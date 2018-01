-Si se supone que una clase debe comenzar a las 9:30, por ejemplo, un maestro en otras escuelas podría comenzar a enseñar a las 9:33 o a las 9:35. Nosotros esperamos que los estudiantes trabajen productivamente a partir de las 9:30 en punto. Si pierde 3 minutos por día durante los 190 días escolares del año, al final perdió nueve horas y media de instrucción en el transcurso. Pero en realidad pierde más que eso porque se les comunica una cultura de "no hay prisa acá; en realidad no importa si empezamos a tiempo". Se les dice que no trabajen demasiado y que no importa desperdiciar tiempo.