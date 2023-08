Drena De Niro recordó a su hijo Leandro en su cumpleaños número 20: “Espero que estés en paz”

Drena De Niro recordó a su hijo Leandro en su cumpleaños 20 con unas emotivas palabras.

Drena De Niro está viviendo el peor momento de su vida como madre tras la trágica partida de su hijo Leandro, quien era nieto del reconocido actor Robert De Niro.

Más de un mes después de esta lamentable muerte, el dolor no se extingue.

El 11 de agosto, Leandro De Niro Rodríguez hubiera cumplido 20 años y su madre prefirió recordar los momentos felices que compartieron como familia dedicándole unas emotivas palabras en sus redes sociales.

“Hubieras cumplido 20 años hoy. Gracias por las 2 décadas más felices y profundas de mi vida, angelito. Espero que estés en paz y que tu espíritu esté lleno de alegría hoy y siempre″, fueron las palabras de la hija de Robert De Niro, que acompañaron al carrete de fotos en el que aparece con su pequeño.

El conmovedor homenaje incluyó imágenes de Leandro cuando era bebé, un video de él bailando y uno de adolescente con su famoso abuelo.

La publicación recibió rápidamente miles de Me gusta, y muchos mensajes de apoyo a la madre.

La desgarradora publicación de Drena llega días después de que se revelara que su hijo había fallecido por una mezcla “tóxica” de drogas ilícitas.

Según reveló Page Six, el médico forense de la ciudad de Nueva York indicó que la muerte del joven se consideró un “accidente” después de que se determinó que tenía una mezcla de fentanilo, alprazolam, bromazolam, 7-aminoclonazepam, ketamina y cocaína en su organismo.

La policía arrestó a Sophia Marks, la mujer presuntamente responsable de venderle las drogas letales a Leandro, el pasado 13 de julio después de que los policías obtuvieran mensajes de texto entre ella y el actor de “A Star Is Born” sobre las pastillas.

Leandro De Niro sufrió una fuerte depresión en la pandemia, misma que lo llevó al consumo de drogas Foto: Instagram/Drena De Niro

De acuerdo a la denuncia penal a la que tuvo acceso el citado medio, la mujer arrestada admitió que le advirtió al adolescente que no tomara las pastillas con fentanilo que supuestamente le vendió.

La despedida de Drena a Leandro

Drena anunció la muerte de su hijo a través de una publicación en Instagram. En ese momento, la mujer de 51 años manifestó el inmenso dolor que sintió, y escribió: “Mi ángel hermoso y tierno. Te he querido, desde que te sentí en mi vientre, más de lo que las palabras pueden decir o describir”.

“Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que alguna vez fue puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré seguir adelante y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al convertirme en tu mamá. Fuiste tan profundamente amado y apreciado... desearía que el amor hubiera podido salvarte”, continuó.

Drena De Niro se despidió de su hijo Leandro De Niro asegurando que deseaba que el amor lo hubiera salvado.

“Lo siento mucho mi bebé”, terminó su posteo Drena, que no compartió detalles ni dio explicaciones sobre el motivo de la muerte del joven. En el mensaje, la hija del actor etiquetó al padre de su hijo, el artista Carlos Mare. “Descansa en Paz y paraíso eterno para ti mi niño querido”, concluyó.

