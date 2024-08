Victoria Canal respondió a los rumores de su amorío con Tom Cruise

Tras rumores de romance, la cantante de 25 años declaró en Instagram que no está saliendo con el actor de cine (REUTERS)

Victoria Canal, la cantautora de 25 años, decidió poner fin a los rumores que la vinculan sentimentalmente con Tom Cruise. A través de su cuenta de Instagram, aclaró la situación y negó cualquier tipo de relación amorosa con el actor de 62 años después de que la prensa reportara un presunto romance entre ellos a raíz de un viaje en helicóptero.

“No me están entendiendo, pero aparentemente los tabloides piensan que estoy saliendo con Tom Cruise. Literalmente, eso es un disparate”, escribió.

La postura de Canal frente a las especulaciones fue de sorpresa y humor sobre la situación: “Vamos a detener esto antes de que vaya más lejos. Lamento desilusionarlos, pero no estoy saliendo con él, aunque es una persona y artista encantador. Jamás pensé que tendría que aclarar esto públicamente en mi vida”.

Victoria Canal negó cualquier vínculo sentimental con Tom Cruise, aclarando que nunca imaginó tener que desmentir esto públicamente (Instagram/@victoriacanal)

¿Por qué Tom Cruise fue vinculado a Victoria Canal?

La confusión surgió después de que Canal fuera vista acompañada de Cruise en un helicóptero en Londres el pasado 12 de julio, un evento que alimentó aún más las especulaciones.

Según People, esta no fue la primera vez que ambos viajaron juntos en un helicóptero, ya que días antes, la joven había compartido en sus redes sociales que la estrella de cine la llevó a ella y a su hermano a la premiere de la película Tornados en Londres.

“¡No puedo creer que Tom Cruise nos llevara en su helicóptero a mi hermano y a mí a la premiere de @twistersmovie!”, escribió la artista, añadiendo fotos y videos de su viaje en Reino Unido.

Canal y Cruise fueron vistos juntos en un helicóptero en Londres, lo que desató falsos rumores de romance entre ellos (Instagram/@victoriacanal)

En otro comentario, Victoria Canal explicó cómo se conocieron: “Nos conocimos detrás del escenario en el [Glastonbury Festival] y hablamos del estreno al que ambos íbamos. Él dijo, ‘¡Acompáñame! ¡Te llevaré en el helicóptero!’, jajaja”, detalló la cantautora.

Canal también aprovechó para bromear sobre la situación, diciendo que una ventaja de estos rumores es que por primera vez la identificaron como la cantante hispanoamericana Victoria Canal y no como “la pianista con un solo brazo cuyo nombre nunca se menciona”.

“Si van a escribir sobre mí, usen una mejor foto”, bromeó Canal en una publicación de Instagram, refiriéndose a una de las fotos utilizadas por los tabloides.

Victoria Canal bromeó sobre los rumores, pero aclaró seriamente que su relación con Tom Cruise es de respeto y apoyo mutuo (Instagram)

Al respecto, finalizó su publicación en tono serio, reconociendo la amabilidad y el respeto que ha demostrado Cruise hacia ella, similar al soporte que ha recibido de otras personas a las que admira. “Tom ha sido nada más que una persona respetuosa y alentadora, al igual que Chris Martin, mi padre, mis profesores de música y otras personas sabias de quienes he aprendido mucho”, sostuvo la cantante.

Cabe destacar que Chris Martin, líder del grupo Coldplay, apoyó a Canal desde el inicio de su carrera. En una entrevista con NME, Canal recordó cómo Martin fue una de las primeras personas en reconocer su talento, describiendo su tema “Swan Song” como una de las “mejores canciones jamás escritas”.

La artista hispanoamericana agradeció el apoyo constante de Chris Martin, líder de Coldplay, quien reconoció su talento desde el inicio de su carrera musical (Instagram/@victoriacanal)

“Hay una sensación muy específica que viene cuando tu ídolo te reconoce como algo digno de atención”, dijo. “Todavía estoy bastante asombrada por el hecho de que él sepa que existo”.

Y agregó cómo es su relación con Martin desde que ambos entraron en contacto: “Cuando estoy a punto de hacer un concierto, me envía mensajes de ánimo en los que me dice: ‘Tienes todo lo que necesitas dentro de ti, céntrate en los fans, ellos te quieren, tú les quieres, prioriza esa conexión’. Siempre habla de conexión y gratitud, de estar en el presente, y siente un gran amor por la música. No creo que conozca a nadie que tenga un conocimiento más amplio de la música y un mayor interés por ella después de todos estos años”.