Billie Eilish volvió a responder las críticas a su cuerpo y por su ropa holgada: “Pueden besarme el culo”

Billie Eilish ha brindado una íntima entrevista a Variety donde reflexionó sobre lo difícil que es ser mujer dentro de la industria musical. Durante sus primeros años como una artista consagrada, Eilish llamó la atención por salir al escenario con playeras holgadas y shorts que le cubrían abajo de la rodilla, algo fuera de la común en una industria que siempre ha sexualizado a sus talentos femeninos con atuendos diminutos.

Eilish pudo ser parte de esto, de hecho, más tarde en su carrera no tuvo problema en mostrarse en atuendos más reveladores, pero mientras su sencillo Bad Guy se convertía en un éxito rotundo, Billie sólo tenía 18 años, una edad en la que la percepción de sí misma no era la idónea. La cantante confesó a Variety que no quería que la gente tuviera acceso a su cuerpo, pues no se sentía con la fuerza mental para lidiar con las críticas.

“No intentaba que la gente no me sexualizara. Pero no quería que la gente tuviera acceso a mi cuerpo, ni siquiera visualmente. No era lo bastante fuerte y segura para mostrarlo. Si lo hubiera mostrado en aquel momento, me habría quedado completamente destrozada si la gente hubiera dicho algo”.

"No quería que la gente tuviera acceso a mi cuerpo, ni siquiera visualmente. No era lo bastante fuerte y segura para mostrarlo”, dijo Eilish (Foto: @coronacapital)

La cantante también recordó una experiencia desagradable cuando, a sus 16 años, fue fotografiada con una blusa de tirantes que dejaba entrever sus pechos. De inmediato, los tabloides y usuarios de redes comenzaron a tacharla de hipócrita por haberse “sexualizado sola”. Ante estas críticas, que Billie ha arrastrado por mucho tiempo, respondió lo siguiente: “Tengo pechos grandes. Tengo pechos grandes desde que tenía nueve años y soy así. Así es como me veo. Te pones algo revelador y todo el mundo te dice: ‘Pero, ¿no querías que la gente te sexualizara?’ ¡Pueden besarme el culo! Soy literalmente un ser que a veces es sexual. Que se jodan”, despotricó Eilish contra sus críticos.

Sin embargo, la negativa de Eilish por utilizar ropa ajustada o reveladora no sólo fue para evitar que la cosificaran a una corta edad, sino además, contó que nunca se ha sentido ”una mujer”.

”Nunca me he sentido mujer, para ser sincera. Nunca me he sentido deseable. Nunca me he sentido femenina. Tengo que convencerme de que soy una chica guapa. Me identifico como ‘ella/her’ y cosas así, pero nunca me he sentido realmente una chica”.

"Nunca me he sentido mujer, para ser sincera. Nunca me he sentido deseable. Nunca me he sentido femenina", declaró Billie Eilish (REUTERS/Andrew Kelly)

Respecto a las críticas, Billie consideró que los cuerpos de los hombres nunca reciben los ataques que sí reciben las mujeres debido a una sola cosa: las mujeres no se fijan en los cuerpos porque ven a las personas por lo que son.

“Nadie dice nunca nada sobre el cuerpo de los hombres. Si eres musculoso, cool. Si no lo eres, cool. Si eres delgado, cool. Si tienes cuerpo de padre, cool. Si eres regordete, ¡te encanta! A todo el mundo le gusta. ¿Sabes por qué? Porque las chicas son agradables. No nos importa una mierda porque vemos a la gente tal y como es”.

Billie Eilish junto a su novio Jesse Rutherford, cantante de The Neighbourhood (REUTERS David Swanson)

Recientemente, el rapero Drake protagonizó una gran controversia por su canción Another Late Night en colaboración con Lil Yachty, pues en esta se hace alusión a los pechos de Billie Eilish.

“Tenía las tetas grandes como Billie Eilish, pero no sabía cantar”, canta Yachty en esta pieza que de inmediato hizo que muchos fanáticos de Eilish atacaran a la dupla de raperos. Finalmente, Billie ha roto el silencio sobre la mención en la pista, confesando que le pareció halagador.

“¡Me parece divertido! ¡Me siento halagada! Yachty es mi amigo. Drake es mi amigo. Es una broma. Tengo los pechos grandes. Me encantan”, aseguró.