La curiosa razón por la que un raro vinilo de The Beatles podría haber alcanzado USD 10 mil en una subasta

El vinilo de “Love Me Do”, lanzado en 1962 con una errata en el apellido de McCartney, se subastó recientemente en Chelmsford, Essex (Créditos: APPLE CORPS LTD)

Una rara versión de Love Me Do, el recordado sencillo de The Beatles, fue subastado en Chelmsford, Essex el pasado lunes. De acuerdo con la información de NME, se esperó que el vinilo de 1962 alcanzara un valor de más de 10 mil dólares (9.000 libras esterlinas) debido a su singularidad. Y es que solo existen 250 copias del artículo y en esta edición, el apellido de Paul McCartney aparece incorrectamente como “McArtney”.

El disco, que incluye también la canción P.S. I Love You, fue distribuido a algunas estaciones de televisión y radio antes de su lanzamiento oficial el pasado 5 de octubre de 1962. Rob Smee, especialista en vinilos, declaró a la BBC News que este es un artículo “especialmente raro” y de “particular interés para los coleccionistas de los Beatles” debido a la errata en el nombre de McCartney.

Solo existen 250 copias de la rara versión de “Love Me Do”, que incluye “P.S. I Love You” y fue distribuida antes de su lanzamiento oficial (Créditos: AP)

La subasta fue realizada y organizada por Stacey’s Auctioneers y despertó gran interés entre los fanáticos y coleccionistas del legendario grupo británico. Luego del evento llevado a cabo el lunes, el disco finalmente se vendió y a pesar de no alcanzar el precio de reserva estimado, la organizadora concretó el proceso exitosamente.

Se estimaba que el vinilo de siete pulgadas se vendiera por un valor de entre 7000 y 9000 libeas (más de 8000 a 10000 dólares) en la subasta. Sin embargo, a pesar de no haber alcanzado ese umbral, se aceptó una oferta no revelada cercana al precio de reserva inferior tras la subasta.

Se esperaba que este singular vinilo alcanzara un valor de más de 10 mil dólares en la subasta organizada por Stacey’s Auctioneers (Créditos: Harry Hammond/V&A Images/Getty Images)

David MacGregor, representante de la empresa familiar de subastadores, dijo: “Alrededor de esta época del año, recibimos menos ofertas. Obtuvimos interés de todo el mundo y aumentamos el precio a lo que consideramos un precio razonable”, explicó.

Asimismo, un pedazo del legado de John Lennon y Yoko Ono en Nueva York se puso a la venta a inicios de este mes. Se trató de su edificio en SoHo, que fue el primer hogar en Nueva York de Lennon y Ono, y que salió a la venta por primera vez en 53 años. Ubicado en el 496 de Broome Street, esta propiedad se publicó a través de la inmobiliaria JLL por un precio de 5,5 millones de dólares.

El edificio en SoHo que fue el primer hogar de John Lennon y Yoko Ono en Nueva York se puso a la venta por 5,5 millones de dólares (Créditos: JLL’s Capital Markets Team)

Paul McCartney fue a concierto de Taylor Swift

Por otro lado, Paul McCartney fue visto recientemente en el concierto de Taylor Swift en el Estadio de Wembley. McCartney, quien recientemente cumplió 82 años, se unió a los “swifties” en la zona VIP y fue recibido con entusiasmo por los fanáticos. Asimismo, Paul también se unió al público y bailó las canciones de la Swift en uno de los momentos más icónicos del año.

Asimismo, antes de que Taylor empezara a tocar, un fanático capturó el momento en que el exintegrantes de The Beatles recibió las famosas pulseras de amistad que suelen hacer los seguidores de Swift. El video que registró este curioso e inesperado gesto, acumuló más de dos millones de vistas en 12 horas.

Paul McCartney sorprende con sus pasos de baile al ritmo de una canción de Taylor Swift.Crédito: Footage vía Twitter, @1989healy

La noche también contó con la presencia de otras personalidades, como el Príncipe William y sus hijos George y Charlotte. McCartney destacó al levantar los brazos en señal de agradecimiento a la ovación de los fans, en una velada llena de emoción y música en vivo.

Además, McCartney ha anunciado una serie de conciertos en el Reino Unido y Europa como parte de su gira “Got Back”, con fechas programadas en Manchester y Londres para diciembre.

McCartney anunció su gira “Got Back” con conciertos programados en el Reino Unido y Europa, incluyendo fechas en Manchester y Londres en diciembre (Créditos: EFE/Iván Franco)

Las entradas estarán disponibles para el público en general este viernes 21 de junio, mientras que una preventa para fanáticos se llevará a cabo el miércoles 19 de junio para las fechas en Reino Unido. Estos conciertos representarán el regreso de McCartney a los escenarios británicos tras su participación en Glastonbury 2022.

El cantante también tiene programadas presentaciones en Sudamérica en octubre, donde recientemente añadió fechas adicionales debido a la alta demanda.