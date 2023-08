Las duras palabras del hijo del director de la Blancanieves original sobre la próxima versión con Rachel Zegler

El próximo live action está generando mucha controversia debido a los cambios argumentales que tendrá la cinta

Blancanieves y los siete enanos fue el primer largometraje producido por Walt Disney. Esta cinta de 1937 tuvo un impacto tan grande que recibió un Oscar honorífico y supuso una completa revolución en lo que a la animación se refiere. Ahora, casi 90 años después de su lanzamiento, una nueva versión del clásico se encuentra en producción con actores de carne y hueso y al parecer, una nueva historia que promete adaptarse al contexto políticamente correcto que Disney ha adoptado en los últimos años.

Así lo confirmó la actriz que le dará vida a Blancanieves en esta adaptación, Rachel Zegler en una entrevista celebrada en 2022.

“Absolutamente escribimos una ‘Blancanieves’ que no va a ser salvada por el príncipe, y no va a estar soñando con el amor verdadero; va a estar soñando con convertirse en la líder que sabe que puede ser y que su difunto padre le dijo que podría ser si fuera intrépida, justa, valiente y sincera”, aseguró Zegler quien además añadió recientemente que no se tratará de una historia de amor, considerándolo un cambio “absolutamente maravilloso”.

Estos comentarios hicieron que miles de usuarios de internet se enfadaran y vieran esta cinta como un completo despropósito. Ahora, el hijo del director de la cinta original, David Hand, se ha pronunciado acerca del próximo live action de Disney, asegurando que su padre no estaría nada contento con este proyecto.

“Es un concepto totalmente diferente, y estoy totalmente en desacuerdo con él, y sé que mi padre y Walt también estarían muy en desacuerdo con él”, declaró el hijo del director también llamado David Hand en una entrevista para The Telegraph.

Hand continuó asegurando que el proyecto de su padre se hizo “con buen gusto”, todo lo contrario a lo que ahora ha hecho Disney no sólo con Blancanieves, sino con todos los clásicos que fueron creados mientras Walt seguía con vida.

David tacho, además, de que las cabezas de la empresa del ratón se han vuelto completamente radicales al momento de crear sus nuevas producciones, confesando tener miedo de la forma en que seguramente seguirán profanando la memoria de los creadores originales.

“Tengo miedo de lo que van a hacer con las primeras películas... sus ideas son tan radicales ahora. Cambian las historias, cambian los procesos de pensamiento de los personajes, ya no son las historias originales. Están inventando cosas nuevas y no me gusta nada de eso. Me parece francamente insultante lo que han hecho con algunas de estas películas clásicas”.

Sobre el tema de reescribir los clásicos de Disney, Hand hizo una enérgica invitación a quienes ahora se encargan de Disney de dejar en el pasado estas historias y se arriesgaran a crear historias originales para evitar seguir deformando la imagen de los personajes que marcaron la vida de varias generaciones.

“No deberían tomar un clásico y reescribirlo a su imagen y semejanza. Piensen en otra cosa... creen nuevos personajes, si es que van a hacerlo, pero no destruyan o intenten destruir algo que es un clásico y una obra preciosa”.

Si bien, en un principio de la entrevista David parecía medir sus palabras, terminó por compartir todo su malestar y finalizó con una sentencia que le ha dado la vuelta a todo internet:

“No hay respeto por lo que hizo Disney y por lo que hizo mi padre... Creo que Walt y él se revolverían en sus tumbas”.

La nueva adaptación de Blancanieves llegará en 2024, presumiblemente en el mes de marzo.

