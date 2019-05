Con gran ímpetu, el neurocientífico explicó que la inteligencia es flexible y que se puede expandir con trabajo, tenacidad y esfuerzo: “Nosotros como seres humanos que somos, necesitamos tener metas que sean más grandes que nosotros. Yo no me crié en una familia de elite. Mi única arma era la educación. Y quien más insistía en que yo me educara y perfeccionara era mi madre, que no terminó sexto grado. El cerebro humano crece y se expande cuando algo nos motiva, nos inspira o es un ejemplo”.