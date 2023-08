La decisión que tomó Beyoncé luego de las denuncias de acoso contra Lizzo

Tras Acusaciones De Abuso, Beyoncé Quita El Nombre De Lizzo De Una De Sus Canciones

Beyoncé se presentó este martes en el Gillette Stadium de Foxborough Massachussets como parte de su gira Renaissance World Tour. Uno de los momentos más esperados de la noche fue el remix de la pieza Break My Soul, donde la cantautora menciona a varias de las artistas afroamericanas que han destacado en la industria.

Bessie Smith, Nina Simone, Aretha Franklin, Rosetta Tharpe, Erikah Badu y Lizzo, son algunas de las artistas que la Queen B menciona en esta pieza. No obstante, durante su show en la casa de los Patriotas de Nueva Inglaterra hubo un ligero cambio, pues Beyoncé nunca nombró a Lizzo en esta interpretación de Break My Soul.

Durante su más reciente interpretación del tema "Break My Soul", Beyoncé omitió el nombre de Lizzo

Este hecho se destaca por la controversia en la que Lizzo se ha visto involucrada en los últimos días, pues tres de sus exbailarinas han comenzado procesos legales contra ella acusándola de actos que van desde el abuso de poder hasta el acoso sexual. Fueron las bailarinas Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodriguez las que presentaron esta demanda, argumentando que fueron “obligadas a soportar un comportamiento sexualmente denigrante” y “presionadas para participar en inquietantes espectáculos sexuales” entre 2021 y 2023.

Entre los casos de acoso sexual, Davis menciona en la demanda que Melissa Viviane Jefferson, nombre real de Lizzo, la obligó a tocar los senos de cierta artista en un club de Ámsterdam. A pesar de su negativa, Davis terminó por ceder por el miedo a que fuera despedida si no lo hacía.

Lizzo ha sido acusada por tres bailarinas de abuso de poder, abuso sexual y actos racistas (Photo: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix)

Las demandantes también mencionan actos de racismo, pues las bailarinas afrodescendientes eran tachadas de “perezosas, poco profesionales y de tener malas actitudes”.

La directora Sophia Nahli Allison se ha sumado a las denuncias de las bailarinas tas declarar que renunció a trabajar en el documental de Lizzo por “tantas faltas de respeto”. A través de sus redes sociales, Sophia declaró lo siguiente:

“En 2019, viajé un poco con Lizzo para ser la directora de su documental. Me alejé después de unas 2 semanas. Fui tratada con tal falta de respeto por ella. Fui testigo de lo arrogante, egocéntrica y poco amable que es. No me protegió y me lanzó a una situación de m*erda con poco apoyo. Mi espíritu me dijo que huyera tan rápido como pudiera y estoy muy agradecida por haber confiado en mi instinto (...) Leer estos informes me hizo darme cuenta de lo peligrosa que era la situación. Este tipo de abuso de poder ocurre con demasiada frecuencia. Mucho amor y apoyo a los bailarines”.

La directora Sophia Nahli Allison se sumó a las denuncias contra Lizzo asegurando que la cantante tuvo actitudes muy groseras contra ella Foto: Twitter/@SophiaNAllison

Hasta el momento, Lizzo no se ha pronunciado respecto a estas denuncias. Sin embargo, las redes ya comienzan a reaccionar y en tan sólo unas horas ha perdido miles de seguidores en Twitter, Facebook e Instagram.

La “respuesta” de Beyoncé ha causado muchas controversia, pues mientras muchos aseguran que representó el apoyo de la autora de Run The World (Girls) a las supuestas víctimas, otros muchos aseguran que se trató de una exageración por parte de los fanáticos y los medios, ya que durante la interpretación de Break My Soul, Beyoncé también omitió otros nombres.

Estas afirmaciones llegan tan sólo unos días después de que Beyoncé se viera involucrada en un conflicto con Erykah Badu, considerada una de las precursoras del R&B. Beyoncé subió a sus redes una fotografía durante un show en la que usaba un gran sombrero de metal, el cual tiene mucho parecido con el que Badu usa en sus actuaciones en vivo.

Erykah Badu acusó a Beyoncé de plagiar su ropa en el escenario Foto: Instagram/Erykah Badu

Badu respondió la foto con un sarcástico “me siento halagada” en las redes de Queen B, pero esto no acabó ahí. Poco después, la intérprete de On & On subió las fotografías de Beyoncé usando el sombrero junto a un hosco “hmm”, para después compartir un video de ella misma con su característico sombrero con la frase “supongo que soy la estilista de todo el mundo”.

Beyoncé no ha dicho nada respecto a los comentarios de Badu, incluso, ella sí fue mencionada durante la interpretación de Break My Soul en el Gillette Stadium.

