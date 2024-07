El elenco de “Hechiceras” recordó a Shannen Doherty: “Descansa, guerrera”

Shannen Doherty, conocida por su papel como Prudence Halliwell en Hechiceras, falleció el 13 de julio a los 53 años tras una batalla contra el cáncer (The Grosby Group/REUTERS/Mario Anzuoni)

Shannen Doherty, conocida por su papel como Prudence Halliwell en la serie Hechiceras (Charmed), falleció el sábado a los 53 años, tras una prolongada batalla contra el cáncer, según confirmó su publicista en un comunicado. Tras conocerse la noticia, sus ex compañeros de elenco le dedicaron algunos mensajes de despedida en redes sociales.

Rose McGowan, quien se unió al elenco tras la salida de Doherty al final de la tercera temporada, elogió a la actriz como una persona con “el corazón de un león” y compartió un extenso mensaje en Instagram, en el que escribió: “La pasión por la actuación a menudo se etiqueta erróneamente como problemática. Shannen era pura pasión. La conocí en los 90 y me quedé asombrada. Conocerla bien más tarde fue un regalo hermoso. Esta mujer luchó para vivir”.

Rose McGowan, excompañera de Doherty, elogió a la actriz como una persona con "el corazón de un león" en un extenso mensaje en Instagram (Instagram/@rosemcgowan)

McGowan también destacó la ética de trabajo de Doherty, su amor por la dirección, actuación, y su cariño hacia sus amigos, familia y fans. “Nuestras vidas se entrelazaron de una manera única. Nos reímos de las fuerzas oscuras que querían que nos odiáramos, en cambio, elegimos el amor y el respeto”, añadió McGowan. Concluyó su tributo diciendo: “Que los ángeles y Dios la lleven al reino sagrado donde esté sana, joven y libre para siempre. Descansa ahora guerrera, nunca te olvidaremos, querida hermana”.

Por su parte, Alyssa Milano, quien interpretó a la hermana televisiva de Doherty, reconoció en una declaración dada a conocer por la misma publicación: “No es un secreto que Shannen y yo tuvimos una relación complicada, pero en su núcleo había alguien a quien respetaba profundamente y admiraba. Era una actriz talentosa, querida por muchos y el mundo es menos sin ella. Mis condolencias a todos los que la amaban”.

Alyssa Milano, quien tuvo una relación complicada con Doherty, expresó su respeto y admiración hacia la fallecida actriz (de izquierda a derecha, Shannen Doherty, Holly Marie Combs y Alyssa Milano) (The WB/Netflix)

La relación entre Milano y Doherty fue tema de controversia en varias ocasiones, incluidas las recientes declaraciones de Holly Marie Combs y Shannen, quienes señalaron que Milano habría tenido un papel fundamental en la salida de Doherty de la serie. Este fue un punto clave que marcó el show y la dinámica entre los miembros del equipo.

Asimismo, Brian Krause, quien interpretó a Leo Wyatt en el popular show de los 90, también expresó su dolor en Instagram. “Me enseñaste lo que es la fortaleza”, escribió. “Me enseñaste a ser valiente y vivir con propósito. A conocer tu valor y mantener tus determinaciones. ¡Siempre amada! Verdaderamente con el corazón roto”.

Brian Krause, quien interpretó a Leo Wyatt en Hechiceras, manifestó su dolor y recordó la fortaleza que Doherty le transmitió durante los años de trabajo conjunto (Instagram/@rbriankrause21)

Ted King, quien encarnó al interés amoroso de Doherty en la primera temporada, también compartió una foto de Hechiceras en redes sociales y escribió: “Creamos una pareja especial en la televisión para la eternidad. Mi corazón está con tu familia. Descansa en paz Shannen, descansa en paz”.

Según la declaración de su publicista, Doherty fue una “hija, hermana, tía y amiga devota”, describiéndola como alguien que amaba profundamente a sus seres queridos y a su perro Bowie. Tras la noticia de su muerte, la familia ha solicitado privacidad en estos momentos para poder sobrellevar el duelo.

En una entrevista en noviembre, Doherty expresó que no había "terminado de vivir" y que todavía le quedaban logros por alcanzar (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz luchaba desde hace años contra un cáncer de mama en etapa 4 que se había extendido a sus huesos. Como explican sus excompañeros de reparto, siempre puso de su parte para superar la enfermedad; sin embargo, durante sus últimas apariciones en video de redes sociales, dio a entender que el tratamiento se estaba haciendo difícil y no había manera exacta de saber qué seguiría para ella.

En una entrevista realizada en noviembre, Doherty compartió que no había “terminado de vivir” y que aún le quedaba más por hacer. “Mi mayor recuerdo está por llegar”, declaró en aquella ocasión. “Rezo. Me despierto y me acuesto agradeciendo a Dios, rezando por las cosas que me importan sin pedir demasiado. Eso me conecta con un poder superior y la espiritualidad. Mi fe es mi mantra”, añadió.