Taylor Swift llevará ‘The Eras Tour’ a Toronto tras el pedido del primer ministro canadiense Justin Trudeau

"Sé que en algunos lugares de Canadá estarían encantados de tenerte”, escribió el primer ministro canadiense en la red social ‘X’. (REUTERS)

Taylor Swift no para de agregar ciudades a su exitosa gira y en esta oportunidad anunció nuevas fechas de su ‘The Eras Tour’ en Toronto, luego de que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, le pidiera que “no se olvidara” de su país y lo incluyera en su recorrido.

La intérprete de ‘Look What You Made Me Do’ dio a conocer las primeras fechas de su gira, en la que no incluyó a Canadá, y eso provocó que Trudeau le expresara a la cantante que en su país tiene muchos seguidores que desearían verla en un concierto.

“Soy yo, hola. Sé que en algunos lugares de Canadá estarían encantados de tenerte”, escribió el primer ministro canadiense en la red social ‘X’.

El pedido de Trudeau fue escuchado y el patrocinador del concierto, Rogers Communications, a través de un comunicado, anunció que Taylor Swift agregó nuevas fechas al ‘The Eras Tour’ y realizará seis presentaciones en la ciudad más grande de Canadá: Toronto. Además, reveló que las entradas pronto saldrán a la venta para las fechas de noviembre de 2024.

Taylor Swift agregó mas fechas a su 'The Eras Tour'. (REUTERS)

Esta noticia también fue compartida por la propia Taylor Swift en su cuenta de Instagram, donde anunció conciertos en otras ciudades: “Miami, Nueva Orleans, Indy y Toronto: el Eras Tour llegará a ustedes en 2024″, fue la descripción que acompañó la imagen con todas las fechas de la gira.

Asimismo, Swift reveló que en sus recitales también se presentará la cantante estadounidense Gracie Abrams, hija del director de cine J.J. Abrams.

El emotivo gesto con la hija de Kobe Bryant

La intérprete de ‘Shake It Off’ se presentó en el Sofistadium de Los Ángeles con ‘The Eras Tour’ y como suele hacer, eligió a uno de sus fanáticos para darle una sorpresa especial.

En esta oportunidad la sorprendida fue Bianka Bryant, la hija de Kobe Bryant, la estrella de la NBA que murió junto a su otra hija en un accidente de helicóptero hace tres años, al regalarle su famoso sombrero durante su canción “22″.

La pequeña fue la elegida por la madre de Taylor Swift, Andrea Swift, para subir al escenario. El emotivo momento fue compartido por Vanessa Bryant, esposa del fallecido deportista, quien le agradeció el gesto a la intérprete de ‘I Knew You Were Trouble’.

La hija de Kobe Bryant recibió una sorpresa cuando asistió al concierto de Taylor Swift. (Shutterstock)

Cabe recordar que, en 2015, Kobe Bryant sorprendió a la cantante durante uno de sus conciertos en el Staples Center, el mismo estadio donde se llevan a cabo los partidos de Los Lakers.

El jugador de basquetbol desplegó una pancarta en la que se podía leer: “Taylor Swift - Las actuaciones más vendidas”, dejando claro su admiración y apoyo incondicional hacia la talentosa cantante.

