Dr. Dre reveló la razón la que no quiso trabajar con Michael Jackson, Stevie Wonder y Prince

Dr Dre confesó en una entrevista que rechazó la oportunidad de trabajar con artistas como Michael Jackson, Prince y Stevie Wonder

Dr. Dre es uno de los productores más respetados de los últimos veinte años. Su participación fue clave para que N.W.A. se convirtiera en el referente del rap que es hoy en día, además de ser el encargado de descubrir a figuras como Eminem y Snoop Dogg, sin mencionar su discografía personal que también está llena de éxitos. Sin embargo, en una reciente entrevista celebrada en el programa Hart to Heart, conducido por el actor y comediante Kevin Hart, confesó que rechazó trabajar con grandes figuras de la industria como Stevie Wonder, Prince y Michael Jackson.

¿Qué hizo que uno de los productores más premiados en los Grammy negara esta oportunidad? Según Andre Romelle Young, nombre real de Dr. Dre, todo se debió al respeto que le tenía a estos músicos a los cuales consideraba sus héroes.

“Me pidieron que trabajara con ellos y pensé: ‘¿Qué carajos voy a hacer con ellos?’(...) Son mis héroes. Me gusta la idea con la que crecí escuchándolos, y quiero mantenerla así. No quiero estropear esa idea y esa estética”.

Dr. Dre es uno de los productores más respetados de los últimos veinte años. (FOTO: REUTERS/Mario Anzuoni)

A este “miedo” de cambiar el sonido de estas estrellas de la música, se suma la forma de trabajar de Dre, quien siempre está en busca de nuevos talentos a los que, como el mismo dice, “puede moldear como arcilla”.

“Toda mi vida y mi carrera ha consistido en tratar y trabajar con nuevos artistas. Eso es lo que me gusta (...) Es una bola de arcilla cuando entran en la habitación. Puedes darle forma y hacer lo que quieras. Eso es lo que yo quiero. Todos los demás, especialmente mis héroes, entran y tienen un plan establecido de cómo debe sonar. No se me permite explorar”.

Esta no fue la primera vez que el productor musical hace referencia al tipo de trabajo que le gusta realizar, su negativa de trabajar con Michael Jackson ya había sido tocada en el programa radial Power 106, donde dijo que no se veía diciéndole a Michael Jackson lo que tenía que hacer.

“Me gusta trabajar con artistas nuevos. A menos que sea alguien con quien me sienta realmente cómodo en el estudio. No me imagino en el estudio en plan: ‘Oye Mike, haz eso otra vez’”.

Dr. Dre aseguró que no se imaginaba dándole órdenes a Michael Jackson REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo

Durante la conversación con Hart, Dr. Dre aseguró que no tiene un género favorito de música, y como productor, esta escuchando un sin fin de géneros para encontrar inspiración. No obstante, aseguró que hay un artista al que considera que se ha destacado del resto en los últimos años: Kendrick Lamar.

Lamar fue firmado por el sello discográfico de Dre en el año 2012, debutando con el disco Good Kid, M.A.A.D City. Muchos adjudican el gran impacto que tuvo Lamar en la música a Dre, pero él ha reiterado que el éxito se lo ha ganado solo.

“Kendrick Lamar es un verdadero artista, la verdadera definición de la palabra. No puedo tomar el crédito por abrir la puerta por él porque él hizo todo por su cuenta (...) Kendrick es uno de esos artistas a los que llamamos ‘para siempre’; él podría desaparecer por cinco años o algo por el estilo y regresar y volarnos las cabezas. Algunos artistas se sienten como ‘tengo que hacer algo todo el tiempo sino seré olvidado’, él no es así, él puede desaparecer y regresar con algo que estremezca”.

El rapero, compositor y productor discográfico estadounidense, Kendrick Lamar. (FOTO: Prime Video)

El músico aseguró que artistas como Michael Jackson y Prince también pertenecen a este selecto grupo de ‘para siempre’. Cabe mencionar que Kendrick y Prince llegaron a compartir el escenario en una ocasión, además de casi trabajar en una pieza que, para infortunio de los fanáticos de ambos artistas, nunca pudo ver la luz.

