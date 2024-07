Lisa Kudrow reveló el aspecto más incómodo de grabar “Friends”: “Me molestó mucho”

Lisa Kudrow reveló que la audiencia en vivo de Friends arruinaba el ritmo del programa (NBC)

Lisa Kudrow ha compartido recientemente algunos aspectos desconocidos sobre su experiencia en la recordada serie Friends. Durante su reciente participación en el podcast Conan O’Brien Needs a Friend, la actriz reveló que la audiencia en vivo no era de su agrado y que siempre le incomodó la exagerada reacción del público ante algunos chistes.

“Me molestó mucho. Era como: ‘Están arruinando el ritmo del resto del programa’”, dijo, y agregó que la risa desmedida del público, pese a que no todas las escenas eran graciosas, no solo alargaba las grabaciones, sino que también afectaba el flujo natural del show.

La intérprete de Phoebe Buffay recuerda con enojo las exageradas reacciones del público en las grabaciones de "Friends" (NBC)

También calificó las respuestas de la audiencia como “poco honestas” frente a trabajo que realizaban ella y sus coprotagonistas en el estudio, e incluso recordó quedarse “mirándolos realmente enojada” en más de una ocasión.

A 20 años desde el final de la serie, Kudrow reafirmó su postura y sostuvo que grabar un programa de televisión no es lo mismo que grabar una obra de teatro. Según la actriz, durante los ensayos con público de Friends, incluso se aconsejaba a los asistentes que evitaran reírse en exceso.

"Friends" se transmitió de 1994 a 2004 las noches de los jueves en Estados Unidos (NBC)

Volvió a ver “Friends” por Matthew Perry

A pesar de estas incomodidades, la actriz que dio vida a Phoebe Buffay también destacó momentos positivos. Durante la conversación, confesó que recientemente, ha vuelto a ver Friends “sin vergüenza” como una forma de honrar a su compañero de elenco Matthew Perry, quien falleció en octubre de 2023.

Previamente, la intérprete dijo que evitaba ver el programa debido a su intensa autocrítica, pero la muerte de su coestrella la llevó a cambiar su perspectiva: “Lo veía y me interesaba un poco, pero luego me veía a mí misma y decía ‘Ya basta, no lo soporto’. Pero después de que Matthew murió, pude volver a ver el programa porque no se trataba de mí, tenía que ver con él por alguna razón”.

La actriz confesó que evitaba ver Friends antes de la muerte de Matthew Perry (NBC)

“Y entonces empecé a ver Friends. No inicié en la primera temporada, pero hay maratones [en televisión] y, a veces, desde que falleció, me he pasado todo el día viéndolos”, remarcó.

Perry interpretó a Chandler Bing durante las 10 temporadas de la exitosa serie junto a Kudrow, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox y Matt LeBlanc. Friends siguió las vidas de sus seis personajes mientras navegaban por sus carreras profesionales, el amor y las amistades en la ciudad de Nueva York. “Todos son fenomenalmente divertidos para mí”, agregó la actriz.

Kudrow ve "Friends" como un homenaje a Matthew Perry tras su fallecimiento en octubre de 2023 (NBC)

Su novio sentía celos de Matthew Perry

Por otro lado, el presentador del podcast, Conan O’Brien, de 61 años, y Kudrow, de 60, revivieron recuerdos personales, entre ellos la relación amorosa que mantuvieron entre 1988 y 1993, mientras ella filmaba la primera temporada de Friends.

Durante la conversación que mantuvieron, el comediante admitió que estaba “celoso” de Matthew Perry cuando su entonces novia elogió lo divertido que era su coprotagonista después de conocerlo. Recordando sus primeros días de rodaje, O’Brien le dijo a Kudrow: “Empezaste a hacer ese programa y me llamaste y estabas entusiasmada con Matthew”.

Conan O'Brien recordó que Lisa Kudrow estaba "encantada" con Matthew Perry tras conocerlo por primera vez (NBC)

“Y tú decías, ‘él es tan gracioso’, y había una parte de mí que estaba celoso. Yo decía, ‘vale, [como yo, que] te hago reír mucho’, y tú decías, ‘No, no, no lo entiendes, ¡este tipo es realmente gracioso!’”, continuó el entrevistador.

“No, no fui tan mala”, se rió Kudrow, y agregó una respuesta diplomática para tranquilizar a su exnovio: “Bueno, eres la persona más divertida que conozco”, aunque añadió que reconocer el inmenso talento de Perry era inevitable.

Conan O'Brien confesó sentir celos de Matthew Perry cuando salía con Lisa Kudrow 163

Matthew Perry fue hallado sin vida en su residencia de Los Ángeles el 28 de octubre y se celebró su funeral el 3 de noviembre, en una ceremonia privada para familiares y amigos. Kudrow, Aniston, Schwimmer, Cox y LeBlanc emitieron una declaración conjunta dos días después del trágico hallazgo, expresando su dolor y tristeza colectiva.

Su muerte fue ocasionada por “efectos agudos de la ketamina” y, actualmente, el Departamento de Policía de Los Ángeles, en coordinación con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, trabaja para hallar al responsable de suministrarle dicha dosis letal, y según la hipótesis inicial, se cree que varios involucrados podrían enfrentar cargos en el caso.