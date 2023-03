Ana María Alvarado exhibió que Nodal no logró llenar concierto en Acapulco

Nodal se presentó el sábado 18 de marzo en la Arena GNP del puerto de Acapulco (Foto: Archivo)

Este sábado 18 de marzo Christian Nodal se presentó en concierto en el puerto de Acapulco, hasta donde llegó con su “Foraji2 Tour” y pudo reencontrarse con su público guerrerense, ante quien cantó el repertorio que lo ha posicionado como uno de los exponentes más importantes del género regional mexicano.

Fue la Arena GNP en la zona Diamante del emblemático puerto mexicano donde el sonorense ofreció su espectáculo en una jornada que duró más de dos horas ante el ánimo del público presente.

Pero a diferencia de otras exitosas presentaciones de Nodal en otros escenarios, tal parece que en esta ocasión el complejo del Mundo Imperial “le quedó chico” al nacido en Caborca, Sonora.

Nodal se ha posicionado desde hace pocos años como una de las máximas figuras de la música regional mexicana (Foto: Reuters)

Y es que según la periodista Ana María Alvarado, Christian Nodal no “pudo llenar” el inmueble, por lo que lució semivacío en algunas secciones. La reportera así lo aseguró de primera mano, pues ella misma estuvo presente la noche del sábado en el concierto del intérprete de 24 años, donde se percató que Nodal no fue del interés de algún sector del público acapulqueño, pues al parecer no logró vender todas las localidades del boletaje.

Según la presentadora de Sale el sol, grabó con su celular para dejar constancia de que el recinto no se encontraba lleno en su totalidad, como no suele suceder en los conciertos de Christian Nodal; incluso aseguró que la artista “telonera”, Rosy Arango, tuvo que alargar su presentación a fin de dar tiempo para que llegara más público a ocupar los asientos vacíos.

“En esta ocasión me sorprendió que no se llenó. Esperaron bastante para ver si llegaba el público. Previo a Nodal cantó Rosy Arango e hizo un espectáculo alargando un poco, dando espacio para que se llenara”, contó la reportera de espectáculos en su espacio en el matutino de Imagen Televisión.

Christian Nodal cantando ADIÓS AMOR con un niño del público de Acapulco de Juárez.🤠💫💚💯🌵 pic.twitter.com/eER8yjGtHu — Ivet Foraji2💚 de Christian Nodal (@IvetHernndez6) March 19, 2023

Alvarado explicó que le pareció muy extraño el hecho de que el recinto no luciera lleno a totalidad, pues el cantante de Botella tras botella y Ya no somos ni seremos suele presentarse en inmuebles más grandes, como estadios, y sí logra un lleno total.

“Todos los estadios que he visto están llenos, lugares con más personas, no sé qué haya sucedido. Él salió y dio con todo, en la parte de arriba estaba completamente lleno, la zona VIP de abajo también, la zona intermedia, que es la platino, es como la que faltó, esos boletos no”, mencionó Ana María Alvarado.

Dejando de lado el hecho de las zonas semivacías en la Arena GNP, la periodista criticó la calidad en el espectáculo del artista, pues en su percepción la producción que presenta el novio de la cantante Cazzu deja mucho que desear, pues proyecta visuales “horribles” y además el escenario está muy pequeño.

Ana María mostró imágenes del recinto a medio llenar (Foto: Captura de pantalla)

“Yo que vi el concierto, Christian Nodal no le invierte a su producción, unas pantallas que hacían unos efectos horribles, unos efectos de tres pesos, mejor dejen que veamos a Christian Nodal, porque todo el tiempo en las pantallas no se ve Christian, meten filtros y cosas que no se ve mucha producción, el escenario es muy breve, de unos cuantos metros”, expresó la excolaboradora de Maxine Woodside.

Ana María Alvarado aseguró que la producción de los shows de Nodal deja mucho que desear (Foto: Instagram)

Además se refirió al talento del exnovio de Belinda, el cual no demeritó, pero sí evidenció que, a su juicio, a la producción de Nodal le hace falta una buena inversión para hacer frente a otros conciertos y giras que se caracterizan por el despliegue visual en sus presentaciones.

“No le resto méritos a su talento, pero para las producciones que presentan todos, se queda abajo. Le hace falta mucho, métele más al show”, finalizó la periodista y youtuber.