Tras las denuncias por violencia doméstica y abuso sexual, “Diddy” Combs borró sus publicaciones de Instagram

El rapero Sean Combs eliminó todas sus publicaciones de Instagram en medio de graves acusaciones legales (EFE/Guillame Horcajuelo)

Sean Diddy Combs, rapero y productor musical de 54 años, borró todas sus publicaciones de su cuenta de Instagram en medio de una serie de controversias legales y tras la filtración de un video de 2016 que lo muestra golpeando a su ex pareja Casandra Cassie Ventura.

La acción de remover todo su contenido se produjo después de que el mismo Combs publicara y luego eliminara un video en el que se disculpaba por su comportamiento, asegurando sentirse “asqueado” por sus acciones.

En dicho video admitía la gravedad de sus actos: “Es tan difícil reflexionar sobre los momentos más oscuros de tu vida, pero a veces tienes que hacerlo”, y reconocía su responsabilidad, subrayando: “No pongo excusas. Mi comportamiento en ese video es inexcusable”.

Combs borró su contenido después de disculparse públicamente por su comportamiento en un video de 2016 (Instagram)

En noviembre de 2023, Cassie Ventura presentó una demanda acusando a Sean Combs de violación, violencia física y tráfico sexual durante una relación abusiva de 10 años. La demanda se resolvió de forma extrajudicial al día siguiente por 30 millones de dólares.

En respuesta a la polémica, Ventura expresó su gratitud por el apoyo recibido y destacó la gravedad de la violencia doméstica: “La violencia doméstica es EL problema. Me quebró hasta convertirme en alguien que nunca pensé que sería”.

También hizo un llamado a creer a las víctimas desde el principio: “Mi única petición es que TODOS abran su corazón para creer a las víctimas la primera vez”.

El rapero rompió su silencio en redes y publicó un video en Instagram pidiendo disculpas por todo lo ocurrido en las imágenes que lo mostraron violentando a su expareja (Instagram)

Más acusaciones contra Diddy por abuso sexual

Las consecuencias de estas acusaciones no se detuvieron allí. Diddy ha enfrentado múltiples demandas por agresión sexual. El productor musical Lil’ Rod interpuso una demanda por 30 millones de dólares, y recientemente, la ex modelo April Lampros acusó al cantante de drogarla y violarla cuando era estudiante en el Fashion Institute of Technology de Nueva York.

También vendió su participación mayoritaria en Revolt, la red de televisión enfocada en música que cofundó en 2013. Según informes de varios medios, Combs ha estado ausente en eventos familiares recientes, incluyendo el baile de graduación de sus hijas gemelas de 17 años, Jessie y D’Lila, y la graduación de su hija Chance de la Escuela Sierra Canyon en Los Ángeles.

Cassie Ventura presentó una demanda por violación y abuso físico, resuelta por USD 30 millones de dólares (Video de vigilancia obtenido por CNN)

El historial violento de Sean Combs

Su primera relación pública fue con Misa Hylton-Brim, con quien tuvo un hijo en 1993. Posteriormente, mantuvo una relación intermitente con Kim Porter hasta 2007, con quien tuvo tres hijos. Este período también estuvo salpicado de rumores sobre agresiones físicas hacia terceros relacionados con Porter. U

Una de sus relaciones más mediáticas fue con Jennifer Lopez entre 1999 y 2001, que terminó tras un tiroteo en un club nocturno. Sin embargo, la relación más controversial fue con Cassie Ventura de 2007 a 2018, quien lo acusó de violación, control extremo y violencia doméstica en una demanda presentada en 2023.

Ventura agradeció el apoyo recibido y destacó la importancia de creer a las víctimas de violencia doméstica (EFE/Justin Lane)

Además de Ventura, otras mujeres han presentado acusaciones graves contra Combs. Gina Huynh afirmó haber sufrido maltrato físico durante su relación de cinco años. Varias mujeres bajo el pseudónimo de “Jane Doe” han denunciado violación, uso de drogas y filmaciones no consentidas.

La más reciente denuncia, de diciembre de 2023, involucra a una menor de edad que fue abusada sexualmente en un estudio de grabación.

Investigaciones federales y redadas en propiedades de Combs continúan por acusaciones de tráfico sexual (Willy Sanjuan/Invision/AP)

Actualmente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está preparando una acusación formal basada en ocho demandas civiles, mientras que investigaciones federales continúan, incluyendo redadas en sus propiedades en marzo de 2024 relacionadas con una investigación de tráfico sexual y delitos organizados.

En cuanto a su presencia online, la biografía de Instagram de Sean Combs aún promociona su álbum nominado al Grammy, The Love Album: Off the Grid. Sin embargo, su cuenta en X (anteriormente Twitter) no tiene publicaciones desde febrero, y su perfil en Threads no ha sido actualizado desde agosto de 2023.

A pesar de las reiteradas negaciones de Diddy a través de su abogado, la controversia sigue creciendo para la opinión pública.