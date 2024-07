Cómo será la “Boda del año” en India: la aparición de Justin Bieber y muchas excentricidades

Justin Bieber sorprende al asistir a una lujosa boda en la India, generando gran atención mediática.

La “Boda del año” en India se llevará a cabo entre el 12 y el 14 de julio en Mumbai, protagonizada por Anant Ambani y Radhika Merchant. Anant, heredero del magnate Mukesh Ambani, y Radhika, hija de Viren Merchant, unirán sus vidas en un evento que ya está siendo señalado como uno de los más extravagantes y comentados del 2024 en todo el mundo.

El compromiso de la pareja ha sido celebrado con una serie de eventos ostentosos que reflejan la suntuosidad y el poder económico de las familias involucradas. La participación de celebridades de talla mundial como Justin Bieber, quien recibió una suma millonaria por su actuación en uno de los eventos previos, subraya la magnitud de esta celebración que ha captado la atención de medios y redes sociales a nivel global.

Las festividades nupciales seguirán las tradiciones hindúes, destacándose por incluir ceremonias como la Haldi y el ritual Mehndi, impregnando la boda con rica cultura y espiritualidad india.

Quiénes son los novios

Anant Ambani, de 29 años, es el hijo menor del magnate Mukesh Ambani, el hombre más rico de Asia con una fortuna estimada de 118 mil millones de dólares, según Bloomberg Billionaires Index. Anant se encarga de la expansión del sector energético de Reliance Industries y ha mostrado un interés particular por el bienestar animal, habiendo lanzado su proyecto Vantara, un refugio de animales de 3,000 acres.

La boda de Anant Ambani y Radhika Merchant será del 12 al 14 de julio en Mumbai (Photo by Prodip Guha/Getty Images)

Por su parte, Radhika Merchant es hija de Viren Merchant, magnate farmacéutico y directora ejecutiva de Encore Healthcare. Graduada de la Universidad de Nueva York, conoció a Anant en 2017 a través de amigos en común. “Esa primera reunión fue algo especial, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a salir”, declaró a Vogue.

Las celebraciones previas a la boda: la contratación de Justin Bieber y muchas excentricidades

El compromiso de la pareja ha sido festejado con una serie de eventos extravagantes. En uno de ellos, realizado en Bombay, Justin Bieber fue el artista invitado. La estrella del pop canadiense recibió 10 millones de dólares por la presentación. Los invitados a la fiesta pudieron disfrutar de hits como “Where Are U Now”, “Baby”, “What Do You Mean?” o “Sorry”.

Las celebraciones previas a la boda, conocidas por su lujo y ostentación, ya han captado la atención de los medios y las redes sociales. En marzo, la pareja celebró una fiesta de pre-boda de tres días en Jamnagar, con unos 1,200 invitados de alto perfil, incluidos Mark Zuckerberg y Bill Gates, y con una actuación de Rihanna.

Justin Bieber cobró 10 millones de dólares por su actuación en un evento previo a la boda

Posteriormente, en mayo, organizaron un crucero por el Mediterráneo de cuatro días que incluyó actuaciones de Katy Perry y los Backstreet Boys. Ambos, Anant y Radhika, llevaron atuendos personalizados de Abu Jani Sandeep Khosla en esa ocasión.

La suntuosidad de los eventos ha generado algo de crítica debido al contraste con la pobreza en el país. Sin embargo, la familia Ambani ha realizado actos caritativos en paralelo, como una boda masiva para 50 parejas desfavorecidas en Mumbai, a quienes se les obsequiaron joyas y bienes de consumo para un año.

Cómo será la “Boda del Año”

Las festividades de la boda seguirán la tradición hindú, con eventos que incluyen la ceremonia Haldi, en la que los invitados aplican pasta de cúrcuma en los novios, el ritual Mehndi, y el sangeet, una noche de baile y música. La diseñadora Manish Malhotra ha sido nombrada directora creativa de la boda, colaborando estrechamente con Nita Ambani.

La ceremonia tendrá lugar en la residencia Antilia de 27 pisos de los padres del novio, Mukesh y Nita Ambani, así como en el Centro de Convenciones Jio World, con capacidad para más de 16,000 personas.

La industria de bodas en India se ha modernizado significativamente en la última década, inspirada en la cultura de Bollywood y las celebridades. “Cualquier mega proyecto como este requiere de cerca de 9 a 12 meses de preparación y la participación de unas 40 a 45 agencias importantes”, explicó Mareesha Parikh, fundadora de Swaaha Weddings, según CNN.

Los actos previos incluyeron una fiesta de tres días en Jamnagar con 1,200 invitados y un crucero por el Mediterráneo (Créditos: EFE/Live Nation/Reuters)

Los atuendos de la pareja para la boda se espera que incluyan trabajos artesanales indios y talentos locales. Para los eventos pre-boda, Radhika Merchant vistió lehengas de más de 20 mil cristales Swarovski y Anant Ambani llevó un sherwani diseñado por Rohit Bal. Ambos usaron ropa del diseñador Hongkonés Robert Wun durante el crucero mediterráneo.

La importancia de la boda en la cultura popular india es notable. Se esperan invitados de alto perfil de Bollywood y otras industrias. “Cada detalle, desde la decoración hasta la cocina y el vestuario, está diseñado para sumergir a los invitados en un ambiente de alegría, amor y celebración”, añadió Malhotra.

Las festividades y los arreglos, como el manejo de 8,000 regalos para los invitados en Jamnagar, implicaron semanas de trabajo y coordinación estricta. Tal es la magnitud de la preparación que los huéspedes fueron respetuosamente solicitados a no tomar fotos del evento ni de los preparativos.

Con la fecha próxima, todo apunta a una celebración inolvidable que resaltará tanto la riqueza cultural como los extravagantes gustos de la familia Ambani y su futura nuera, Radhika Merchant.