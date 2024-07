Matthew McConaughey fue picado por una abeja en la cara y su foto se hizo viral

Matthew McConaughey sorprendió a sus seguidores (REUTERS/David 'Dee' Delgado/Instagram/@officiallymcconaughey)

El actor Matthew McConaughey compartió una foto en su cuenta de Instagram el miércoles, donde se le ve con el ojo derecho completamente hinchado. La imagen iba acompañada del texto “hinchazón de abeja”, sugiriendo que la gran deformación en su rostro fue, evidentemente, causada por una picadura de abeja.

La captura muestra al actor con una sonrisa a pesar de la gran hinchazón. La fotografía publicada en Instagram por el actor se hizo viral en cuestión de minutos y a la fecha tiene un total de más de 432 mil ‘Me gusta’ y más de 12 mil comentarios. La situación no ha sido esclarecida en su totalidad, y los representantes de McConaughey aún no han ofrecido comentarios adicionales, según informó Entertainment Weekly.

La imagen de McConaughey con el ojo hinchado recibió más de 432 mil 'Me gusta' y 12 mil comentarios en Instagram (Instagram/@officiallymcconaughey)

Aunque no se ha detallado el lugar donde ocurrió el incidente, McConaughey reside en su estado natal, Texas, junto a su esposa Camila Alves y sus tres hijos, Levi, Vida y Livingston. La familia se mudó de Los Ángeles al estado del sur de EEUU en 2014, buscando una vida más estable y cercana después de una emergencia familiar. Posiblemente fue ahí donde ocurrió la picadura.

En una entrevista con Southern Living, el actor habló sobre los cambios positivos desde su mudanza a Texas. “Regresaron los rituales”, comentó, mencionando prácticas como ir a “la iglesia de los domingos, los deportes, cenar juntos en familia todas las noches, o quedarnos después contando historias en la cocina, sentados en la isla sirviendo copas y picoteando mientras las volvíamos a contar de formas distintas a como las contábamos antes”.

La familia McConaughey se mudó de Los Ángeles a Texas en 2014 en la busca de una vida más estable (Scott Wachter-USA TODAY Sports)

La residencia en Texas también permite a McConaughey asistir con mayor frecuencia a los juegos de fútbol americano en los que participa su equipo favorito, los Texas Longhorns de la Universidad de Texas en Austin. Este pasatiempo le sirve mientras se prepara para volver al ruedo de Hollywood con sus próximas participaciones en el mundo de la actuación.

Matthew McConaughey

El mes pasado, Matthew McConaughey compartió a Interview Magazine cómo fue que una pausa que se vio forzado a hacer en su carrera le ayudó a reinventarse por completo. En una conversación con Glen Powell, McConaughey, de 54 años, narró cómo tuvo que alejarse de Hollywood por dos años al sentirse encasillado en papeles de comedias románticas.

McConaughey consideró otras vocaciones como ser maestro o guía de vida silvestre durante su receso, consultándolo con su esposa, Camila Alves McConaughey (REUTERS/Danny Moloshok)

Durante esta pausa, consideró varias alternativas profesionales, como enseñar en una escuela secundaria, estudiar para ser director de orquesta o trabajar como guía de vida silvestre. “Fue aterrador. Tuve largas conversaciones con mi esposa sobre la necesidad de encontrar una nueva vocación”, añadió.

“Había llegado a un punto donde solo podía dar tanto a esos roles, aunque fueran éxitos sólidos para mí”, afirmó McConaughey. “Pero quería explorar otras oportunidades”, mencionó el actor. “Hubo momentos de miedo, sentía que había salido de mi zona de confort en Hollywood”, recordó el protagonista de la primera temporada de True Detective.

Entre los próximos proyectos de McConaughey, ganador del Oscar, se encuentran "The Rivals of Amziah King" y "The Lost Bus" (The Academy)

La carrera de McConaughey comenzó a destacar en 1993 con Rebeldes y confundidos, pero fue en la década de 2000 cuando consolidó su imagen en comedias románticas como Cómo perder a un hombre en 10 días junto a Kate Hudson. Sin embargo, no registró créditos cinematográficos en 2007 y 2010, un lapso que coincide con el periodo de su retiro mencionado. En 2013, regresó con fuerza al protagonizar El club de los desahuciados y El lobo de Wall Street, logrando obtener su primer Oscar en 2014.

Entre los próximos proyectos del actor a partir de este año se incluye The Rivals of Amziah King, una película de crimen ambientada en Oklahoma y coprotagonizada por Kurt Russell y Cole Sprouse. También participará en The Lost Bus, un drama sobre el desastre del Camp Fire en California en 2018, en el que también actúa la nominada al Oscar America Ferrera.