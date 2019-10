-Yo creo que es muy importante. Cuando el régimen militar impuso la regulación de mercado en los ‘80, yo era un académico joven y escribí ultra críticamente. 40 años después tenemos un sistema mixto que da resultados. Hay una doble rendición de cuentas: si lo hacés mal, vas a perder alumnos sin ninguna mediación. Los padres van a votar con los pies. Y la otra regulación es estatal: hay estándares, hay procesos de acreditación, no se permiten seleccionar alumnos, sino que es por sorteo . Eso es nuevo: ya no se permite el copago de la familia para que no se profundice la segmentación. Una institución es penalizada si pierde sus alumnos, pierde recursos si sus alumnos dejan de asistir a clases.