Autopsia reveló la verdadera causa de la muerte del nieto de Robert De Niro

A poco más de un mes de la muerte de Leandro De Niro, se han revelado las causas de su muerte Foto: Instagram/Drena De Niro

Leandro De Niro Rodríguez, nieto del renombrado actor Robert De Niro, falleció el pasado 2 de julio a los 19 años de edad. Las circunstancias en las que Leandro murió fueron extrañas. El cuerpo fue encontrado en un departamento de Nueva York sobre una silla, después de que un amigo suyo intentara localizarlo por varios días sin éxito. A esto se le suma que el cuerpo no presentaba ninguna herida.

Días después de que su madre, Drena De Niro, confirmara la noticia de la muerte de Leandro, ella misma aseguró que esta se debió a una sobredosis con pastillas que contenían fentanilo, haciendo un llamado a la gente para que dejara de consumir la sustancia que ha causado tanta polémica entre los gobiernos de Estados Unidos y México.

Drena De Niro, madre de Leandro, ya había declarado que su hijo había consumido pastillas de fentanilo (Instagram)

“Alguien le vendió píldoras mezcladas con fentanilo que sabían que estaban mezcladas y aun así se las vendieron. Entonces, para todas estas personas que siguen jodiendo vendiendo y comprando esta mierda, mi hijo se ha ido para siempre”, escribió Drena en sus redes sociales.

Finalmente, el cuerpo de Leandro ha sido sometido a una exhaustiva autopsia donde se ha confirmado que la muerte del joven aspirante a actor se debió a una combinación de varias drogas ilícitas.

Fentanilo, bromazolam, alprazolam, 7-aminoclonazepam, ketamina y cocaína, fueron las sustancias que fueron encontradas en el cuerpo de Leandro.

Fentanilo, bromazolam, alprazolam, 7-aminoclonazepam, ketamina y cocaína, fueron las sustancias que fueron encontradas en el cuerpo de Leandro (Instagram)

La información que el equipo forense de Nueva York brindó a Page Six llega poco menos de un mes de que fuera arrestada Sofia Haley Marks, joven de 20 años conocida como “la Princesa del Percocet” y que según varios reportes, fue quien facilitó las pastillas con fentanilo a Leandro, de hecho, se encontraron varios mensajes entre Sofía y Leandro en los que confesaba haberle vendido pastillas de oxicodona y Xanax falsificados, advirtiéndole al nieto del actor ganador del Oscar de las consecuencias del fentanilo.

Drena ya había dado indicios de que su hijo consumía ciertas sustancias ilícitas. Tras el fallecimiento de Leandro, publicó un mensaje mencionando que “ojalá el amor lo hubiera salvado”.

Drena dio indicios de que su hijo estaba involucrado en situaciones peligrosas cuando confirmó su muerte a través de las redes

“Intentaré seguir adelante y difundir el amor y la luz que me hiciste sentir al convertirme en tu madre. Fuiste tan profundamente amado y apreciado y ojala ese amor por si solo te hubiera salvado”, se lee en parte del emotivo mensaje que Drena compartió en redes y que fue respondido por figuras de la talla de Naomi Campbell, Lenny Kravitz y Anupam Kher.

El mensaje también fue respondido por Carlos Rodríguez, padre de Leandro, quien también lamentó la pérdida de su hijo.

“Mi querida Drena... Las palabras no son suficientes para expresar la alegría que nos dio o la pérdida que ahora sufrimos con nuestras familias y amigos. Ahora es el hijo de Dios. En esta luna llena su espíritu ilumina lo que no se podía ver en la oscuridad. No se puede deletrear AMOR (love) sin LEO”

“Estoy profundamente angustiado por el fallecimiento de mi amado nieto Leo. Estamos muy agradecidos por las condolencias de todos. Pedimos que se nos dé privacidad para llorar nuestra pérdida de Leo”, escribió Robert De Niro en su momento (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo)

El mismo Robert De Niro se pronunció en redes poco después agradeciendo los comentarios de apoyo y pidiendo que se respetara la privacidad de la familia durante el difícil momento.

“Estoy profundamente angustiado por el fallecimiento de mi amado nieto Leo. Estamos muy agradecidos por las condolencias de todos. Pedimos que se nos dé privacidad para llorar nuestra pérdida de Leo”, escribió el actor.

Drena De Niro rindió un homenaje a Leandro a un mes de su muerte Foto: Instagram/Drena De Niro

El pasado 2 de agosto, se cumplió un mes de la muerte de Leandro De Niro, por lo que su madre volvió a pronunciarse en sus redes para dedicarle unas palabras al hijo con el que incluso llegó a compartir la pantalla en la película A Star is Born.

“Hoy se cumple un mes entero sin mi bebé. Pienso en ti y te añoro, cada minuto de cada día. Nunca olvides lo feliz que hiciste a tanta gente solo por estar aquí y ser una persona hermosa de buen corazón. Tu legado es Amor”.

Te puede interesar: