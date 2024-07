“El diablo viste a la moda 2” está en desarrollo: Anne Hathaway y Meryl Streep regresarán en el elenco

Aline Brosh McKenna, guionista de la primera entrega, también está en negociaciones para retornar en la secuela de "El diablo viste a la moda" (Disney/20th Century Studios)

Disney está en proceso de desarrollo para una secuela de El diablo viste a la moda, la famosa película de 2006. Según informó la revista Entertainment Weekly, los actores Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci, así como el director David Frankel, la productora Wendy Finerman y el guionista original, Aline Brosh McKenna, están en conversaciones para retornar en sus respectivos roles.

A pesar de ser una etapa de negociaciones, los fanáticos han mostrado bastante interés en ver nuevamente a los personajes que interpretaron Hathaway, Streep y Blunt. De hecho, las tres actrices tuvieron un pequeño reencuentro este año durante la ceremonia de los Premios del Sindicato de Actores, en donde protagonizaron un pequeño número en el escenario.

Uno de los pocos reencuentros de Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt ocurrió durante la ceremonia de los Premios del Sindicato de Actores (SAG Awards 2024)

Según EW, todavía no hay confirmaciones definitivas del regreso del elenco original; sin embargo, se ha informado en Puck News que Streep y Blunt ya están en un tipo de negociación más avanzada para retomar sus papeles. La historia de la secuela giraría en torno a la transición del medio impreso al digital en la industria de la moda, un cambio significativo desde la película original.

La película de 2006, que recaudó 326 millones de dólares en todo el mundo y recibió críticas positivas en su tiempo, fue adaptada de la novela homónima de Lauren Weisberger. La autora se inspiró en su experiencia trabajando como asistente para la editora de Vogue, Anna Wintour.

El director David Frankel y la productora Wendy Finerman también están en conversaciones para volver en la secuela (Moviestore/REX/Shutterstock)

Tras el enorme éxito del largometraje, que al día de hoy se considera como un clásico del cine, Weisberger publicó dos secuelas literarias: Revenge Wears Prada en 2013 y When Life Gives You Lululemons en 2018. Se desconoce aún si la secuela directa seguiría la misma línea que alguna de estas historias escritas.

Por el momento, Disney ha declinado hacer comentarios oficiales respecto a la secuela. Las únicas noticias confirmadas provienen de las fuentes relacionadas con la producción y de las observaciones de los actores sobre su posible retorno, que aún está por confirmarse.

En una entrevista de 2022, Anne Hathaway expresó dudas sobre la viabilidad de una secuela debido a los cambios en la industria con la digitalización (Disney/20th Century Studios)

En una entrevista de 2022 con The View, Hathaway expresó un par de dudas sobre la viabilidad de una secuela al comentar cómo las dinámicas de la industria han cambiado con la digitalización. “Creo que esa película era de otra época. Ahora, todo se ha vuelto tan digital, y esa película se centraba en el concepto de producir una cosa física, y es muy diferente ahora”, expresó.

Y continuó diciendo: “Es tentador pensar que Andy y Emily necesitan llevarle un café a Miranda y ella está en algún lugar de Europa y luego por el camino recogen a Stanley Tucci en Italia, que está en un restaurante”. Admitió que si bien es tentador, no creía que eso suceda. “Podrían relanzarlo, conseguir gente nueva y hacerlo”, añadió para concluir.

Según Puck News, Meryl Streep y Emily Blunt ya estarían en negociaciones avanzadas para retomar sus papeles (Disney/20th Century Studios)

En 2021, EW reunió a todo el reparto original de la película, incluyendo a su director David Frankel. En aquella ocasión, el cineasta también reflexionó al respecto: “Tuvimos una reunión en la que dijimos: ‘¿Qué podríamos hacer si hubiera una secuela?’. Quizá fue una estupidez; nos pareció que no, que esta historia ya se había contado”

Frankel añadió que tenían conocimiento sobre la secuela que Lauren había escrito en 2013, el cual continuaba la historia 15 años después de la primera. “Llegamos a la misma conclusión: seguir a los personajes no sería lo mismo”, recalcó David.

La película original de 2006 fue adaptada de la novela homónima de Lauren Weisberger y tiene dos secuelas. (Editorial Plaza & Janés)

En la secuela escrita por Lauren Weisberger, Revenge Wears Prada (2013), la historia retoma con Andy trabajando como editora en una revista nupcial, donde se cruza de nuevo con Miranda. Por otro lado, la tercera parte, titulada When Life Gives You Lululemons (2018), sigue la carrera de Emily como publicista en los suburbios de Connecticut.