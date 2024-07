“Gladiador 2″ y el impresionante cambio físico de Paul Mescal para protagonizar la esperada secuela

Previo al estreno de la esperada secuela de Gladiador, el equipo de la cinta se reunió con Vanity Fair para brindar varios detalles de la producción, así como las primeras imágenes de Gladiador 2, la cual es protagonizada por Paul Mescal y Pedro Pascal.

Mescal interpreta a Lucius, quien en la primera entrega, era tan sólo un niño al que le dio vida Spencer Treat Clark; ahora, es un joven que, en un esfuerzo de su madre Lucilla (Connie Nielsen) por protegerlo del imperio romano, fue exiliado a Numidia (hoy Marruecos y Argelia), en el norte de África, donde creció lejos de su herencia romana.

Pero con la constante expansión del legendario imperio, no pasó demasiado tiempo para que fuera encontrado, y gracias a su particular condición física, sus captores terminaron por llevarlo a la arena de combate, donde tratará de ganar respeto y libertad de combate en combate.

Han llegado las primeras imágenes de "Gladiador 2", y junto con estas, la revelación de Paul Mescal sobre el acondicionamiento físico para protagonizar la cinta. El actor aseguró que el entrenamiento también le afecto mentalmente (Créditos: Instagram/Gladiator)

Estas revelaciones de la trama, dadas durante la entrevista con Vanity Fair, apuntan a un apartado importante: Paul Mescal tuvo que someterse a un duro entrenamiento para convertirse en el fiero gladiador que continuará con el legado dejado por Russell Crowe en la cinta original del año 2000.

Según las palabras de Pedro Pascal, que en la cinta interpreta al general Marco Acacio, trabajar las escenas de lucha con Mescal fueron tan complicadas que “preferiría saltar de un edificio” a volver a meterse con Paul.

“Es brutal, hombre. Le llamo Paul Pared de Ladrillo. Se ha vuelto muy fuerte. Preferiría que me tiraran de un edificio a tener que volver a luchar contra él. Enfrentarme a alguien tan en forma, con tanto talento y mucho más joven.... Aparte de que Ridley es un genio total, Paul es una razón de peso para someter a mi pobre cuerpo a esa experiencia”.

Pedro Pascal, co-protagonista de la cinta, aseguró que la experiencia de pelear con Paul Mescal en las escenas de acción, era sumamente agotador (Créditos: Instagram/Pedro Pascal)

El mismo Paul aseguró que este intenso entrenamiento para la película no sólo transformó su cuerpo, sino también su mente.

“A veces, uno puede, al esforzarse por conseguir ese aspecto perfecto, acabar pareciéndose más a un modelo de ropa interior que a un guerrero. Los músculos empiezan a crecer, y eso puede considerarse estético en ciertas capacidades, pero hay algo en sentirse fuerte en el cuerpo que provoca una sensación diferente. Te comportas de forma diferente. Tiene un impacto psicológico en ti que resulta útil para la película”, declaró el actor que, además, compartió que su nariz romana era motivo de burlas durante su juventud, y ahora, le ayudó a obtener el papel protagónico en Gladiador 2.

"Los músculos empiezan a crecer, y eso puede considerarse estético en ciertas capacidades, pero hay algo en sentirse fuerte en el cuerpo que provoca una sensación diferente. Te comportas de forma diferente", dijo Paul Mescal sobre el entrenamiento para esta cinta (Créditos: Instagram/gladiator)

Respecto a la psicología de su personaje, Paul compartió que sus motivaciones son la ira que guarda por el imperio romano que le arrebató todo lo que tenía en dos ocasiones; cuando fue separado de su madre de niño y después como un joven adulto alejándolo de la vida que construyó a la fuerza en África.

“No quiere tener nada que ver con la imagen de Roma. No quiere tener nada que ver con ella salvo destrozarla inicialmente. Los romanos eran unos individuos salvajes, salvajes. Iban de continente en continente y simplemente destruían comunidades y naciones. La película no rehúye la brutalidad de esa época, ni a los emperadores que la protagonizan, ni a esa especie de poder corrupto a través del cual él puede ver. Hay una claridad maravillosa en él. No teme a la clase dirigente, lo que le hace peligroso para ella”.

Gladiador 2 llegará a la pantalla grande el 21 de noviembre de este año. Se espera que su primer adelanto esté disponible en redes el próximo 9 de julio.