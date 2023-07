Hailey Bieber estaría embarazada y Justin Bieber lo habría revelado por error

Justin Bieber y Hailey Bieber estarían pasando un buen momento como pareja, pues, al parecer, estarían esperando su primer bebé y la noticia la habría hecho pública el cantante canadiense por error a través de un video que se hizo viral.

Las imágenes fueron captadas por paparazzis, quienes lo estaban esperando a la salida de un evento al que asistió con su esposa y su equipo de seguridad.

En el corto clip, el cual dura un poco más de minuto y medio, se ve a la pareja caminando y se le oye decir al intérprete de ‘Love Yourself’: “Sé que estás embarazada”, pero justo se da cuenta de las cámaras y decide no seguir hablando.

Justin Bieber y Hailey Bieber estarían esperando su primer bebé y la noticia lo habría hecho público el cantante canadiense por error.

A pesar de que la idea de tener un hijo le provoca terror, la esposa de Justin Bieber expresó que quiere tener una familia más grande.

“Ya es suficiente con que la gente diga cosas sobre mi esposo o mis amigos. No me puedo imaginar el tener que confrontar a la gente que dice más cosas sobre un niño”, declaró en mayo de este año a The Sunday Times.

No tiene una rivalidad con Selena Gómez

Hailey Bieber decidió derrumbar todos los rumores de que ella y Selena Gómez no se llevan bien, pues la cantante también pareja de Justin Bieber.

“Hay historias que realmente hieren mis sentimientos y me enfadan mucho. No creo que se trate de mí, Hailey Bieber. Ni de Selena Gómez. No se trata de una confrontación entre dos mujeres, se trata del odio vil y repugnante que puede provenir de narraciones completamente inventadas, retorcidas y perpetuadas que pueden ser realmente peligrosas”, respondió en The Circuit en Bloomberg.

Selena Gomez y Hailey Bieber se encontraron en octubre de 2022 (Foto: Twitter)

Asimismo, la empresaria señaló que no comprende la necesidad de crear el enfrentamiento ni tampoco por qué siempre buscan enfrentar a dos mujeres por un hombre.

“Es una vieja narrativa frustrante que dos mujeres enfrentadas entre sí por un hombre. ¡Por un chico, es horrible, lo odio! Lo he odiado desde el principio y vuelve a ser incomprendido (…) Es tan decepcionante que la gente todavía se comporte de esta manera con un hombre. Es lamentable el mundo en el que vivimos”, dijo.

Cabe recordar que, a inicios de año, salió un video de la modelo junto a Kylie Jenner bromeando, el cual fue interpretado por muchos como una provocación a Selena.

A raíz de esto, Hailey empezó a recibir ataques muy fuertes, con amenazas de muerte incluidas. Ante esta situación, la cantante no se quedó de brazos cruzados y salió a pedirle a sus seguidores que dejen el discurso de odio y el acoso.

“Hailey Bieber se acercó a mí y me hizo saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte y una negatividad odiosa, esto no es lo que yo defiendo. Nadie debería tener que experimentar el odio y la intimidación. Siempre he abogado por la amabilidad y quiero que todo esto termine”, reveló en aquel momento.

