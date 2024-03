Los artistas con los récords más surreales en la historia de la música

Una mirada a los momentos más memorables en la música: récords que marcaron generaciones y cambiaron el panorama musical. (Créditos: YouTube/Facebook/Instagram)

En el vasto y siempre cambiante panorama de la industria musical, los límites se expanden constantemente gracias a logros y récords que no solo desafían las expectativas, sino que también marcan hitos históricos. Desde hazañas que destacan por su singularidad, como alcanzar un lugar en las listas de éxitos a una edad avanzada o establecer récords por la duración de las canciones, hasta actos de creatividad y resistencia, como realizar giras en condiciones extremas o ser el primero en ciertos logros tecnológicos. Estos momentos destacados no solo reflejan la dedicación y el talento de quienes los alcanzan, sino que también ejemplifican cómo la música trasciende barreras generacionales, culturales y tecnológicas.

Marjorie Grande, la artista más veterana en llegar a los Billboard Hot 100

A sus 98 años, Marjorie Grande tejió su propio hito en la escena musical al convertirse en la artista más veterana en alcanzar el Billboard Hot 100. Este logro, alcanzado gracias a su participación en “Ordinary Things” de Ariana Grande, es un testamento a la idea de que la música trasciende generaciones. La anécdota detrás de su colaboración es tan tierna como inspiradora: Ariana decidió incorporar en su álbum Eternal Sunshine una grabación de Marjorie reflexionando sobre el amor y la vida, capturando la esencia de la sabiduría que solo los años pueden otorgar.

Marjorie Grande rompe récords en Billboard Hot 100, demostrando que la edad es solo un número en la música. (Créditos: Instagram)

Napalm Death, la canción más corta

En el otro extremo del espectro musical, el grupo de heavy metal Napalm Death posee el récord de la canción más corta jamás grabada, con una duración de 1,316 segundos. El sencillo, titulado “You Suffer”,fue descrito por su compositor, Justin Broadrick, como “totalmente absurdo… ridículo, pero hilarante”. La banda incluso lanzó la “canción” como un vinilo de siete pulgadas en 1989.

Eminem, la canción con más palabras

El rapero de Detroit, Eminem, logró un récord mundial cuando su tema “Rap God” le otorgó el título de la canción de un sencillo con más palabras. No es broma: 1,560 palabras en seis minutos. Eso significa que Eminem rapea un asombroso promedio de 4,28 palabras por segundo.

Eminem establece un récord mundial con "Rap God", la canción con la mayor cantidad de palabras. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

Willow Smith, la artista más joven en entrar a los charts

Cuando la hija de Will Smith, Willow, tenía de 10 años ostentó el récord de la artista más joven en tener una pista en el Top 20 tanto en el Reino Unido como en los EE.UU. Su tema “Whip My Hair” alcanzó el número 2 en las listas del Reino Unido y el número 11 en las listas de Billboard de EE.UU.

Metallica, la gira por los 7 continentes en un año

En 2013, Metallica se convirtió en la única banda en actuar en los siete continentes en un solo año, pues decidieron hacer una gira mundial... con una parada en la Antártida. El grupo está en el Libro Guinness de los récords después de finalizar el tour con un set de diez canciones en el sur del círculo polar antártico, al cual asistieron “300 pingüinos muy curiosos”, según contó en ese entonces el líder de la banda, James Hetfield.

Metallica logra una hazaña única al tocar en cada continente en un solo año, incluyendo la Antártida. (Créditos: Coca-Cola/Human Full Agency)

The Flaming Lips, el mayor número de conciertos en 24 horas

Imagina dar ocho conciertos en 24 horas. The Flaming Lips tiene actualmente el récord de la mayor cantidad de presentaciones en vivo en 24 horas. Superando un récord previamente mantenido por Jay-Z, los excéntricos músicos de Oklahoma realizaron ocho shows en ocho ciudades distintas. Para verificar la legitimidad de su afirmación, incluso mostraron el título Guinness ante sus fans.

Paul McCartney, primer artista escuchado en el espacio

¿La mejor manera de despertar a un astronauta? El 12 de noviembre de 2005, Paul McCartney envió una “llamada de atención” a los astronautas Bill McArthur y Valeri Tokarev en la Estación Espacial Internacional, en vivo desde su concierto en Arrowhead Pond (ahora Honda Center) en Anaheim, California, EE.UU. McCartney serenó a McArthur y Tokarev con “English Tea” (de su álbum de 2005 Chaos and Creation in the Backyard) y “Good Day Sunshine” (del álbum de 1966 de The Beatles, Revolver).

Paul McCartney conecta desde la Tierra con astronautas a través de una serenata. (Créditos: REUTERS)

The Future Sound of London, primera descarga musical de internet

Había una época donde descargar una canción podría ser toda una odisea. El 22 de junio de 1994, el dúo electrónico The Future Sound of London, conformado por Garry Cobain y Brian Dougans, estrenaron su sencillo “Lifeforms” en el tablón de anuncios por internet basado en Nueva York SonicNet. Con la participación de Elizabeth Fraser de Cocteau Twins en la voz, la pista promocional gratuita fue una versión editada de la canción que luego alcanzó el puesto número 14 en la lista oficial de sencillos del Reino Unido.

Queen, el primer video baneado por MTV

En los 80, Queen dio mucho de qué hablar con su video “Body Language”, siendo el primero en ser catalogado como “demasiado atrevido” por MTV. En 1982, el canal prohibió el clip debido a sus “insinuaciones homoeróticas” y la presencia de mucha piel, aunque los miembros de la banda estaban completamente vestidos. El rodaje se llevó a cabo en una sala de vapor tenue, y el metraje mostraba cuerpos sudorosos y contorsionados, vestidos con licra, con Freddie Mercury observando la escena desde cerca.

Queen enfrentó la controversia en los 80 con el primer video musical baneado por MTV. (Créditos: YouTube)

Charlie Simpson, el concierto más frío de la historia

El ex líder de Busted, Charlie Simpson, rompió el récord mundial del concierto más frío. Simpson tocó un set completo de 15 minutos a temperaturas de -30˚C en un pueblo remoto apodado el “Polo del Frío” en Siberia. El cantante de 27 años viajó durante cuatro días para llegar al pueblo y tuvo paradas para dormir en casas de locales.

PSY, el video que desbordó a YouTube

El artista surcoreano PSY y su éxito "Gangnam Style" hicieron historia en YouTube. (Créditos: Jason Decrow/Invision/Associated Press)

Ya sabemos que fue muy visto, pero, ¿qué problema generó el fenómeno de “Gangnam Style”? El tema de PSY marcó un antes y después en la historia de YouTube, al ser el primer video en exceder el límite que el contador de vistas de 32 bits podía manejar, alcanzando la asombrosa cifra de 2,15 mil millones de reproducciones. Este hecho no solo destacó la popularidad global de la canción, sino que también impulsó a la plataforma a actualizar su sistema a un contador de 64 bits, preparando así el terreno para el futuro del contenido digital. El caso del artista coreano ilustra cómo un éxito viral puede extender su influencia más allá de la cultura pop.