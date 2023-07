John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette: a 24 años del trágico final de una historia de amor profunda y lejos de los flashes

John F Kennedy Jr. y Carolyn Bessette escapaban de los eventos públicos y la prensa

La relación entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette fue quizá la más famosa durante la década de los años 90. El hermetismo con el que trataron de llevar su romance fue, a su vez, la razón por la que los tabloides estaban tan obsesionados con la pareja, lo que muchos consideran que fue un catalizador para que Kennedy y Bessette tuvieran el trágico desenlace que terminó por inmortalizarlos en la cultura popular.

Pero todo comienza con John F. Kennedy Jr., el “popular” de la relación (al menos en un principio). El hijo del 35° presidente de Estados Unidos no estaba demasiado lejos de los pasos de su padre, convirtiéndose en abogado y llegando a ser auxiliar de distrito en Nueva York. Su presencia en la política no duraría mucho, pues ocupó el cargó de 1989 a 1993 y para 1995 comenzaría desempeñar su verdadera pasión: el periodismo.

John F Kennedy Jr. se dedicó por un tiempo a la política como su padre, pero para 1995, decidió dedicarse al periodismo abriendo su propia revista

Kennedy se convirtió en editor de su propia revista: George, la cual mostraba el lado “glamouroso” de la política con un enfoque más apegado al estilo de vida. La actuación también había sido parte importante en su vida; el director ejecutivo del Irish Arts Center, Nye Heron, aseguró que Kennedy era uno de los actores jóvenes más talentosos que había tenido la oportunidad de conocer, aún así, se trató de sólo un hobbie cuyo mayor logro había sido el de interpretarse a sí mismo en un episodio de la serie Murphy Brown.

Durante todo este periodo en el que Kennedy Jr. se había vuelto toda una celebridad de Nueva York, se le relacionó con varias mujeres: Brooke Shields, Madonna, Sarah Jessica Parker, e incluso con Diana de Gales, pero nada fue comprobado. Con quien sí tuvo un romance muy serio fue con la actriz Daryl Hannah, siendo pareja hasta 1994. Sería dos años antes, en 1992, que por azares del destino John F. Kennedy Jr. conocería a Carolyn Bessette, comenzando, sin saberlo, una de las historias de amor más comentadas de la segunda mitad del siglo XX.

John F. Kennedy, Jr. comenzó la revista "George" en 1995 (Photo by Mitchell Gerber/Corbis/VCG via Getty Images)

La historia de Bessette fue muy diferente a la de Kennedy Jr., lejos de las cámaras y el escrutinio de los medios. Fue hija de un ingeniero y una profesora, teniendo una vida tranquila y acomodada pero no como la de las celebridades de Hollywood. Destacó desde su juventud por su belleza, a tal grado que intentó comenzar una carrera de modelaje, la cual no dio frutos. Comenzó a trabajar como vendedora en una tienda de Calvin Klein ubicada en Chestnut Hill de Newton, Massachusetts y tiempo después se convirtió en la directora de publicidad de la tienda insignia de la firma en Manhattan.

Gracias a su estilo único, Bessette fue ascendida para trabajar directamente como asesora de clientes de alto perfil. Fue en este contexto en el que Kennedy Jr. y Bessette se conocieron, pero tendrían que pasar dos años para que pudieran comenzar su relación formalmente.

¿Qué fue lo que llamó tan poderosamente la atención de Kennedy Jr.? Muchos medios afirman que fue la actitud tan indiferente de Bessette, pues luego que John le diera su número, esta no le regresaba la llamada, lo que frustró al periodista asegurando que ninguna mujer lo había tratado así.

Kennedy Jr. se habría enamorado de Bessette gracias al trato tan diferente que le había dado en comparación a otras mujeres a las que cortejó Mandatory Credit: Photo by Globe Photos/Mediapunch/Shutterstock (10193829a)

“Carolyn, a diferencia de las otras mujeres con las que John había estado, se enfrentaría a él y lo confrontaría, y creo que John hasta cierto punto lo necesitaba”, dijo el historiador Steven M. Gillon quien posteriormente se volvería colaborador en George.

Carolyn dejó su carrera en Calvin Klein y John comenzaba su revista George, mientras que los paparazzis estaban encantados con la pareja, llegando a acampar afuera de su casa en Tribeca. Carolyn nunca disfrutó de la fama, nunca brindó ni una sola entrevista ni tenía interés por ser parte de la socialité neoyorquina, pero estaba muy comprometida con su relación con John, por lo que decidieron casarse en una ceremonia clandestina en 1996.

Fue Narciso Rodríguez, exdiseñador de Calvin Klein el encargado de diseñar el vestido de Carolyn, quien continuaba siendo un referente de moda en todo el mundo. El mismo Ralph Lauren se sintió tan obsesionado con Bessette que dio la siguiente orden a sus diseñadores: “Cada vez que diseñes algo, piensa en Carolyn Bessette”.

Ralph Lauren, uno de los más renombrados diseñadores del mundo, dio la siguiente orden a su equipo: “Cada vez que diseñes algo, piensa en Carolyn Bessette”.

John y Carolyn tuvieron una relación complicada debido a los paparazzis, quienes no dejaban de asediarlos. El acoso fue tal que Carolyn optó por alejarse por completo de los eventos públicos, lo que desató un sin fin de rumores sobre el matrimonio. Uno de los escándalos más mencionados fue el de una supuesta infidelidad por parte de Bessette con el exmodelo de Calvin Klein, Michael Bergin. Fue el mismo Bergin quien habló de este incidente en su libro The Other Man: A Love Story, pero esto nunca fue confirmado por Bessette.

La pareja comenzó a tener problemas debido a la enorme presión de los tabloides (Getty)

El 16 de julio de 1999, Kennedy Jr. convenció a su mujer de ir a la boda de su primo, Rory Kennedy. Carolyn aceptó siempre y cuando pudieran llevar a su hermana Lauren a Martha’s Vineyard, pues quedaba de paso. John aceptó y emprendieron el vuelo en avioneta desde Nueva Jersey con destino a Massachussets, con el mismo Kennedy Jr. como piloto. El periodista aún se recuperaba de una fractura en el tobillo y estaba volando sin su instructor (muchos medios indicaron que se trataba de su primer vuelo solo); aquella noche había poca visibilidad, John se registró en la torre de control de Martha’s Vineyard pero todos comenzaron a preocuparse cuando el avión nunca llegó. Poco después se confirmó lo que todos temían: la avioneta se había estrellado, ninguno de los pasajeros sobrevivió al impacto.

Para el 18 de julio, la guardia costera anunció que la búsqueda había terminado, y a partir de ahí, sólo quedaba comenzar con los servicios funerales y los homenajes póstumos. Ted Kennedy, tío de JFK jr. y senador de Massachussets, dio un emotivo discurso en el funeral de John celebrado el 23 de julio acerca del amor incondicional que el periodista le ofreció a Carolyn desde el día que la conoció hasta su último día juntos.

“Durante mil días, fue un marido que adoró a la esposa que se convirtió en su alma gemela perfecta. El padre de John nos enseñó a todos a alcanzar la luna y las estrellas. John lo hizo en todo lo que hizo, y encontró su estrella brillante cuando se casó con Carolyn Bessette”, dijo el tío de John F. Kennedy Jr. durante su funeral (Wikipedia)

“Durante mil días, fue un marido que adoró a la esposa que se convirtió en su alma gemela perfecta. El padre de John nos enseñó a todos a alcanzar la luna y las estrellas. John lo hizo en todo lo que hizo, y encontró su estrella brillante cuando se casó con Carolyn Bessette”.

