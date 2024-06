Robert De Niro celebró el primer cumpleaños de su hija Gia y habló de su rol como padre a los 80

Robert De Niro y Tiffany Chen celebraron el primer cumpleaños de su hija Gia, quien nació el año pasado. (Créditos: Twitter/@porqueTTarg/ REUTERS/Mario Anzuoni)

El veterano de Hollywood, Robert De Niro y su novia Tiffany Chen, celebraron recientemente el primer cumpleaños de su hija Gia, quien nació el año pasado. En una entrevista con Rachel Smith de ET y la productora Jane Rosenthal, el actor de 80 años compartió detalles sobre la celebración de su descendiente más joven y sobre el próximo Festival de Cine de Tribeca.

“Sí, lo fue [su cumpleaños]. Tuvo un pequeño pastel, fue muy lindo”, confirmó cuando fue preguntado sobre la celebración del primer año de nacimiento de Gia. “Bueno, ella es pura alegría, no hay nada sobre ella, no hay juicios, no hay nada, simplemente es lo que es y es pura alegría, por dios”, agregó emocionado.

A ocho décadas de su nacimiento, De Niro no permite que la edad lo desacelere. El célebre intérprete enfatizó su compromiso de mantenerse activo, expresando: “Intento mantenerme activo en todo y sí, ¿qué más voy a hacer?”. Ante la sugerencia de retirarse para dedicarse al golf, el protagonista de Taxi Driver descartó humorísticamente la propuesta, indicando: “No soy bueno en golf y prefiero seguir actuando”.

En mayo, De Niro y Chen dieron la bienvenida a Gia, su primera hija juntos y el séptimo para el actor. La pequeña hizo su debut televisivo en julio en el programa CBS Mornings. La familia numerosa del neoyorquino también incluye a sus hijos adultos Drena (52 años) y Raphael (47), con su exesposa Diahnne Abbott; los gemelos Aaron y Julian (28), con su exnovia Toukie Smith; su hijo Elliot (25), y su hija Helen (12), con su exesposa Grace Hightower.

La celebración de Gia se produjo en medio de los preparativos para el Festival de Tribeca de 2024, previsto del 5 al 16 de junio en la ciudad de Nueva York. Este año, el festival, cofundado por De Niro, Rosenthal y Craig Hatkoff en 2002, se inaugurará con un documental sobre Diane Von Furstenberg.

Además, el veterano actor será honrado con el De Niro Con en el último fin de semana del festival. Este evento especial exhibirá más de 300 artículos de su ilustre carrera y ofrecerá activaciones únicas para los fans. Al reflexionar sobre el legado del festival, tanto él como Rosenthal admitieron que nunca esperaron que durara más de dos décadas.

“Comenzamos por el acto de terrorismo en nuestra ciudad y en nuestro país´”, comentó Rosenthal: “Tomamos las voces de los artistas, nuestras voces, voces apasionadas, y mostramos diferentes puntos de vista de todo el mundo a los que hemos dado plataformas a tantas voces emergentes y diversas”.

En octubre, De Niro comentó a The Guardian que criar a un hijo “no se vuelve más fácil”, aunque señaló que su pareja facilita las cosas. “Nunca sabes lo que va a pasar”, comentó sobre ser padre: “Te sorprenden”. El actor agregó: “Es lo que es. Está bien. Quiero decir, no hago el trabajo pesado. Estoy ahí, apoyo a mi novia. Pero ella hace el trabajo. Y tenemos ayuda, lo cual es muy importante”.

El intérprete y ganador de dos premios Oscar confesó que aún ama la paternidad. “¡Por supuesto que sí... [disfruto] todo de ello!”, afirmó. “Con un bebé es diferente que con mi hijo de 11 años. Mis hijos adultos. Mis nietos. Es todo diferente”, remarcó sobre el estilo de vida que está llevando actualmente.

Además del papel de De Niro en el cine y la paternidad, su carrera continúa activa. A lo largo de los años, el Festival de Tribeca ha servido como una plataforma clave para la exhibición de diversos trabajos creativos, ayudando a revitalizar el centro de Nueva York, lo que lo hace un evento significativo para la ciudad, atrayendo tanto a cineastas emergentes como a nombres establecidos.