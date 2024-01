Quién es Jo Koy, el comediante que conduce la premiación de los Globos de Oro

A pesar de no ser muy conocido en Latinoamérica, Jo Koy tiene una larga trayectoria en la tv, el cine y por supuesto, la comedia REUTERS/Mike Blake

En los últimos años, muchas premiaciones han optado por comediantes para que sean anfitriones de sus eventos, entre ellos los Globos de Oro.

Te puede interesar: Esta es la distribución de los asientos para la ceremonia de los Globos de Oro 2024

Jerrod Carmichael, Tina Fey, Ricky Gervais y Andy Samberg, son algunas de las figuras de la comedia que han dirigido esta gala, y ahora, en su edición número 81, es el turno de Jo Koy.

Si bien, en Estados Unidos Koy es un nombre que se ha ganado gran popularidad recientemente, es posible que en Latinoamérica no tenga el impacto que los nombrados anteriormente han tenido, siendo para muchos el nombre de este actor meramente desconocido.

Te puede interesar: Golden Globes 2024: todos los looks de la primera alfombra roja del año

Joseph Glenn Herbert nació el 2 de junio de 1971 en Washington, Tacoma. De padre estadounidense y madre filipina, el comediante ha reiterado que su origen racial ha sido determinante para el desarrollo de su carrera, de hecho, en una reciente entrevista con Variety compartió que ser anfitrión de los Globos de Oro podría significar mucho para las nuevas generaciones que, debito a su color de piel, creen que no tienen un lugar dentro de la industria del entretenimiento.

Debido a su origen filipino, Jo Koy considera que su participación en los Globos de Oro podría significar mucho para todas aquellas personas que por su color de piel, creen que no pueden ser parte de la industria del entretenimiento. (Créditos: Instagram/Jo Koy)

“Hay un niño que es asiático, o que es mitad blanco/mitad asiático, de cualquier etnia. Poder ver esto los inspirará indirectamente. Y ese es el tipo de peso que tengo sobre mis hombros. Porque necesito representarlos bien. Por eso quiero asegurarme de que mi trabajo se haga bien. Quiero asegurarme de que soy gracioso. Y esto no fue sólo una casualidad. Trabajé duro para este momento”, declaró Koy evidentemente emocionado por su participación en la gala.

Te puede interesar: Globos de Oro 2024: Todos los nominados, horarios y dónde verlos en TV

En lo que respecta a su trayectoria, Jo comenzó en el stand-up desde 1994, pero sería en 2005 cuando logró presentarse en The Tonight Show de Jay Leno, momento que lo catapultaría a la fama.

En 2009 grabaría su primer especial de comedia con el nombre Don’t Make Him Angry para Comedy Central, y sería en este formato donde conseguiría a sus primeros fanáticos. En 2012 llegaría un segundo especial para el canal titulado Lights Out, y cuando el gigante de streaming, Netflix, se encargó de producir en masa estos especiales de comedia, Koy no perdió la oportunidad y hasta el momento ha lanzado cuatro de estas producciones para la marca roja: Live from Seattle (2017), Comin’ in Hot (2019), In His Elements (2020) y Live from the LA Forum (2022).

Jo Koy tuvo su primer especial de comedia en 2009 titulado Don’t Make Him Angry (Créditos: Paramount+)

Como era de esperarse, su éxito en la comedia le abrió las puertas al mundo de la actuación, debutando en la serie Family Tools de 2013 con una breve aparición en el episodio piloto.

Jo además ha tenido una destacada trayectoria en el cine, sobre todo este 2023 con cintas como la nueva versión de La Mansión Embrujada (interpretando a un bartender), El Rey Mono (haciendo la voz de Benbo) y Leo (como el coach Komura).

Jo Koy ha estado muy presente en el cine a lo largo de 2023. Su más reciente producción fue Leo, donde interpretó al coach Komura (Créditos: Netflix)

Su participación en los Globos de Oro podría ser un importante trampolín para ver al comediante en más producciones en años venideros, consagrándose junto a otras figuras como Ben Stiller, Jim Carrey, entre otros.

“Estamos encantados de que Jo [...] aporte su energía contagiosa y su humor identificable para iniciar la temporada de premios de Hollywood. Estamos ansiosos por ver lo que tiene reservado para las estrellas en la sala y una audiencia global. Sabemos que Jo está aportando su mejor juego”. Esto fue lo que declaró en un comunicado Helen Hoehne, presidenta de los Globos de Oro sobre Koy, aunque cabe recalcar que hubo otros candidatos como Chris Rock que se negaron a ser el maestro de ceremonias de esta edición de la terna.