Todo lo que hay que saber de los Oscar 2023, dónde ver la ceremonia, nominados y más

ARCHIVO - Una reproducción a gran escala de la estatuilla del Oscar fuera del Teatro Dolby para la 87a entrega de los Premios de la Academia en Los Angeles en una fotografía del 21 de febrero de 2015. Los Oscar de 2023 se celebrarán el domingo 12 de marzo. (Foto Matt Sayles/Invision/AP, archivo)

La 95.ª edición de los Premios Oscar 2023 se llevará a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Jimmy Kimmel regresa como anfitrión conduciendo la gala que incluirá shows musicales y homenajes a grandes personalidades del mundo del cine.

Este año la cinta con más nominaciones es “Todo en todas partes al mismo tiempo” con 11, la sigue la película sobre la Primera Guerra Mundial “Sin novedad en el frente” de origen alemán y “Los espíritus de la isla” con nueve nominaciones cada una.

Los encargados de presentar las categorías serás los actores: Samuel L. Jackson, Glenn Close, Jennifer Connell, Dwayne Johnson, Emily Blunt y Ariana DeBose.

ARCHIVO - Spike Lee, ganador del premio a mejor giuon adaptado por "BlacKkKlansman" salta a los brazos de Samuel L. Jackson mientras lo mira la presentadora Brie Larson, derecha, en los Oscar en Los Angeles el 24 de febrero de 2019. Era el primer Oscar para el cineasta veterano. (Foto Chris Pizzello/Invision/AP, archivo)

Principales nominaciones de los Premios Oscar 2023

Mejor película

- “Sin novedad en el frente”

- “Avatar: El camino del agua”

- “Los espíritus de la isla” (“Almas en pena de Inisherin” en España)

- “Elvis”

- “Todo en todas partes al mismo tiempo”

- “Los Fabelman”

- “Tár”

- “Top Gun: Maverick”

- “El triángulo de la tristeza”

- “Ellas hablan”

(20th Century Fox)

Mejor actor

- Austin Butler, “Elvis”

- Colin Farrell, “Los espíritus de la isla”

- Brendan Fraser, “La ballena”

- Paul Mescal, “Aftersun”

- Bill Nighy, “Living”

Mejor actriz

- Cate Blanchett, “Tár”

- Ana de Armas, “Rubia”

- Andrea Riseborough, “To Leslie”

- Michelle Williams, “Los Fabelman”

- Michelle Yeoh, “Todo en todas partes al mismo tiempo”

Ana de Armas asiste a la 29.ª edición de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla en el Fairmont Century Plaza Hotel en Los Ángeles, California, EE. UU., Febrero26, 2023. REUTERS/Aude Guerrucci

Mejor Actriz de Reparto

- Angela Bassett “Black Panther: Wakanda Forever”

- Stephanie Hsu “Everything Everywhere All at Once”

- Kerry Condon “The Banshees of Inisherin”

- Jamie Lee Curtis “Everything Everywhere All at Once”

- Hong Chau “The Whale”

FILE PHOTO: Members of the cast of "Everything Everywhere All at Once" Harry Shum Jr., Jenny Slate, Andy Le, Tallie Medel, Ke Huy Quan, James Hong, Stephanie Hsu, Jamie Lee Curtis, Michelle Yeoh and Brian Le, pose with the award for Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture during the 29th Screen Actors Guild Awards at the Fairmont Century Plaza Hotel in Los Angeles, California, U.S., February 26, 2023. REUTERS/Aude Guerrucci/File Photo/File Photo

Mejor diseño de vestuario

- Babylon

- Black Panther: Wakanda Forever

- Elvis

- Everything Everywhere

- Mrs. Harris Goes to Paris

FILE PHOTO: Rapper Stormzy asiste al estreno de "Black Panther: Wakanda Forever" en Londres, Gran Bretaña, Noviembre 3, 2022. REUTERS/Toby Melville/File Photo

Música (partitura original)

- All Quiet on the Western Front

- Avatar: The Way of Water

- The Batman

- Elvis

- Top Gun: Maverick

Mejor Guion Original

- The Banshees of Inisherin

- Everything Everywhere All at Once

- The Fabelmans

- Tár

- Triangle of Sadness

Dónde ver en Argentina los Premios Oscar 2023

Podrás disfrutar de estos premios por las señales de TNT y TNT Series en vivo, en su idioma original y traducido, conducido por Heisel Mora y Anais Castro y Axel Kuschevatzky y Lety Sahagun como entrevistadores en la alfombra roja.

Además, podrás disfrutar´de la transmisión en vivo a través de HBO Max, servicio por suscripción, quienes estarán transmitiendo por primera vez la gala cinematográfica, también incluyen la alfombra roja.

Horario: en punto de las 20:00 horas podrás comenzar a disfrutar de estos premios y la ceremonia inicia a las 21:00 horas.

Esta combinación de fotografías muestra a las nominadas a mejor actriz de los Premios de la Academia, de izquierda a derecha, Cate Blanchett en "Tár", Ana de Armas en "Blonde", Andrea Riseborough en "To Leslie", Michelle Williams en "The Fabelmans" y Michelle Yeoh en "Everything Everywhere All at Once". (Focus Features/Netflix/Momentum Pictures/Universal/A24 vía AP)

Dónde ver en México los Premios Oscar 2023

Los Premios Oscar 2023 se podrán ver por la señal abierta de TV Azteca en el Canal 7, además por TV de paga por las señales de TNT y en HBO Max vía streaming.

Horario: La transmisión inicia a las 17:00 horas y la ceremonia de premiación dará inicio a las 16:00 horas

Esta combinación de fotografías muestra a los nominados a mejor actor de los Premios de la Academia, de izquierda a derecha, Austin Butler en "Elvis", Colin Farrell en "The Banshees of Inisherin", Brendan Fraser en "The Whale", Paul Mescal en "Aftersun", y Bill Nighy en "Living". (Warner Bros/Searchlight/A24/A24/Sony Pictures Classics vía AP)

Dónde ver en Chile los Premios Oscar 2023

Podrás ver los premios a través del canal TNT y en el servicio de streaming HBO Max, el cual dejará hasta por tres días la ceremonia de premiación para que puedas disfrutarla en cualquier momento.

Asimismo, CNN Chile estará presente por segundo año consecutivo para los que prefieras ver su transmisión, en donde podrás ver a Pedro Pascal como presentador.

Horario: Inicia a las 21:00 horas y finaliza pasada la medianoche.

Ganadores de los Premios Oscar en el escenario durante la Ceremonia número 88 en Los Premios de la Academia en Hollywood, California. El 28 Febrero 2016 (Archivo DEF)

Dónde ver en Perú los Premios Oscar 2023

Podrás ver los premios a través del canal TNT y en el servicio de streaming HBO Max, el cual dejará hasta por tres días la ceremonia de premiación para que puedas disfrutarla en cualquier momento.

¿Qué canal transmite TNT EN VIVO desde Perú?

DirecTV: Canales 502 SD y 1502 HD

Movistar TV: Canales 102 SD, 595 SD, 730 HD y 870 HD

Claro TV: Canales 53 SD y 1504 HD

Star Globalcom: Canal 21

Horario: Podrás ver la transmisión a partir de las 20:00 horas.