A la competencia, que cada año organiza el Ministerio de Educación Nacional, se anotaron cerca de 9.000 estudiantes. A la instancia final, que fue ayer en el Palacio Sarmiento, solo llegaron los mejores 30 equipos. En el medio, debieron sortear varios desafíos. El objetivo de entrada fue construir una maqueta de un invernadero. La profesora reconoce que ni siquiera pensaban en llegar a la última instancia. "A mí me parece irreal. Hasta que no me siente y tranquilice no lo creo. Y los chicos no lo pueden creer".