 580 películas le rinden homenaje de una forma u otra.

4. El traje más pesado de una película

El traje más pesado de una película

El vestido de novia de satén blanco que lució Norma Shearer como el personaje principal de María Antonieta en 1938 alcanzó la asombrosa cifra de 50 kilos, lo que lo convirtió en el traje más pesado jamás usado en una película. Aunque el vestido en sí tenía 450 metros de tela (suficiente para cubrir una cancha de baloncesto), técnicamente no fue solo el vestido lo que consiguió el récord: la crinolina con armazón de acero y las 10 enaguas están incluidas en el peso total.

5. Los créditos más largos

Personas más acreditadas para una película

En Avengers: Infinity War (2018) se tardan unos 10 minutos en terminar los créditos finales, y por una buena razón: hay 5109 miembros entre el reparto y el equipo de producción, más que en cualquier otra película.

6. Primera película con banda sonora oficial

Primera película con banda sonora oficial

Disney no tardó mucho en sacar partido del potencial de las bandas sonoras de sus primeros musicales. Blancanieves y los siete enanitos (1937), el primer largometraje totalmente animado del estudio, fue también la primera película de la historia en contar con una banda sonora oficial. Para que esta novedad no confundiera a los potenciales consumidores, el álbum, Songs From Walt Disney’s Snow White and the Seven Dwarfs, especificaba en la portada que presentaba “los mismos personajes y efectos de sonido que en la película de ese título”.

7. La mayor cantidad de muertes en una carrera cinematográfica

La mayor cantidad de muertes en una carrera cinematográfica

Parece que Sean Bean muere mucho en pantalla, pero la cifra de muertes de su personaje, 25, es insignificante en comparación con el récord de Christopher Lee, que murió en “al menos 61″ películas, según el Libro Guinness de los Récords. El apuñalamiento fue su causa de muerte más común, pero sus personajes también han sido “ahorcados, defenestrados, alcanzados por un rayo, estacados… baleados, quemados, electrocutados, disueltos, aplastados, volados por los aires, decapitados, mordidos por una serpiente y estrellados contra la Luna”. Entre los finalistas se encuentran Vincent Price y Dennis Hopper (empatados con 48), John Hurt, Boris Karloff, Danny Trejo y Mark Hamill, entre otros.

8. El mayor intervalo entre el tráiler y el estreno de la película

El mayor intervalo entre el tráiler y el estreno de la película

Cuando El Grinch robó la Navidad llegó a los cines el 9 de diciembre de 2000, los espectadores pudieron disfrutar de un avance de la adaptación cinematográfica de Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak. Nueve años y dos días después, la película finalmente se estrenó. Según Guinness, el director Spike Jonze había imaginado una película de acción real que dependía de efectos prácticos, y Universal Studios finalmente decidió abandonar el proyecto en lugar de pagar la factura. Warner Bros la rescató a tiempo para que toda una nueva generación de niños se interesara por ella.

9. La mayor explosión de acrobacias en una película

La mayor explosión de acrobacias en una película

Durante el rodaje de una escena de la película de James Bond Spectre (2015), los cineastas detonaron casi 8.500 litros de queroseno y casi 33 kilos de explosivos en pólvora. La explosión, que duró aproximadamente 7,5 segundos y tuvo lugar en el Sahara marroquí, es la mayor explosión de riesgo jamás filmada.

10. El accesorio más reutilizado

El accesorio más reutilizado

Desde los años 60, la casa de utilería de Los Ángeles The Earl Hays Press ha vendido un periódico falso conocido como The Recurring Newspaper, que ha aparecido en todo, desde El silencio de los inocentes (1991) hasta Modern Family. Según Guinness, su número total de créditos en cine y televisión es más de 10.000, y esa es una estimación conservadora. El periódico tiene una portada vacía para que las producciones la personalicen, y el interior es principalmente texto de relleno y titulares vagos como “El Comité de la Cámara Alta abre el debate”. (Puedes comprar tu propia copia por $35).