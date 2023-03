Oscar 2023: el minuto a minuto de los nominados de la 95.ª edición de los premios de la Academia

La representación femenina en la premiación

La Academia lleva 95 años y en todo este tiempo, solo 7 mujeres han sido nominadas a la categoría de Mejor Dirección: Lina Wertmüller por Pasqualino Settebellezze en 1976, Jane Campion por The Piano en 1993, Sofia Coppola por Lost in Translation en 2003, Kathryn Bigelow por The Hurt Locker en 2009, Greta Gerwig por Lady Bird en 2017, Emerald Fennell por Promising Young Woman en 2020; Chloé Zhao por Nomadland en 2020, siendo Jane Campion la única en recibir dos veces dicha nominación por The Power of the Dog en 2021. Además, la única mujer de color nominada es Chloé Zhao.